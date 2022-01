El papel de la enfermería como eje para promover la salud de la sociedad cada vez está más asentado en el sistema sanitario. Y, también, su alcance es mayor, ya que son varios los grupos de población que reciben formación para empoderarse en estilos de vida y hábitos saludables.

Estas intervenciones comunitarias, dirigidas a la prevención de enfermedades, fundamentan la Escuela de Salud CEU. Desde hace más de 10 años profesores y alumnos imparten talleres y seminarios en colegios, institutos, asociaciones de pacientes y centros sociales, así como acciones específicas con mayores.

Es el caso de Elena Álvarez Martínez, Zoe Cámara García y Laureano Agulló Rojano, estudiantes del último curso de Enfermería en el CEU de Elche. Durante varias semanas, han compaginado sus prácticas formativas en un centro de Salud con la impartición de talleres de promoción de la salud a mayores. En ellos les han enseñado a valorar el envejecimiento como una etapa activa y a mejorar su calidad de vida.

Para Laureano, en este grupo poblacional «ha habido numerosos cambios en lo referente a la salud. Y, sobre todo, a los hábitos de salud. Por ello, la función de enfermería es primordial para la corrección de esos hábitos y así mejorar su calidad de vida».

De ahí que promover la salud sea relevante, según Elena. «Muchos mayores no tuvieron la posibilidad de recibir una buena educación sanitaria sobre alimentación, sobre hábitos saludables o sobre cómo actuar ante ciertas enfermedades. Y creo que la promoción de la salud permite implementar ciertos hábitos y actividades que ayudan a mejorar la salud de los mayores y a prevenir enfermedades. Porque pienso que con poco que se hace, se puede lograr un mundo». Y es que, como asegura Zoe, «podemos convertir la salud en el tema principal, así como incrementar el control de ésta para mejorarla».

El papel de la enfermería para promover la salud

A partir de esta experiencia, los estudiantes se reafirman en su convicción de que la enfermería no es sólo curar heridas o administrar medicación. «También participar en promover la salud y la prevención, comunicarse con los pacientes y en ciertos momentos, darles unas palabras de apoyo. Y para ello, hay que saber cómo expresarse, cómo comunicar una idea y cómo establecer relaciones con los pacientes», advierte Elena.

Pero no sólo eso, según Laureano: «Nuestra labor a pie de calle puede ser de vital importancia para evitar futuras situaciones de gravedad de salud». Algo en lo que coincide Zoe, que pone en valor, además, las ventajas de este tipo de formación «porque también nos ayuda a nosotros a crecer como profesionales». Porque, como reconoce Elena, «estas intervenciones nos aportan tablas y experiencia en este aspecto. Además, aumentan nuestros conocimientos en diversas áreas de la Enfermería».

El futuro profesional

A pesar de su satisfacción por haber trabajado en esta especialidad de enfermería geriátrica, los tres quieren dirigir sus pasos futuros por otros derroteros. «Hay muchas ramas que me gustan, pero lo que más me llama la atención es enfermería obstétrico ginecológica y enfermería de salud mental», afirma Zoe.

También Elena parece tenerlo claro, aunque no descarta trabajar con personas mayores. «Una vez terminada la carrera, me gustaría trabajar como enfermera de Urgencias. Me encanta el trabajo activo, el no parar de hacer cosas y de aprender sobre mi profesión. Otra opción, sería dedicarme a la enfermería geriátrica. Siempre he sentido mucha empatía hacia los mayores y cada vez que me ha tocado trabajar o relacionarme con ellos me he encontrado muy cómoda».

El que todavía tiene dudas es Laureano, «sobre todo, porque es difícil quedarse con una rama en concreto, todas tienen su atractivo y todavía me quedan muchos servicios por ver. Por ahora, lo que me llama la atención, por mi experiencia hospitalaria, es todo lo relacionado con el tratamiento quirúrgico. Pero en esta profesión nunca sabes lo que te deparará el futuro».

El CEU como elección para formarse en enfermería

Ciertamente, si algo tienen en común los tres es su decidida pasión por la enfermería, incluso antes de iniciar sus estudios. De su paso por el CEU de Elche Laureano destaca «el trato cercano del profesorado, que hace mucho más sencilla la estancia. Además, de las numerosas sesiones de prácticas donde se simula la situación ‘real’ de la enfermería, con sus técnicas y su trato con el paciente».

De manera similar se expresa Elena, quien pone en valor cómo «fomentan el trabajo en equipo, algo fundamental en nuestro futuro laboral. Siempre, nos han puesto a resolver casos clínicos, tanto prácticos como teóricos en grupo y eso ayuda a saber relacionarte con los demás y a aceptar los diferentes puntos de vista de la gente».

A Zoe, que siempre ha querido ser enfermera, le cuesta mucho responder por qué enfermería y no otra carrera: «Pero destacaría el trato con las personas, es decir, los cuidados, la compañía, la empatía… Es una carrera muy bonita. Y en el CEU nos han enseñado a trabajar la empatía y la escucha activa, que también son muy importantes en esta profesión».