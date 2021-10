Después de finalizar Derecho en el CEU de Elche, y un máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues & Harvard Law School, la vida profesional de Ana Manresa ha estado ligada a la asesoría. Desde 2011 es responsable del área legal en la agencia de Aduanas y comercio exterior Manuel Samper, en Alicante. Esta experiencia de asesoramiento en mercados globales la vuelca ahora en el Máster de Derecho Internacional de los Negocios, un posgrado especializado que oferta conjuntamente el CEU con el Máster de la Abogacía. De esta forma se apuesta por una formación especializada para que los futuros juristas ofrezcan el mejor asesoramiento en la internacionalización de la actividad empresarial.

Las empresas están viviendo actualmente un complejo e intenso proceso de ajustes y cambios estructurales debido a, especialmente, una cada vez mayor relevancia económica del comercio internacional. Esta circunstancia obliga al asesor jurídico de empresa a conocer y atender nuevas y específicas realidades y necesidades derivadas del fenómeno de globalización e internacionalización. ¿Qué cree usted que puede aportarle esta formación doble a un futuro profesional del Derecho?

Que no haya una limitación a un plano nacional. El complementar la abogacía con el derecho internacional de los negocios implica que se tenga una visión de la empresa ajustada a la realidad global. Ya que una sociedad está abierta a operar en mercados distintos al español buscando nuevas oportunidades.

Usted es responsable del área legal en la empresa Manuel Samper: agente de aduanas y comercio exterior. Entre sus funciones se encuentra la asesoría aduanero-fiscal en comercio exterior ¿Por qué es esta una salida profesional para un graduado en Derecho?

Históricamente pensamos en áreas como familia o laboral. Pero el Derecho está presente en multitud de sectores, entre los que está el cruce de fronteras. En consecuencia, hace que estos campos sean salidas para los graduados en Derecho a explorar.

¿Cuál es su día a día en esta empresa?

Además del despacho de aduanas, es decir, los trámites a realizar en importaciones o exportaciones, me centro en la asesoría a empresas a fin de buscar una mayor competitividad desde una perspectiva aduanera. Por ejemplo, si una empresa quiere traer de un tercer país mercancía para almacenarla y enviarla en un futuro a otro tercer país, no es necesario liquidar el arancel, y pueden recurrir a un depósito aduanero. También inspecciones, autorizaciones, contenciosos etc., pero siempre en el campo de la aduana y el comercio internacional.

Su formación académica es completa y dirigida a sectores específicos ¿Hasta qué punto un futuro profesional debe ampliar sus estudios ante el competitivo mundo laboral?

Ciertamente, para mí la clave es la continua formación. «Si paras, caducas». En cualquier área del Derecho, e incluso de otras profesiones, tienes que seguir renovándote y estar al día, máxime en un mundo en continuo cambio.

El posgrado del CEU apuesta por formar a profesionales que puedan asesorar en las necesidades de internacionalización de las empresas. ¿Por qué deben las empresas incorporar a estos profesionales?

Seguramente, una empresa focalizada a mercados distintos del nacional necesita un profesional que tenga una visión amplia, capacidad de resolución frente a necesidades internacionales. Y que no le asuste lo ajeno. Por ello, precisa una persona que haya recibido las herramientas que le harán adquirir esas cualidades.

A tenor del claustro de profesionales que imparten docencia en el Máster, ¿cómo valora que el posgrado del CEU esté diseñado para dotar a los alumnos de conocimientos técnicos transversales y sectoriales?

Igualmente, el máster proporcionará a los alumnos conocimientos para poder desarrollarse en un plano laboral. Al tratar distintos sectores, tendrán la base para encaminarse a la resolución de conflictos o nuevas oportunidades.

Parece que la salida natural de un graduado en Derecho es ejercer en el ámbito específicamente jurídico. Sin embargo, su experiencia demuestra que existen más posibilidades. ¿Qué les recomendaría a los futuros profesionales del Derecho?

Que hagan valer sus conocimientos estén donde estén. Al final el grado, o en mi caso la licenciatura, te dan una capacidad de análisis de una norma jurídica. Y toda actividad está regulada, así que, aunque no estén en un «sector tradicional» pueden hacer valer las competencias adquiridas en su formación.

¿Qué le ha aportado su formación académica en el CEU de Elche?

Una herramienta de trabajo. El adquirir conocimientos que hoy en día potencio y desarrollo.

Asesores jurídicos para empresas en un mercado global

El Máster Propio de Derecho Internacional de los Negocios, coordinado por Sara González, vicedecana de Derecho del CEU de Elche, aporta a los profesionales una visión amplia y capacidad de resolución frente a necesidades globales empresariales

Las empresas deben estar preparadas para afrontar un escenario donde el motor económico es tecnológico, se vende vía internet en diferentes países y las fronteras son telemáticas. En este contexto, el papel de los abogados, de los juristas que asesoran a esas empresas, es esencial. Y estos deben tener una visión internacional y la capacidad de tomar decisiones comerciales globales.

Estudiar la estrategia de venta internacional, teniendo en cuenta los actuales modelos de negocio en internet, conocer las reglas del juego, desde la perspectiva del comercio internacional en el ámbito digital, son pilares fundamentales en estos expertos del Derecho con mayor presencia en las empresas. Ante el desafío de formar a profesionales que puedan asumir estas competencias, la Universidad CEU-UCH en Elche ofrece la posibilidad de realizar conjuntamente el Máster de la Abogacía con el Máster Propio de Derecho Internacional de los Negocios, coordinado por Sara González, vicedecana de Derecho del CEU de Elche. Hablamos con los profesores del posgrado Ana Manresa, Pedro Tent y Emma Harvey.

«Enfrentar los negocios internacionales sin un asesoramiento adecuado legal es navegar a ciegas por un mar que suele estar agitado»

Pedro Tent Alonso, socio de litigación y arbitraje en la firma Garrigues, está especializado en Derecho Internacional Privado. Desde hace años ha intervenido en conflictos judiciales transfronterizos y en la llevanza de arbitrajes internacionales. Ahora, esta experiencia la traslada al alumnado del Máster de Derecho Internacional de los Negocios. Para este apasionado del Derecho Contractual, por regir el modo en que operan los compromisos entre partes, el posgrado del CEU de Elche llena el vacío actual sobre arbitraje y mediación internacionales que se da en los planes de estudios universitarios.

¿Qué puede ofrecer esta formación doble a un futuro profesional del Derecho?

La aproximación al arbitraje y mediación internacionales constituye una disciplina prácticamente invisible en los Grados de Derecho tradicionales. Sin embargo, hablamos de métodos alternativos de resolución de disputas que juegan un papel decisivo en el marco de las transacciones internacionales. Tanto por el hecho de que los conflictos transfronterizos no obtienen una respuesta jurídica óptima desde las jurisdicciones exclusivamente nacionales, como por el dato de que estas han dado muestras de su saturación extrema a raíz de la crisis COVID, los mecanismos que se abordan en el Máster constituyen una herramienta utilísima para el jurista que quiere asomarse a la resolución de conflictos transfronterizos. Más allá de esta circunstancia, los parámetros intelectuales y profesionales desde los que se enmarca el fenómeno arbitral y de la mediación, desbordan las concepciones más tradicionales del Derecho (de corte esencialmente nacional) y con ello expanden la capacidad crítica, estratégica y de aprendizaje del jurista.

Usted es socio de litigación y arbitraje en Garrigues y está especializado en Derecho Internacional Privado, interviniendo en conflictos judiciales transfronterizos y participando en la llevanza de arbitrajes internacionales. ¿Por qué es esta una salida profesional para un graduado en Derecho?

En un mundo cada vez más interconectado y en el que las grandes transacciones jurídico-económicas se producen a nivel internacional, disponer de una formación en la que tengan un peso específico el Derecho Internacional Privado o el Arbitraje Internacional, ofrece posibilidades profesionales muy amplias e interesantes que sin duda hacen atractiva un bagaje técnico con ese perfil.

¿Cuáles son sus funciones, su día a día, en esta empresa?

Son de tres tipos: unas de carácter estrictamente profesional o de asesoramiento legal (en las que desempeño las funciones propias de cualquier letrado especializado en litigación mercantil, tanto técnicas como comerciales); otras internas u organizativas (en la que coordino la actuación del equipo de abogados con el que trabajo, se organizan sesiones de formación o participo en el día a día general del despacho como organización colectiva) y finalmente otras de tipo docente (en las que desempeño mis funciones como profesor en distintos centros universitarios).

Su formación académica pasa, además por la Licenciatura en Derecho, por un posgrado LLM (Corporate and Commercial Law) por la London School of Economics and Political Science. ¿Hasta qué punto un futuro profesional debe ampliar sus estudios ante el competitivo mundo laboral?

Sin duda la especialización es relevante en función de los propios objetivos profesionales que uno se marque. No obstante, ningún joven profesional debe obsesionarse con esta cuestión (mi postgrado, de hecho, lo llevé a cabo tras algunos años de práctica profesional que me permitieron entender con mucha más precisión qué necesidades presentaban mis posibilidades y objetivos de carrera profesional). Lo que resulta crítico –especialmente al principio– es un buen entendimiento del sistema jurídico y sus bases antes que un conocimiento muy especializado pero muy reducido a una disciplina concreta (insisto: especialmente cuando el profesional todavía no goza de la experiencia suficiente como para saber con claridad hacia dónde debe orientarse). Superada esa etapa, en mi opinión la especialización es muy relevante en términos profesionales, dado que el nivel actual de competitividad exige (al menos en las industrias más sofisticadas y desarrolladas) unos conocimientos específicos sin los cuales la prestación del servicio de asesoramiento legal no alcanzará los niveles de eficacia que la mayor parte de los clientes exigirán.

El posgrado del CEU apuesta por formar a profesionales que puedan asesorar en las necesidades de internacionalización de las empresas. ¿Por qué deben las empresas incorporar a estos profesionales?

Es altamente conveniente para las empresas que se aventuran en el mundo de las transacciones internacionales disponer de especialistas que puedan advertirles de los mayores riesgos que presentan ese tipo de relaciones comerciales: la multiplicidad de legislaciones potencialmente aplicables a una determinada transacción, los conflictos jurisdiccionales que pueden suponer un verdadero calvario a la hora de resolver cualquier conflicto, los pros y contras de las soluciones arbitrales… Enfrentar los negocios internacionales sin un asesoramiento adecuado en este tipo de complicaciones, es navegar a ciegas por un mar que suele estar agitado.

¿Qué les recomendaría a los futuros profesionales del Derecho?

Sin duda, lo relevante es, ante todo, conocerse a uno mismo, entender cuáles son las aptitudes y potenciales que poseemos, identificar los horizontes que nos ofrecería nuestra dedicación a los campos en los que esas aptitudes y potenciales resulten más valiosos; comprender sin prejuicios en qué medida otras alternativas pueden ofrecer diferentes ventajas que, no siendo tan evidentes como en aquellos campos que de forma natural nos atraen, podrían satisfacernos de otro modo, etc. Tras esa reflexión, se debe tomar una decisión y no arrepentirse nunca.