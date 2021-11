La Universidad de Alicante organiza una jornada con Antonio Cabrales, premio Jaume I de Economía

Experto en el campo de la teoría de juegos avanzada, la economía experimental y conductual así como por los trabajos realizados sobre redes sociales en dinámicas adaptativas o de racionalidad limitada, Cabrales compartirá la jornada con la catedrática emérita del departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la UA y premio Rei Jaume I de Economía en 2017, Carmen Herrero, que será la encargada de la presentación del ponente.

La jornada se ha estructurado en dos bloques, uno de mañana para público específico y otro, por la tarde, abierto al público. La primera parte consistirá en un desayuno/coloquio enfocado al mundo empresarial en el que Cabrales ofrecerá la ponencia titulada “Evaluación de la experiencia en la formación profesional dual”. La cita será a las 9:30 horas en el restaurante Maestral y el acceso es por invitación. Durante la segunda parte de la jornada, que se iniciará a las 15:00 horas, el economista ofrecerá en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la conferencia “Contagio financiero en redes”. En esta ocasión la asistencia está abierta a toda la comunidad universitaria y al público en general con la limitación del aforo permitido por las restricciones covid.

Licenciado por la Universidad Complutense, Antonio Cabrales es doctor en Economía por la Universidad de California, ha sido catedrático y director del departamento de economía del University College of London, y catedrático de la Universitat Pompeu Fabra. Actualmente está vinculado al departamento de Economía de la Universidad Carlos II de Madrid. También es vicepresidente ejecutivo de la European Economic Association y ex presidente de la Asociación Española de Economía, y miembro de honor de ambas asociaciones. Además, fue editor del Berkeley Electronic Journal of Economic Analysis and Policy e Investigaciones Económicas, así como ex editor asociado del Journal of the European Economic Association y SERIEs, ocupando actualmente el cargo de editor asociado del Journal of Economic Theory.