El compromiso por la formación y la educación del CEU de Elche ha situado al centro ilicitano como una universidad con carácter internacional, que apuesta por la calidad de la formación y la innovación docente en sus titulaciones. El objetivo: formar personas y hacer realidad el futuro laboral de sus estudiantes en las áreas de conocimiento donde imparte formación.

Dentro de estas, los programas relacionados con el Marketing y la Empresa han ido evolucionando y ganando peso en los últimos años para dar respuesta a un contexto económico y empresarial cada vez más competitivo y exigente, que requiere a profesionales bien preparados, con valores y competencias transversales.

Por ello, la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche potencia desde hace años su claustro de profesores con la colaboración de destacados profesionales del ámbito empresarial que complementan y refuerzan la formación teórico-práctica que reciben los estudiantes.

Para conseguir el éxito de sus alumnos, el centro universitario cuenta también con la colaboración de prestigiosas empresas y organizaciones en diferentes sectores profesionales gracias a los que los estudiantes pueden conocer a través de visitas a empresas, talleres o clases magistrales la realidad laboral de una empresa y su funcionamiento de una forma más cercana y real.

En la combinación está el éxito

La combinación de un profesorado académico con profesionales de la industria en activo, con experiencia y responsabilidades relevantes forma parte del éxito del CEU de Elche en el área de Empresa y Marketing. Gracias a esta unión, los alumnos tienen acceso a profesores con calidad investigadora acreditada que compiten con las universidades públicas, al tiempo que reciben de primera mano los conocimientos y experiencia de directivos, quienes aportan un valor añadido muy importante.

Responsables de empresas como Chocolates Valor, Terminales Marítimas de Sureste S.A. o BBVA son algunos de los profesionales con los que contamos en el claustro, sumándose a los convenios que empresas como Panama Jack que facilitan a los estudiantes el acceso a una educación superior moderna con asignaturas relacionadas con la creación e innovación empresarial, logística y producción, marketing internacional… Y todo ello con la ventaja de que el número de alumnos por aula es reducido, propiciando una atención personalizada.

Motivos, según apuntan desde el CEU, por los que el número de matriculaciones crecen cada año, siendo los propios alumnos quienes con el boca a boca y las recomendaciones que hacen del CEU a amigos y familiares propician este incremento.

Cuando pensar críticamente enriquece a los universitarios

El alumnado de los grados de Empresa, Marketing y Derecho ha recibido el diploma que acredita su participación en el programa Critical Thinking, un proyecto para desarrollar el pensamiento y la generación de ideas creativas como herramienta estratégica para los futuros profesionales. Y lo han hecho durante dos meses, en inglés, analizando y trabajando textos que les planteaba Bruno Teles, de la Universidad de Oklahoma y Director Of Business Development at Black Oak Partners LLC.

Este proyecto de lecturas, debates y reflexiones ha estado coordinado por el profesor Julián Sánchez, y ha buscado confrontar el pensamiento crítico frente al imparable avance de la inteligencia artificial, de la que se asegura que irá desplazando la mano de obra humana en favor de la tecnología.

En las diez sesiones han abordado cuestiones como entender la empresa como herramienta de transformación y el concepto de Emprendimiento Social, además de cómo las empresas elaboran su estrategia, cómo funciona la Economía, cómo se analiza una industria y cómo su organización puede aprovechar el medio ambiente. También en conocer y aplicar la estrategia de océano azul, para hacer que la competencia sea irrelevante, así como aprender cómo sacar lo mejor de las personas y cómo guiarlas mediante la inspiración.

Visita y conocimiento de la Panama Jack, una de las principales firmas de calzado

La formación práctica del alumnado de Dirección de Empresas y Marketing del CEU de Elche es una constante a lo largo de su periplo universitario. Y conocer todo el proceso productivo de la marca es esencial. Por ello, han conocido cómo se elabora el producto de una de las principales firmas internacionales de calzado, radicada en Elche: Panama Jack.

Durante unas horas han comprobado cuáles son las diferentes fases de fabricación de las míticas botas. Desde el cortado hasta el envasado, pasando por el rebajado, aparado, montado y acabado. En su visita les han explicado el proceso desde que llega un pedido al departamento comercial, hasta que se consolida y pasa como pedido de producción a la fábrica. Estos pedidos sirven de base para generar los pedidos de todos los componentes que forman parte del escandallo de cada modelo.

Han podido observar cómo el control de calidad que se refleja en el producto final queda patente en todas las fases del proceso productivo, y cómo Panama Jack es una de las marcas de calzado donde la marca tiene una preponderancia fundamental dentro del producto en sí.

«Siento que he crecido mucho como estudiante y persona estando en el CEU»

Juan José Ledesma Bear, estudiante norteamericano del doble grado de Dirección de Empresas y Marketing del CEU

A Juan José Ledesma la pasión por el fútbol se le inoculó mientras estudiaba en la ciudad norteamericana de San Antonio, en Texas. Allí dio sus primeros pasos como jugador, en el San Antonio Scorpions, de la North American Soccer League (NASL). Cuando se trasladó a España, su idea era seguir jugando en un equipo español, el Intercity, de Alicante. Sin embargo, tuvo que elegir entre el fútbol y sus estudios universitarios. Finalmente, pasó del soccer a estudiar Empresa y Marketing en Elche, en la UCH-CEU, de la que destaca su nivel y la atención personalizada. Este apasionado del deporte y del universo de los criptoactivos espera que su formación le encamine al emprendimiento.

– ¿Por qué te decidiste a estudiar tu carrera universitaria en el CEU de Elche?

Vine con la intención de jugar fútbol profesional para el Intercity en Alicante y estudiar. Quería buscar una universidad de prestigio y con un estilo similar a la que estaba en Estados Unidos. Al saber que solo tenían en cuenta un año de mis estudios en Austin Texas, decidí dejar el fútbol y enfocarme en mi carrera.

– ¿Cómo está siendo la experiencia hasta el momento, después de haber cursado ya un año y estar en segundo de carrera?

Me siento muy contento estando en España. Sobre todo, siento que he crecido mucho como estudiante y persona estando en el CEU. Y convivir con gente nueva, siempre me alegra.

– Hasta ahora, ¿qué es lo que más te atrae de la titulación que has elegido?

La oportunidad de poder entrar en el mundo de los negocios, ya sea por marketing, contabilidad, finanzas o dirección de empresas. Ya tengo las puertas abiertas hacia ese mundo y solo me gustaría seguir aprendiendo más y más.

– ¿Cómo es la relación con tus compañeros y compañeras de universidad?

Mi relación con mis compañeros es muy linda, me brindan bastante apoyo, especialmente si necesito ayuda con mis asignaturas. Convivimos dentro y fuera de la universidad. Y solo espero hacer más amigos mientras estoy aquí.

– ¿Cómo estás viviendo la experiencia de estar en un país diferente, con una cultura y otra forma de educación?

Al comienzo, me dio un poco de «shock» cultural, ya que yo venía de Estados Unidos, con una cultura mixta entre mexicana y americana. Y, al llegar aquí, viendo cosas diferentes, culturas diferentes, lenguas diferentes, me espantó de inicio. Pero solo por ser todo nuevo. Ahora me siento muy cómodo al poder convivir con cosas nuevas y seguir descubriendo.

– ¿Hacia dónde quieres dirigir tus pasos profesionales cuando acabes la carrera?

Tomar el negocio de mi padre y hacerlo más internacional y llegar a abrir locales en Europa. O emprender un negocio de comida.

«La formación recibida en la Universidad me permite tomar decisiones de una forma más correcta en mi organización empresarial»

Mario Puche, alumno del doble grado de Dirección de Empresas y Marketing.

– ¿En qué curso te encuentras ahora mismo y de qué titulación?

Actualmente, me encuentro en el último año de la titulación de Administración y Dirección de Empresas.

– ¿Por qué te decidiste a estudiar en el CEU esa titulación?

En aquel momento, no tenía del todo claro si después de tantos años (Ingeniería Informática en la UA) me apetecía seguir estudiando, pero mis más allegados, los que estudiaban en el CEU, me recomendaron que, debido al elevado volumen de negocio que tenía en ese momento, era bueno recibir una formación relacionada con la gestión empresarial, y el CEU era mi sitio.

Fue entonces cuando llamé a la secretaría de la Universidad para recibir información sobre esta titulación. Ana Isabel me atendió en las instalaciones de la Universidad, donde me mostró entre otras cosas la trayectoria de los docentes, la formación que iba a recibir durante la titulación, cómo podía ayudarme la misma en mi día a día empresarial, y salí totalmente convencido..

– ¿Qué es lo que te ha aportado la formación que recibes en el CEU?

Yo siempre digo que el CEU me ha aportado una serie de conocimientos y un enriquecimiento cultural que agradeceré de por vida. Cuando comencé en el mundo del emprendimiento, no tenía ningún tipo de conocimiento acerca del funcionamiento de una empresa. Sin embargo, a día de hoy, tengo las nociones para interpretar lo que me transmite un abogado, un asesor fiscal..

Cuando diriges una organización de forma innata, a menudo realizas acciones, o tomas ciertas decisiones que en mi caso gracias a la formación que he recibido, intento hacerlo de una forma más correcta, siendo muy beneficioso para el presente y futuro de la organización. Finalmente, personalmente, para mi es importante destacar todas las relaciones personales que me llevo gracias a la institución, tanto de alumnado como de profesorado.

– Has sido nombrado miembro de la Junta Directiva de JOVEMPA. ¿Qué supone para ti, a tu edad, este nombramiento?

Pues, siendo honestos, me quedé a cuadros cuando me llegó esta propuesta de una institución con tanto peso y recorrido en la ciudad de Alicante. Pasados unos meses, puedo comprender la decisión de la misma. Actualmente, la media de edad de los socios de la Asociación, ha ido cada vez a más. Siendo la Asociación Oficial de Jóvenes Empresarios, debemos abogar por el emprendimiento de la sociedad, apoyarles, y buscar ayudas para que se animen a emprender, y el que esté haciéndolo que sea de la mejor forma. Actualmente somos una Junta Directiva totalmente renovada, teniendo al mando a nuestro presidente Alfonso, con el cual estoy seguro qué vamos a conseguir grandes logros en poco tiempo.

– ¿Qué funciones o qué papel vas a desempeñar en JOVEMPA?

El cargo de todos los miembros de la Junta es exclusivamente altruista. Desde el presidente, hasta todos los que la conformamos. Es por esto que, cada uno de los miembros de manera vocacional aportamos nuestro granito de arena con el tiempo que nos permite el cumplimiento de nuestras obligaciones. Dentro de la misma, la conformamos asesores fiscales, abogados, ortopedistas...

Todos ellos con una gran trayectoria, de los cuales aprendo un montón. En mi caso, intento aportar mi experiencia al mando de una organización durante 10 años, estrategias de marketing, y sobre todo escuchar y seguir aprendiendo.

– Tienes a tus espaldas un intenso desempeño como emprendedor. En Blit Concept, en Vulcano Cocktails and Drinks, en Magma Club, proyectos vinculados al ocio y al deporte. ¿Por qué te decidiste a introducirte en este ámbito del emprendimiento?

Principalmente el motivo de comenzar a emprender con apenas 14 años, es por un tema familiar. Posteriormente, me enamoré de mi trabajo, siendo un estilo de vida y algo de lo que disfruto diariamente. El poder cambiar la vida de las personas y crear un futuro mejor para las mismas, es la única motivación que necesito. Además, este año tan drástico para nuestro sector, tengo muchísima ilusión en todo lo que tenemos preparado.

– ¿Cómo te ha formado el CEU para llevar a cabo y desarrollar esos proyectos?

Por ejemplo, cuando nos encontrábamos totalmente inmersos en la pandemia, en octubre del año pasado, tenía todos mis establecimientos cerrados por normativa, y entonces decidí dar un giro de 180 grados. Comencé a desarrollar un nuevo proyecto, el cual, a día de hoy se conoce como Blit Concept.

Nos encontrábamos ante un panorama, donde la clientela cada vez era más exigente, y teniendo en cuenta que el target de público que trabajaba en aquel entonces demandaba un servicio imposible debido a las circunstancias sanitarias (discotecas), decidí diversificar en un local enfocado a otro tipo de clientela, donde en sus 800 metros cuadrados puedes encontrar gastronomía, coctelería de autor, desde este fin de semana zona de baile... Toda esta lectura, además de las mejoras aplicadas a los establecimientos que ya tenía, es gracias a la formación que he adquirido en el CEU.

– ¿Qué consejos les darías a los alumnos/as que están ya cursando una carrera o que la van a cursar?

Que se dediquen a lo que de verdad les apasione. Uno de los motivos por los que decidí aceptar entrar en la Junta Directiva de Jovempa es porque a día de hoy, cuando converso con la gran mayoría de gente joven, quieren opositar para asegurarse una plaza fija. En el caso de ser vocacional, me parece estupendo, pero cuando es por motivos de asegurarse un empleo, me parece desacertado.

Si no que le pregunten a los miles de trabajadores de Blockbuster, los cuales tenían un puesto fijo para toda la vida... Hay que trabajar para vivir, y no vivir para trabajar. Y siempre que el tiempo te lo permita, seguir formándote, aprendiendo. Después de 4 años fantásticos, puedo decir que eso es lo que me ha aportado el CEU, el crecer como empresario, como persona, y gracias a ello intentar mejorar cada día.