La ciutat d'Ibi ha sigut guardonada amb un dels premis Ciutat Sostenible, en la categoria d'educació ambiental, per un projecte sobre el món dels insectes desenvolupat pel Museu de la Biodiversitat. Els premis Ciutat Sostenible es duen a terme des de fa 18 anys per la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la col·laboració d'Ecoembes com a reconeixement als municipis que hagen apostat per projectes i actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat.

En aquesta 17a edició dels premis Ciutat Sostenible, l'Ajuntament d'Ibi ha sigut el guanyador en la categoria d'educació ambiental per l'actuació “Els insectes mouen el món” del Museu de la Biodiversitat. Amb aquest projecte es pretén introduir el paper dels insectes com a vectors fonamentals per als ecosistemes i la seua conservació. En aquest projecte han participat més de 126 mil persones en el museu, a més de les mostres itinerants que s'hi han desenvolupat. L'acte de lliurament, que va tenir lloc el 27 de gener del 2022, va comptar amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, acompanyat pel president de la Fundació Fòrum Ambiental, Ramon Roca, i la directora de Relacions Externes d'Ecoembes, Begoña de Benita. Per part de la ciutat d'Ibi va recollir el premi l’alcalde Rafael Serralta, acompanyat del regidor de Museus i Turisme, Rubén Barea, i del director del Museu de la Biodiversitat, el professor de la Universitat d'Alacant (UA) Eduardo Galante. Projecte premiat Aquest reconeixement posa en valor el projecte educatiu “Els insectes mouen el món” desenvolupat pel Museu de la Biodiversitat en col·laboració amb l'Estació Biològica de Torretes-Jardí Botànic de la Universitat d'Alacant. L’objectiu és acostar el món dels insectes a la societat i mostrar la importància que tenen per al manteniment de la vida en la Terra i per al benestar humà. “Els insectes s'incorporen d'aquesta manera als programes d'educació i divulgació de la ciència, que donen a conèixer la importància del seu paper en els ecosistemes, i difonen la idea de la necessitat d'emprendre accions per a la seua conservació a través de la participació ciutadana”, assenyala el director del museu. En paraules de l'alcalde d'Ibi, “el premi en educació ambiental posa en valor el suport de la ciutat d'Ibi als programes de conservació dels insectes, un grup d'éssers vius imprescindibles per a un eficaç desenvolupament dels processos ecològics en medis terrestres i d'aigua dolça, i les espècies de la qual estan desapareixent de manera alarmant a tot el món”. Per tot això, afigen, “el premi és un motiu d'orgull per a la ciutat d'Ibi i constitueix, en definitiva, el reconeixement a la tasca de suport als programes de conservació i difusió de la biodiversitat”. Dues dècades de col·laboració Des de fa dues dècades, a través d'un acord signat entre la Universitat d'Alacant, el CIBIO (Centre Iberoamericà de la Biodiversitat) de la UA i l'Ajuntament d'Ibi, el Museu de la Biodiversitat i l'Estació Biològica de Torretes-Jardí Botànic de la UA desenvolupen programes d'investigació, conservació i divulgació de la biodiversitat amb l'objectiu de sensibilitzar, conscienciar i capacitar sobre la importància d'adoptar conductes responsables i respectuoses amb el medi ambient i contribuir a crear un entorn més ben conservat i més sostenible. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Ibi ha brindat sempre un suport decidit a les activitats de formació i divulgació sobre biodiversitat d'aquests espais, i s’ha convertit en un dels municipis que destaca per col·laborar en el programa de transferència de coneixement que lidera el Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica de la UA.