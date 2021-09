Los diferentes organismos que integran la política en Europa siguen siendo desconocidos a ojos de muchos españoles. De igual forma, los esfuerzos de los eurodiputados y de las instituciones por hacerlas visibles son, ciertamente, ímprobos. Por esto mismo, Maite Pagazaurtundua, diputada al Parlamento Europeo desde 2014, aprovechó su participación en unas jornadas sobre corrección política para aportar las claves de la UE a estudiantes de Derecho del CEU de Elche, durante un desayuno jurídico.

Al comienzo del encuentro, la política vasca les mostró algunas de las peculiaridades del Parlamento Europeo, el foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. «No es un órgano legislativo al uso, ya que para legislar en la UE hace falta la cooperación interinstitucional, que se pongan de acuerdo tres. En primer lugar, la Comisión, que inicia el proceso legislativo, y que es la guardiana de los tratados. Y, seguidamente, el Consejo y el Parlamento Europeo, que son quienes aprueban las normas».

Inmediatamente, según Pagazaurtundua, se inician los procesos negociadores, teniendo en cuenta que en el Parlamento Europeo no hay mayorías. A lo que se añade, también, el papel que desempeñan determinados países. «Todos los grupos políticos tienen que negociar. Todo se negocia y hasta el último día no se sabe si va a salir bien, o si ya no sale nunca y revienta. Negociar, negociar, negociar», enfatizó Pagazaurtundua. Y apostilló: «Si convences a los alemanes, tienes la partida ganada».

Más adelante, y ante la atenta mirada de los estudiantes, esta luchadora empedernida por las libertades ha abordado el papel de la Conferencia sobre el futuro de Europa. A su juicio, la Constitución europea fracasó por el alejamiento de la ciudadanía. Por ello, una vez aprendida la lección, ahora, antes de modificar los Tratados, se ha abierto la esta plataforma para que los ciudadanos propongan el modelo de Europa del futuro.

Es el momento de la participación, de poner ideas, votar las de otros, mover la participación, les instó. «Necesitamos estar más unidos. Poner en primer plano las cosas importantes: empleo, inteligencia artificial, revolución tecnología, mercado digital único, el cambio climático, la desinformación. Y también, temas de geoestrategia y defensa común», remató la eurodiputada.