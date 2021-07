«És un honor per a mi haver sigut proposada per a vetlar pels principis del Consell i contribuir a les seues finalitats. Però també, sens dubte, ho és per al Departament de Comunicació i Psicologia Social, i per descomptat per a la meua Universitat, la Universitat d’Alacant».

Amb aquestes paraules ha volgut manifestar la professora i investigadora Carmen Carretón, en la seua compareixença el passat dilluns 5 de juliol davant de les Corts Valencianes, la seua disposició i alegria en ser designada vocal del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Al seu costat, altres quatre professionals han sigut triats vocals per les Corts Valencianes, per una àmplia majoria i a proposta del parlament autonòmic. Els nous vocals són Dolors López, Manuel Alberola, Àlvar Peris i Anna Gimeno.

El Consell de l’Audiovisual, té la comesa de promoure la cohesió social, l’activitat econòmica, la vertebració territorial, i reforçar la identitat dels valencians. Carretón afegia en la declaració «pot convertir-se en catalitzador de la ‘acció autonòmica’ que tracta com els governs subnacionals poden contribuir a l’assoliment dels ODS, de l’Acord de París, de l’Acord marc de Sendai i de la Nova Agenda Urbana».

Els candidats, que van comparèixer en la comissió parlamentària de Radiotelevisió Valenciana, han sigut triats per més de les tres cinquenes parts necessàries, en una votació secreta i amb urna, en la qual hi ha hagut 10 vots en blanc. L’elecció dels professionals suposarà, com recalcava la professora de la UA en la compareixença, «que el Consell de l’Audiovisual, des de la ciència, amb suport en les societats científiques i professionals, amb la participació de la societat civil i dels mitjans d’informació i comunicació, vetle per un tractament i una atenció responsables del sector i de la professió a la pluralitat de la Comunitat Valenciana».