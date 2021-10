José Carlos Rovira y Fernando Maestre, premios a la Trayectoria Profesional y de Investigación del Consejo Social de la UA

Los profesores Fernando Maestre y José Carlos Rovira han sido galardonados con los premios de Investigación y Trayectoria Profesional respectivamente que concede el Consejo Social de la Universidad de Alicante. La entrega tendrá lugar durante la celebración de una gala en el Paraninfo de la UA el próximo 16 de noviembre, a las 19:30 h, la primera a la que Amparo Navarro asistirá como rectora. La Comisión de Relaciones con la Sociedad es la encargada de fallar estos premios que concede el Consejo Social desde 2017 y en esta ocasión han querido distinguir, por una parte, la trayectoria profesional del ahora profesor emérito José Carlos Rovira Soler, referente internacional en Literatura Hispanoamericana, quien vive esta concesión “con una gran ilusión porque supone el reconocimiento a toda una vida dedicada a la enseñanza, a la gestión en la universidad y a la edición”. Rovira dice sentirse sobre todo orgulloso “de mis excelentes alumnos, algunos ya tienen cátedras, otros son profesores… Son gente extraordinaria que continúa abriendo líneas de investigación en Literatura Hispanoamericana”, asegura el profesor, quien destaca también las intensas redes de amistad tejidas durante años por la UA con instituciones, universidades y autores hispanoamericanos, relaciones que “continúan estando vivas”. El premiado asegura, también, estar deseando “volver la normalidad tras esta pandemia para poder seguir estrechando lazos con escritores que como Raúl Zurita, Premio Princesa Sofía de las Letras, son un referente de la poesía latinoamericana”, indica la UA en un comunucado.

La larga trayectoria profesional del que fuera catedrático de la Universidad de Alicante hasta su jubilación en 2019 se inició como lector en la Universidad de Florencia y, entre sus muchos méritos se encuentra el de haber ha sido profesor invitado en diversas instituciones académicas, como las universidades de Virginia, Bielefeld, Perpignan, Santiago de Chile, Milán, Salerno, Concepción o el Colegio de México, y ser autor de libros como" Miradas al mundo virreinal", (UNAM 2015), "Relatos inquisitoriales en la narrativa latinoamericana" (Verbum, 2018) , y la edición de "Otra antología de Raúl Zurita" (Universidad de Talca, 2019), además de ser el editor de ediciones críticas de obras de Miguel Hernández, Juan Gil Albert, Pablo Neruda y Rubén Darío. El profesora Rovira ha sido, además, vicerrector de Nuevas Tecnologías (2000-2001), desde donde participó en la creación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y ha sido miembro desde su creación del Comité Científico. Como vicerrector de Extensión Universitaria (2001- enero de 2005) de la UA creó y dirigió en sus comienzos el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y es Miembro Correspondiente de la Sociedad Económica de Amigos del País (Cuba), Gran Oficial de la Orden Al Mérito de Chile, ha presidido la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos (AEELH), recibido la Medalla al Mérito Hernandiano de la Fundación Miguel Hernández en 2019 y el Premio Ramiro Muñoz de PIC/CCOO el mismo año.

Premio al Mejor Investigador

Por otra parte, el Consejo Social desea reconocer la dilatada carrera de Fernando Maestre Gil con su premio al Mejor Investigador. Maestre es investigador distinguido de la Universidad de Alicante, premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2020, Humboldt Research Award 2014 y Distinguished scientists 2019, entre otros méritos. Para Maestre, “este galardón ha supuesto una gran alegría y me ha hecho mucha ilusión al venir del Consejo Social de mi alma máter, la universidad en la que me formé y a la que he tenido ocasión de volver después de muchos años fuera. Es también un reconocimiento a todo el trabajo que hacemos en mi grupo de investigación, por lo que supone un estímulo para todos nosotros para seguir trabajando con la misma ilusión como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años”.

El investigador ha querido destacar también la relevancia de la ciencia ya que “como hemos podido comprobar durante esta pandemia, es una actividad fundamental para nuestra salud, bienestar y desarrollo social y económico y es la mejor herramienta que tenemos para comprender mejor el mundo en el que vivimos y afrontar los grandes retos sociales, ambientales, económicos y sanitarios que tenemos por delante. Es necesario pues apoyarla, reconocerla y mejorar las condiciones de trabajo de los científicos y científicas, que damos lo mejor de nosotros mismos para generar con nuestro trabajo conocimiento que redunda en beneficio de toda la sociedad.”

Fernando Maestre fue premio extraordinario de licenciatura (1999) y doctorado (2005) por la Universidad de Alicante. Tras su paso por la Universidad de Duke (2003-2005) se incorporó a la Universidad Rey Juan Carlos, donde es Catedrático de Ecología (en excedencia en la actualidad). En mayo de 2019 se incorporó como Investigador Distinguido a la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Ha realizado estancias de investigación en universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y China. Es investigador principal de 16 proyectos de investigación que suman más de 5,2 millones de euros, siendo el único ecólogo que trabaja en España que ha conseguido tanto una Starting (2009) como una Consolidator Grant (2014) del Consejo Europeo de Investigación. Ha publicado más de 250 artículos en revistas científicas internacionales, incluyendo diez en las prestigiosas Science, Nature y PNAS, así como seis libros y numerosos artículos de divulgación científica. Se encuentra dentro del 1% de autores más citados del mundo desde 2018 y ha presentado más de 100 ponencias en congresos científicos e impartido conferencias como investigador invitado en una quincena de países.

Premios globales

Estas categorías son las segundas que ha dado a conocer el Consejo Social de las 13 que componen estos premios que sirven para reconocer, además el rendimiento académico, las trayectorias profesionales, los méritos deportivos, la implicación social y universitaria, el voluntariado, la investigación y el mecenazgo en la Universidad de Alicante. En este último apartado, el Consejo Social ya hizo público la semana pasada a sus galardonados: el Premio al Mecenazgo en Investigación ha recaído en el Grupo ASV, mientras que la Diputación de Alicante recibirá el Premio al Mecenazgo Artístico y Cultural.