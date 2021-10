Científicos de la UA y la UMH destacan los beneficios de la fauna silvestre en el hábitat

Están recolonizando muchas áreas en las que estaban presentes hace décadas o incluso siglos y de las que fueron erradicados. Por el contrario, en África y Asia, las poblaciones de ungulados están sufriendo un importante declive debido al uso del suelo para la expansión humana.

La revisión científica sobre esta fauna silvestre con cerca de 600 artículos los últimos 20 años, en la que participan las universidades UA y UMH concluye que son beneficios para la recuperación del hábitat y actividades sociales como el turismo.

Liderados por el área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH). En en el estudio participa la Ua y otros cautro centros internacionales que analizan tanto los beneficios como los conflictos asociados a los ungulados silvestres a escala global.

La caza, seguida por el recurso alimenticio que supone para muchas comunidades y su valor estético son los beneficios obtenidos por los humanos que más se asocian a los ungulados silvestres, como ciervos, hipopótamos, jabalís o jirafas.

Interacción

La revisión de la literatura científica concluye que cada vez hay más interacción entre ungulados y personas. Entre los conflictos destacan los daños a la agricultura, la silvicultura y a la vegetación natural, así como las colisiones de tráfico.

También aumentan los beneficios que aparecen en el 50.3% de las publicaciones y que han permitido establecer siete líneas de investigación que se

desarrollan principalmente en Europa y Norteamérica.

La única línea de investigación que se desarrolla en países en vías de desarrollo (África y Asia), incluye en sus estudios aspectos sociales destinados a favorecer la coexistencia con los ungulados silvestres y su conservación y es la que más destaca los beneficios asociados a los ungulados silvestres.

Los investigadores apuntan que los últimos años se han hecho evidentes los beneficios que aportan a los sistemas socio-ecológicos, como el turismo o el mantenimiento de hábitats.

Señalan que las interacciones entre los humanos y los ungulados silvestres requerirán, aún más en el futuro, la cooperación entre los distintos agentes sociales implicados (gestores, conservacionistas, cazadores, o agricultores) para aplicar medidas de gestión que favorezcan la coexistencia entre la fauna silvestre y las personas.

Con la participación de la profesora Esther Sebastián, del departamento de Ecología de la UA, el equipo multidisciplinar que ha llevado a cabo este estudio ha contado con los investigadores del área de Ecología de la UMH Zebensui Morales Reyes, Natividad Aguilera Alcalá, Francisco Botella y José Antonio Sánchez Zapata; en colaboración con investigadores de los centros españoles Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM), la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid, e internacionales como Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences (Polonia), WWF-US (Estados Unidos), University of British Columbia (Canadá) y Leuphana University of Lüneburg (Alemania).