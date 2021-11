Los profesionales y líderes del mañana requieren habilidades que van mucho más allá de los conocimientos y contenidos curriculares contemplados en su formación universitaria. Por ello, la incorporación de nuevos sistemas de aprendizaje aplicados a los estudios es un valor diferencial para los alumnos en cualquiera de sus disciplinas.

El objetivo de la oferta multidisciplinar que ofrece el CEU y que va más allá de las aulas es el de complementar sus estudios y ampliar su horizonte profesional, fomentando el contacto con el entorno laboral y la realidad empresarial. Gracias a ello, los alumnos del CEU logran tener las ideas más claras de lo que quieren y a qué se pueden llegar a enfrentar.

Para hacerlo realidad, el CEU de Elche diseña y organiza a lo largo de todo el año diferentes cursos, talleres, jornadas, proyectos, concursos... con los propios profesores del centro y con líderes profesionales de cada especialidad para profundizar sobre cada aspecto en concreto y recibir consejos de especialistas destacados en distintas materias.

Fruto de esta idea, el CEU ha lanzado Exploria, una iniciativa diseñada para el aprendizaje basado en proyectos y método del caso, que en el campus de Elche se aplican en el primer curso de Derecho, Dirección de Empresas y Marketing. Con él se rompe el formato de asignaturas individualizadas sin conexiones unas con otras, rompiendo las barreras entre titulaciones. De este modo, los maestros enseñan por competencia y despiertan la motivación de los alumnos, potenciando las asignaturas de perfil humanístico, además de las asignaturas que forman parte del currículo de cada una de las titulaciones.

Con este tipo de iniciativas, que se amplía también a otras como Derecho, Fisioterapia o Magisterio, los alumnos potencian habilidades y aptitudes que completan su experiencia curricular y laboral. Así, los alumnos salen de la Universidad capacitados y dotados con los recursos y conocimientos que les van a servir tanto en su vida profesional como en el ámbito privado-personal. Estas son algunas de las iniciativas llevadas a cabo en los últimos meses.

Magisterio

Cómo eliminar las barreras invisibles en las aulas

Almudena Ruiz es mamá de una niña dependiente en grado 2 y con capacidades diferentes, cuyo afán es que la sociedad se plantee si podría hacer algo más para eliminar las barreras invisibles que todavía existen.

María José Molina, fue concejala en el Ayuntamiento de Alicante y siempre ha estado comprometida con la Igualdad y bienestar social, con una sensibilidad especial para empatizar con las causas sociales y cómo las mujeres se ven más afectadas en el hogar.

Luis Morata preside la Hoguera Sant Blai-La Torreta y está comprometido con las causas sociales, la integración transversal, y la voluntad de dar a conocer la «Festa de Fogueres» a colectivos con capacidades diferentes, personas mayores, y pacientes en lucha con sus enfermedades.

El compromiso social y educativo de los tres lo compartieron con el alumnado de la asignatura Atención a la Diversidad en el grado de Educación de la CEU-UCH.

Durante unas horas, los futuros maestros conocieron, de primera mano, el testimonio de una madre de una hija con retraso madurativo «y entender mejor no sólo las barreras que no estudian en los libros y que aparecen en la sociedad de manera imprevisible, sino también el papel del docente no sólo en el aula sino en su labor de apoyo y asesoramiento a las familias», asegura Helena Pascual, profesora de Magisterio en el CEU.

Conocieron, por ejemplo, cómo Almudena, cuando su hija era pequeña, y al ver la imposibilidad de jugar con los demás niños, tanto en columpios como en parques de bolas, por su retraso neuromotor, opta por hacer partícipe a la pequeña en una sociedad cultural fogueril por recomendación de la terapeuta para que la pequeña socialice y pueda estar en un entorno cómodo para ella. Y cómo se creó la Delegación Solidaria de la Hoguera Sant Blai-La Torreta, con el apoyo de Luis Morata y el impulso de María José Molina.

Taller de iniciación a los cuentos adaptados «Cuenta conmigo».

El proyecto «Cuenta conmigo» es una iniciativa de la Mención de Educación Especial con diversos talleres prácticos de formación profesionalizantes. Sus promotores, profesores del grado, buscan la apertura hacia la sensibilización de la diversidad funcional, en pro de la inclusión educativa y social. En esta ocasión, los responsables de la iniciativa han utilizado los cuentos en Educación Especial y Educación Infantil para disfrutar de momentos mágicos.

«Los cuentos nos acercan y nos conectan. El mundo de la Educación Especial está lleno de personas que presentan una gran variedad de necesidades. Esto no es muy diferente al resto de personas ya que, por suerte, el mundo está repleto de diversidad. Lo que sí es común a todos es, tanto nuestra enorme capacidad de sentir, como la necesidad de relacionarnos», explican desde el CEU de Elche.

En este contexto, los cuentos ayudan al ser una «herramienta para poder identificar y gestionar adecuadamente el mundo emocional interno, para trabajar el autoconocimiento, la autoestima y la aceptación y para poder relacionarnos de forma adecuada con el mundo que nos rodea». detallan.

Por otro lado, los cuentos también son una herramienta muy útil para organizar y estructurar la realidad de un mundo abierto y desordenado. Por lo que, a determinadas personas, el cuento les proporcionará calma al permitirles anticipar y organizar el caos. «En definitiva, el cuento es una herramienta que nos ayuda a crecer».

Aprender «rock» para enseñar música a los niños y niñas

¿Un taller de rock para alumnos de Magisterio? ¿Para qué sirve aprender a tocar un clásico del rock de los ´90? Además de pasarlo bien, de conocer los fundamentos con los que se crea este género musical, de qué función tiene cada uno de los instrumentos dentro de la formación, los futuros maestros se han formado para darse cuenta de que con herramientas e indicaciones sencillas que no requieren grandes habilidades pueden trabajar canciones de este estilo con sus futuros alumnos en el colegio.

Para la profesora Teresa Hernández, la agrupación musical, hacer música en grupo, es una de las actividades más enriquecedoras y motivadoras de la educación musical escolar. Una actividad en la que trabajan el pulso, el ritmo, la armonía, la melodía, los timbres, los planos sonoros y el canto, así como la escucha, el trabajo en grupo, el respeto, la sicomotricidad, la concentración, el oído, etc.

Formación en primeros auxilios a futuros maestros

«Los alumnos de Magisterio pasan mucho tiempo con los niños en diversas situaciones, muchas de ellas con un potencial riesgo de lesiones. Por eso, los cinco primeros minutos después de un accidente, atragantamiento o traumatismo son de vital importancia. Y ellos van a ser los que tengan que atender, en primer lugar, a los alumnos afectados».

Para conseguir que los futuros maestros sepan actuar ante un atragantamiento, una pérdida de conciencia o una parada cardiorrespiratoria de un escolar, integrantes de la Escuela de Salud CEU, dirigidos por el profesor Rubén Galiano, han impartido diversos talleres especializados a alumnos del doble grado de Educación Infantil y Primaria.

Esta iniciativa, promovida por los profesores, Manuel Tirado y Pedro Miralles, pretende capacitar a los alumnos de Magisterio en habilidades básicas para poder actuar ante una emergencia en el aula. «Actuar con buenas destrezas ante un atragantamiento o una pérdida de conciencia o una parada cardiorrespiratoria es vital para que se pueda resolver el problema con el menor de los impactos sobre la calidad de vida posterior del niño. Así, el equipo de futuros docentes, podrán actuar de forma adecuada, mientras esperan la llegada de los equipos de emergencia sanitaria», asegura Marina Leal, coordinadora de la Escuela de Salud CEU en Elche.

Fisioterapia

Acercarse al mundo laboral con un paciente real

Los de 2º de Grado de Fisioterapia participaron en un seminario con un paciente que padece la patología degenerativa de distrofia muscular escapulo-húmero facial. De este modo los alumnos han podido aproximarse de un modo más real al día a día de la fisioterapia con pacientes «de carne y hueso» y han aprendido cómo realizar una correcta anamnesis y con ello un adecuado diagnóstico fisioterapéutico y un tratamiento personalizado.

Derecho

Conociendo el principio de Igualdad en Derecho

Enrique García-Chamón Cervera, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, impartió una conferencia al alumnado de Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera dentro de la Jornada Mujer, Derecho y Sociedad organizada por la profesora de Derecho Civil, Lola Cano. El encuentro sirvió para ilustrar a los alumnos sobre el principio de igualdad y el papel de la mujer en el Derecho y en la sociedad.

La actividad se incardina dentro del Proyecto de Innovación Docente Exploria dirigido a los estudiantes de 1º del Grado de Derecho. En el centro de Elche, la puesta en marcha del proyecto este curso académico gira sobre el principio de igualdad, siendo la problemática de la participación de la mujer en las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.

Este es el caso práctico sobre el que los alumnos de 1º de Derecho deberán trabajar, culminando sus estudios, en el segundo cuatrimestre, con la redacción de un dictamen jurídico en defensa de uno y otro lado, que luego escenificarán en una vista oral en el Juzgado. Se trata, por tanto, de que los estudiantes de Derecho ejerzan como abogados, ya desde el primer momento. El Magistrado invitado fue el ponente de la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante que conoció del asunto planteado, teniendo conocimiento directo, por tanto, de la problemática enjuiciada.