José María Ferri toma posesión como decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante

El nuevo decano de la Facultad de Filosofía y Letras, José María Ferri Coll, ha tomado hoy posesión del cargo en un acto celebrado en la Sala Multimedia del edificio de Rectorado de la Universidad de Alicante, presidido por la rectora Amparo Navarro, que ha nombrado también al equipo decanal al completo que acompañará al nuevo decano.

La rectora ha felicitado a Ferri Coll y ha recordado que la Facultad de Filosofía y Letras “ha celebrado un proceso electoral novedoso tecnológicamente y que, además, ha contado con una alta participación, por lo que nos debemos sentir orgullosos”. Del mismo modo, se ha dirigido al nuevo equipo decanal para manifestar que “las facultades son la universidad en estado puro, ya que sustentan el contacto directo entre el personal, el profesorado y el alumnado. Esto requiere de un trabajo muy duro y difícil, por lo que agradecemos el espíritu de servicio con el que trabajaréis y os manifestamos que contáis absolutamente con el apoyo del equipo de dirección porque tenemos el objetivo común de llevar a la Universidad de Alicante al mejor lugar posible”.

Por su parte, Ferri Coll, que es profesor titular del Departamento de Filología Española y Lingüística General y doctor en Filología Hispánica, ha indicado que “el equipo decanal es muy representativo de la facultad, es muy plural y creo que hemos podido reunir a las personas idóneas para las funciones que van a desempeñar”, a lo que ha añadido que “creo, sinceramente, que es más importante el equipo que el decano. Un decano es fácilmente sustituible. Un equipo, no”.

Entre los principales objetivos que se plantea Ferri Coll destaca la “acreditación institucional de la facultad como centro, en sí mismo”, pero “mientras se alcanza este objetivo, se trabajará en la reacreditación de todos los títulos y en mejorar los planes de estudios de cada grado”, ha afirmado.

En el plano personal, el nuevo decano ha manifestado que “soy egresado de esta facultad, doctorado por la UA, profesor titular e investigador en la institución, por lo que es un gran honor dirigir a amigos, compañeros y profesores con los que me he formado pero, también, este mismo hecho supone una gran responsabilidad porque soy consciente de que la gestión de un centro no es una tarea nada sencilla”.

“El mundo necesita, ahora más que nunca, los valores que se defienden y se enseñan en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí es donde tenemos que trabajar más duro, para que crezca el deseo de aprender y el deseo de enseñar”, ha concluido el recién nombrado decano.

Proceso

Ferri Coll se impuso en un proceso que contó con una alta participación del electorado, con un del 84% de los posibles votantes, y cuyo resultado finalizó muy ajustado, con 138 votos para el nuevo decano, 115 votos para la candidatura de Llúcia Pascual Martín, 4 votos en blanco y 2 nulos.

El equipo del nuevo decanato se completa, junto a Ferri Coll, por Paola Conception Ginette Masseau, como vicedecana de Ordenación Académica y coordinadora académica del Grado en Traducción e Interpretación; José Antonio Sánchez Fajardo, como vicedecano de Estudios, Calidad y Lenguas y coordinador académico del Grado en Estudios Ingleses; Fernando Prados Martínez, como vicedecano de Postgrado y coordinador académico del Grado en Historia; María Isabel Guardiola Savall, como vicedecana de Cultura, Comunicación y Promoción del valenciano y coordinadora académica del Grado en Filología Catalana; María Paz Such Climent, como vicedecana de Prácticas, Estudiantes y Emprendimiento y coordinadora académica del Grado en Turismo; María Del Mar García Arenas, como vicedecana de Relaciones Internacionales e Igualdad; Ernesto Cutillas Orgiles, como vicedecano de Investigación y Acceso y coordinador académico del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio; José Luis Arráez Llobregat, como coordinador académico del Grado en Estudios Franceses; Hany El Erian El Bassal, como coordinador académico del Grado en Estudios Árabes e Islámicos; Ruth María Lavale Ortiz, como coordinadora académica del Grado en Español: Lengua y Literaturas; Antonio De Murcia Conesa, como coordinador académico del Grado en Humanidades, y, finalmente, Nereida Congost Maestre, como secretaria de la facultad.