El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es clave si queremos dejar un mundo mejor a las generaciones que están por llegar. Y este compromiso es competencia de todos y cada uno de nosotros. Con nuestras acciones diarias plantamos una semilla en los demás y también en nuestro planeta. Con el tiempo, estas semillas germinarán, crecerán y se convertirán en un ser más grande. De esta forma resumen los promotores de la UCH-CEU el evento World Watchers, que del 1 al 4 de marzo ofrece un espacio al alumnado para concienciar sobre la sostenibilidad del planeta.

Y es que «Raíces para el cambio» es el leitmotiv de la Universidad CEU UCH en el curso académico 2021-2022. Y es también el lema que impulsa esta segunda edición. «Porque creer en un mañana más sostenible implica sembrar y echar raíces hoy, en el presente», recalcan. Con esta visión basada en el compromiso con el presente y el cambio en el futuro, la CEU UCH se convertirá en un foro de reflexión, de aprendizaje y de inspiración. «Vamos a mirar al mundo sabiendo que el cambio está en nuestras manos».

Las semillas que cambiarán el mundo

World Watchers, que forma parte de la campaña promovida por la Unión Europea, On the Green Track, impregna todas las dimensiones de la vida universitaria. Más allá de las conferencias plenarias, el campus acogerá actividades y talleres de temática sostenible que han sido propuestos y organizados por los estudiantes de la CEU UCH.

Así, entre las ponencias programadas se encuentra «La agenda 2030, los ODS y el deporte olímpico», con Manuel Parga Landa, director de Marketing, Recursos Humanos y responsable de Sostenibilidad del Comité Olímpico Español, embajador del Pacto Europeo por el clima de la Unión Europea. También intervendrán Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, Ex Director General UNESCO y Ex Ministro Educación; Borja Lafuente, Head of Sustainability de Danone Iberia y Manuel Sevillano Bueno, director global de Reputación y Responsabilidad Social de Atrevia.