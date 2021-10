La UA investiga los cambios en el amor y la familia en España

Una investigación de la Universidad de Alicante concluye que la familia española oscila, actualmente, entre resistirse a desaparecer como institución, a vivir su decadencia, crisis o su final completo.

El sociólogo Juan Antonio Roche Cárcel observa que se dan en ella circunstancias antagónicas que relegarían a la familia española fuera del “modelo mediterráneo”, en el que la mayoría de los trabajos teóricos sobre el amor y la familia la han inscrito.

Roche matiza este modelo y lo deja en un lugar de transición, una intersección en la que se autodeterminaría con formato propio, ya que “aún conserva gran parte de sus antiguas funciones, al mismo tiempo que el divorcio va en aumento y los miembros de la familia disminuyen, el modelo es cada vez más efímero y ha surgido una pluralidad de formas familiares que han roto con el modelo tradicional dominante de matrimonio romántico de por vida”, explica.

El investigador añade en “The paradoxes of love in the Spanish family: a sociological approach”, que la familia española también se encuentra entre el modelo ‘familista’ y el individual, mientras que la forma de amar fluctúa entre el patriarcado tradicional y el democrático, el individual y el comunitario.

Modelo del norte

El científico social asegura que las relaciones románticas que se han institucionalizado en la familia española son más paradójicas, extrañas por seguir inscritas en ese modelo “mediterráneo”, pero se acercan rápidamente al modelo del norte de Europa.

El artículo científico parte de la premisa inicial de determinar dónde se encuentra exactamente el amor en la familia española. “La familia española es una familia de base sentimental, pero está a mitad de camino entre la familia romántica y la familia donde prima la acepción del ‘amor confluente’, según el sociólogo Anthony Giddens”, señala Roche Cárcel.

Por ‘amor confluente’ explica el sociólogo que “se entiende el tipo de amor contemporáneo, y sus características son que es efímero, intenso, está unido a la sexualidad y es un amor líquido, que dura poco tiempo”.

El investigador detalla cómo las personas se debaten entre el tipo de amor romántico, propio del siglo XIX, donde existía el matrimonio y era para toda la vida, y el amor confluente.

“Estamos en un momento de tránsito en el que las viejas ideas se mantienen y las nuevas no están establecidas en su totalidad. Esto nos impide generar un concepto del amor contemporáneo más apropiado para nuestro tiempo”, apunta.

“La conclusión sería que estamos bastante perdidos en el tema del amor, no sabemos cómo amar”, afirma el sociólogo de la UA.