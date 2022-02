La nueva financiación universitaria verá la luz con Amparo Navarro al frente de los rectores

En el plazo del año en el que la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, va a estar al frente de todos los rectores de la Comunidad como portavoz de la CRUP, está previsto que vea la luz el nuevo Plan de Financiación en el que ya se han visto implicados, hasta el momento sin éxito, la mayor parte de los responsables universitarios que le han precedido en la portavocía que ha asumido este jueves ante la presencia de la consellera de Universidades, Carolina Pascual.

"El nuevo Plan de Financiación Universitaria se implantará en 2023 pero tiene que estar este mismo año. El modelo actual es obsoleto y lo estamos actualizando con la participación de todas las universidades, y contando con Hacienda para ver con cuánto dinero disponemos". La consellera afirma que se trabaja con "la idea de que haya una mejor financiación. Ninguna universidad puede perder dinero".

Pascual avanza que se determinará una cantidad fija para cada universidad y otra a base de inventivos, en función del cumplimiento de determinados requisitos, para lo que se dispondrá de un "periodo de adaptación", para que ninguna universidad se vea perjudicada con respecto a lo que recibe ahora.

Se ha comprometido a "implementarlo en 2023, que es el momento en el que finalizan los convenios de deuda histórica".

"No aguantamos más"

La portavoz saliente del colectivo de rectores, Mavi Mestre, responsable de la Universitat de València, dejó caer la "frustración" que sentía al dejar el cargo ahora en manos de la rectora de la UA, Amparo Navarro, por la cantidad de años que han transcurrido sin haber conseguido un plan económico estable para las universidades, puesto que ya lo intentaron sus predecesores, entre ellos el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz y otros dos rectores. "Ya es inaplazable y necesario. No podemos aguantar más. No podemos esperar más", enfatizó al tiempo que deseaba suerte a la rectora de la UA, "a quien se lo traspaso", dijo.

"Visto el encargo que me deja no se si tengo mucha prisa en asumir el cargo", señaló la rectora Amparo Navarro no sin ironía, al tiempo que espera, dijo, "estar a la altura del liderazgo y sentido de la responsabilidad de Mavi Mestre". Y añadió a su vez la exigencia de que no disminuyan los fondos una vez que el Consell ha acabado de financiar la deuda histórica que se arrastraba con las universidades desde el anterior ejecutivo valenciano con el PP al frente.

"Ya no podríamos subsistir sin esos recursos recursos extra porque lo excepcional se ha convertido en ordinario", expuso la rectora a consecuencia del paso de los años sin una financiación estable organizada.

Traspaso

El traspaso de la presidencia ha tenido lugar en un encuentro organizado en la Universidad de Alicante en el que han participado también la rectora de la Universidad Jaume I de Castelló, Eva Alcón; el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz; la vicerrectora de Investigación de la Politècnica de València, Belén Picó, y la consellera de Universidades, Carolina Pascual.

Junto a la financiación, como principal reto expuesto por la rectora para su año de mandato como portavoz de los rectores y para poder reforzar el excelente nivel que ya presenta el sistema universitario de la Comunidad, Navarro se ha mostrado preocupada también porque la voz del sector valenciano llegue a Madrid en las negociaciones de las reformas legislativas en marcha, como son la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la reforma laboral y la firma del convenio colectivo, la Ley de Convivencia o la Ley de la Ciencia.

Investigadores

La rectora de la UA ha hecho hincapié en la "necesidad de estabilizar" los contratos del personal investigador, que se han quedado en terreno de nadie al no haberlos tenido en cuenta la nueva reforma labora. "Es probable que lo resuelva la Ley de la Ciencia pero hay un periodo transitorio", apuntó, sobre el que confía en la sensibilidad de la conselleria al respecto.

Navarro concluyó con el rosario de nuevas funciones que asumen las universidades del siglo XXI y que, sumadas a las consabidas de la docencia, investigación y transferencia de conocimientos, "también exigen financiación", en referencia a las políticas de valores, igualdad, sostenibilidad, sueldos dignos, estabilidad laboral, extensión universitaria o formación a lo largo de toda la vida.