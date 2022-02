Derecho gradúa a 400 estudiantes en la festividad del patrón

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante celebra su patrón con la graduación de cerca de 400 estudiantes de grado y máster.

Presidido por la rectora, Amparo Navarro, que fuera decana del centro, durante su intervención ha destacado el especial sentimiento que le produce dirigirse a su facultad por primera vez como rectora.

"Es muy emocionante para mí hablar en la Facultad de Derecho por primera vez como rectora, ya que ésta es también mi facultad, en la que estudié como vosotros, me licencié como vosotros y desarrollé mi carrera académica como profesora, con los compañeros y compañeras que nos acompañan».

Destacó a su vez la "emoción de que volvamos a recuperar nuestro día grande, el de San Raimundo, después de una pandemia que cambió el mundo ahora hace dos años».

A los estudiantes les animó a ser parte de la construcción social que es el Derecho, "que evoluciona al mismo tiempo que la sociedad y, por lo tanto, lleva en sí mismo implícito el cambio. No sabéis Derecho, no queríamos que supierais el Derecho de aquí y de ahora, queríamos que supierais el método para conocerlo e interpretarlo, el de ahora y el del futuro. Eso es lo que os hará no temerlo».

Añadió que «el título que hoy os entregamos lleva la marca de una facultad prestigiosa y consolidada en los estudios jurídicos, la segunda más grande de nuestra comunidad autónoma y una de las más importantes del país, que destaca en muchos campos jurídicos con una de las ofertas más amplias de grados, dobles grados y másteres».

E hizo referencia a la guerra en Ucrania que calificó como «un capítulo histórico vergonzante, un ejemplo de fracaso de la razón y el derecho».

Colaboración

El acto por San Raimundo de Peñafort ha servidio a su vez para distinguir a dos instituciones por su estrecha colaboración con la Facultad de Derecho y, por ende, con la institución académica en su totalidad.

Se ha reconocido la labor al Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante y a la Comisaría Provincial de Alicante del Cuerpo Nacional de Policía ante la asistencia de la mayor parte de decanos de la UA así como autoridades académicas y políticas de la provincia de Alicante.

El decano de la Facultad de Derecho, Jaume Ferrer, se ha referido a la situación vivida por los egresados graduados. "Tuvisteis que afrontar esta crisis sanitaria que irrumpió de forma inesperada en el segundo cuatrimestre del curso 19-20. Han pasado ya casi dos años y, a pesar de todo, hoy estamos aquí gracias a la extraordinaria capacidad de los científicos para dar una respuesta a lcovid mediante vacunas efectivas, y la inestimable labor de nuestros sanitarios, que nos han atendido y vacunado».

Diplomas

También Ferrer se refirió al futuro de los graduados "con toda una vida por delante para sacar partido a vuestra formación universitaria.Tenéis la oportunidad de contribuir a que la sociedad en la que vivimos sea más justa, con menos pobreza y exclusión, con mayor protección del medio ambiente, con más igualdad de género y con mejores sistemas de salud y de educación», concluyó el decano.

En los actos de graduación con motivo de la celebración de San Raimundo de Peñafort se ha hecho entrega de diplomas a los egresados de los grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Gestión y Administración Pública, Criminología, doble grado en Derecho y Criminología, Máster en Gestión Administrativa y Máster en Investigación Criminal y Ciencias forenses; y grado en Derecho, doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y máster en Derecho de Daños.

Además se ha hecho entrega de los premios a la Excelencia Académica de la Cátedra Germán Bernácer.