Campaña de ahorro energético de la Universidad de Alicante tras crecer su gasto en luz en un 170%

La Universidad de Alicante pone en marcha una campaña de ahorro energético dirigida a la comunidad universitaria con el objetivo de reducir el consumo eléctrico con medidas a corto y medio plazo tras ver cómo se le ha incrementado la factura en un 170% por la subida de la luz bajo el lema “Por una universidad sostenible, solidaria y saludable”. El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, explica que "se trata de concienciar a los diferentes colectivos universitarios de la importancia de racionalizar el consumo energético y, por otro, de implantar medidas estructurales que nos permitan tener un mayor control sobre el consumo eléctrico”. Ivorra ha reconocido que el espectacular aumento de precio de la luz ha precipitado la toma de decisiones aunque “se trata de un objetivo que forma parte de la estrategia de la Universidad de Alicante en el que venimos trabajando desde hace tiempo ya que la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono y del impacto en el medio ambiente forman parte de nuestros valores”, ha afirmado.

El vicerrector ha explicado que “trabajamos en medidas a medio y largo plazo relacionadas con la mejora de la envolvente térmica de los edificios, sistemas de autoconsumo, cambios en las luminarias, detectores de presencia o un software para centralizar el consumo energético de los edificios, entre otras”, aunque ha advertido que “estas medidas no son inmediatas y también requieren análisis planificación y recursos económicos”. En este sentido, Ivorra ha reclamado el compromiso de toda la comunidad universitaria para tratar de reducir al máximo el consumo eléctrico y a su vez la elevada factura de la luz que “en los últimos meses se ha triplicado respecto a años anteriores, sólo el mes de septiembre hemos tenido que hacer frente a un recibo de 600.000 euros, mientras que en el mismo mes de 2019 fue de 222.000”, un aumento de un 170 %. Esto se traduce en que la Universidad de Alicante ha pasado de pagar 7.400 euros diarios de electricidad a pagar 20.000 euros cada día, indican desde la UA.

La campaña, que se realiza a través de la oficina de Ecocampus, tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de reducir el consumo energético a través de las acciones colectivas e individuales tales como apagar las luces de despachos y zonas comunes cuando no haya nadie o la luz natural sea suficiente para iluminar el espacio; reducir el consumo de los equipos informáticos apagándolos cuando no se usen y configurándolos en modo de ahorro de energía; realizar un uso responsable de la climatización, lo que significa apagarla cuando no haya nadie y no subir de 21 grados en invierno, ni bajar de 26 en verano ya que “cada grado de más o de menos puede suponer un aumento del 7 % del consumo eléctrico”.

El gasto en electricidad en el campus de San Vicente de la UA se concentra principalmente en la climatización, que supone alrededor de un 50 % de la factura; seguida de la iluminación, que suma un 30 % y de los equipos ofimáticos, con un 20 % del total de consumo eléctrico. Ivorra ha informado que se han tomado medidas en este sentido, como apagar los equipos de climatización por las noches y mantener la ventilación mecánica durante el día o disminuir la intensidad de la luz exterior en algunas horas del día.

La campaña de concienciación cuenta con dos grandes líneas de actuación, por un lado se ha realizado cartelería con información que ayude a contener el consumo energético que se distribuirá por todo el campus y, por otro, se realizarán reuniones con los responsables de edificios y las diferente unidades para que transmitan esta información a toda la comunidad universitaria.