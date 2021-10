La Universidad Europea de Valencia es un referente en innovación y empleabilidad, que destaca además por un modelo académico disruptivo basado en el Aprendizaje Experiencial en el que los estudiantes se forman a través de la resolución de retos y casos prácticos reales. Para ello, la institución pone a su disposición la tecnología más avanzada y un claustro formado por profesionales en activo con una dilatada experiencia y prestigio.

Novedades en grados de la Universidad Europea de Valencia

Además, la Universidad Europea de Valencia cuenta con una oferta académica de calidad compuesta por 23 programas de Grado y 24 postgrados, y que este año presenta dos grandes novedades en el área de STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

En primer lugar, el Grado en Biotecnología, un campo en rápido crecimiento, que ha sido diseñado de la mano de BIOVAL, el clúster de la industria BIO de la Comunidad Valenciana.

A su vez, este curso académico se estrena también el Grado en Física, que cuenta con un plan académico en el que los estudiantes pueden elegir entre tres especializaciones muy demandadas como son Computación y Análisis de Datos, Materiales o Electrónica. Además, dentro del programa de prácticas se incluyen empresas e instituciones internacionales de referencia como la Agencia Espacial Europea.

Estas innovaciones se suman al resto de titulaciones del área STEAM, que engloba algunas de las profesiones con mejores cifras de creación de empleo, como mostraba el último Informe de Infojobs sobre las Perspectivas de Contratación de las Empresas, en el que hasta un 58% de las empresas tecnológicas preveían aumentar notablemente la contratación en los próximos dos años.

Entre estas titulaciones destaca, por ejemplo, el Grado en Ciencia de Datos, donde se forman los expertos en Business Analytics y Big Data encargados de liderar la transformación digital de organizaciones y empresas.

En esta categoría también se encuentra el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, en el que los estudiantes profundizan en campos como la robótica, la inteligencia artificial, o la realidad aumentada, responsables del desarrollo de la nueva industria inteligente y conectada.

Además, la Universidad Europea es la única universidad de Valencia que ofrece el Doble Grado en Ingeniería de Organización Industrial + Administración y Dirección de Empresas, en el que se unen dos de las titulaciones que con mejores cifras de empleabilidad.

Grados de Ciencias de la Salud

Más allá de la formación científico-tecnológica, la Universidad Europea de Valencia es un referente también en el área de Ciencias de la Salud, con programas como el Grado en Enfermería, el Grado en Psicología y el Grado en Fisioterapia. Dentro de este área se encuentra también el Grado en Odontología, cuyos estudiantes se forman en la propia Clínica Universitaria, donde se realizan más de 50.000 tratamientos al año.

Carreras de Ciencias Sociales

En el área de Ciencias Sociales, por otro lado, cuenta también con titulaciones de prestigio como el Grado en Criminología, en el que los estudiantes pueden acceder incluso al reconocimiento oficial como Detective Privado, y que además puede cursarse como una doble titulación en el Doble Grado en Criminología + Derecho y el Doble Grado en Criminología + Psicología.

La internacionalización, un elemento diferenciador

Uno de los sellos distintivos de la Universidad Europea de Valencia es su marcado carácter internacional, con un 47% de estudiantes internacionales, y su firme propósito de ser una universidad global.

Este último punto es una de las grandes prioridades de la institución, que se implica de forma activa en impulsar el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a través de diversas iniciativas de impacto social como el Interschools Hackathon o el proyecto Ford Impulsando Sueños, y que además aplica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal en todos sus planes académicos.

Un enfoque que se complementa con el propósito de formar a profesionales capaces de desarrollar su carrera profesional en cualquier país del mundo, y contribuir así a construir una sociedad global más conectada. Un hecho que se refleja también en la oferta formativa, con programas impartidos íntegramente en inglés, como el Global Bachelor's Degree in Business Management and Entrepreneurship, el Bachelor ´s in Tourism and Leisure Management o el Bachelor´s in International Relations, el único de la Comunidad Valenciana que se imparte en este idioma.

Un referente para el sector empresarial

Una de las grandes fortalezas de la Universidad Europea de Valencia es el estrecho vínculo que le une con el sector empresarial, y que, sumado a su modelo profesionalizante y a la alta calidad de su formación académica, explica sus elevadas cifras de empleabilidad.

Entre las empresas que colaboran con la universidad, ya sea en el ámbito académico o a través de los programas de prácticas, se encuentran grandes líderes como Amazon, IBM y Telefónica.

Además, cuenta con una amplia red de convenios de colaboración con algunas de las instituciones y empresas más importantes a nivel nacional e internacional, lo que le sitúa como una referencia para los profesionales y los empleadores.

Precisamente en el ámbito de la empresa, la universidad cuenta con un Doble Grado en ADE+ Marketing en el que desde primer curso los estudiantes tienen la oportunidad de formarse a través de proyectos reales que se están desarrollando en ese mismo momento en empresas de prestigio. Un reflejo de la unión que existe entre el tejido empresarial y la universidad, y del modelo académico que ha sido tan exitoso para la institución.

Nuevo campus urbano de la Universidad Europea de Valencia

Desde su inauguración, la Universidad Europea de Valencia ha mantenido un crecimiento constante que le ha llevado a alcanzar los más de 4.500 estudiantes, y a anunciar recientemente la apertura de un nuevo campus urbano en el centro de la ciudad de Valencia en el curso académico 2022-2023.

Con esta expansión, la universidad ampliará sus instalaciones, que en este momento cuentan ya con más de 10.000 m2 equipados con la última tecnología y ubicados en un entorno privilegiado que fomenta una experiencia universitaria completa.

Más información

Paseo de la Alameda, 7, 46010 Valencia

Teléfono: 96 104 38 83

Atención al estudiante: 96 104 38 80