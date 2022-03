Els membres de la comunitat universitària de la Universitat d’Alacant compromesos amb el reciclatge obtindran recompenses cada vegada que reciclen les seues llandes i botelles de plàstic de begudes. Això és possible gràcies a l’aposta feta des del Vicerectorat d’Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral, a través de l’Oficina d’Ecocampus, per RECICLOS, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) desenvolupat per Ecoembes, l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d’envasos en tot el país.

D’aquesta manera, la Universitat d’Alacant es converteix en la primera universitat de la Comunitat Valenciana que aposta per aquest sistema de reciclatge que premia la ciutadania recicladora amb incentius que ajuden a millorar el seu entorn més pròxim, mentre continuen fomentant la circularitat dels envasos, és a dir, donar-los una nova vida.

Les més de 30.000 persones que formen la comunitat universitària poden reciclar les llandes de beguda i botelles de plàstic en una de les sis màquines instal·lades fins ara a la Biblioteca General, el Pavelló d’Esports, els aularis 1 i 2, la Facultat d’Educació i l’Edifici Instituts Parc Científic, i obtenir recompenses en fer-ho, entre les quals destaquen la possibilitat de donar els punts a projectes socials com Banc d’Aliments o Aldees Infantils.

Durant la posada en marxa de la primera màquina de reciclatge de llandes i botelles de plàstic al campus, Salvador Ivorra, vicerector d’Infraestructures, Sostenibilitat i Seguretat Laboral, ha explicat que «el compromís de la Universitat d’Alacant per a millorar la salut del planeta forma part dels nostres principis i hi dediquem un gran esforç que es pot apreciar en el dia a dia del campus. Les màquines de Reciclos suposen una pedra més en l’estratègia de sostenibilitat i ajudaran, sens dubte, a conscienciar de la importància, no sols de reciclar sinó també, de limitar l’ús d’aquesta mena d’envasos».

Per part seua, Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes a la Comunitat Valenciana, ha assenyalat que «és molt important que hi haja conscienciació i compromís ciutadà amb el medi ambient des de tots els àmbits possibles, i la Universitat és el lloc perfecte per a fomentar pràctiques ambientalment responsables que, ara a més amb RECICLOS repercuteixen en aquells que més ho necessiten. Per això, volem donar les gràcies a la Universitat d’Alacant per l’aposta decidida per aquest SDR».

A més, RECICLOS vol contribuir a fomentar un consum responsable i racional d’aquest tipus d’envasos. Per aquest motiu, estableix un límit setmanal a les llandes i botelles de plàstic de begudes per les quals els ciutadans obtenen punts quan reciclen.

Recompensa de RECICLOS

Per a fer ús de les màquines de RECICLOS, els estudiants només han de registrar-se en la webapp, depositar totes les llandes i botelles de plàstic de begudes en una màquina de RECICLOS i escanejar el QR que mostrarà la màquina.

En fer-ho, obtindran punts, anomenats RECICLOS, que podran canviar per les diferents recompenses disponibles, com és, en el cas de la Universitat d’Alacant, lliurar-los a projectes de donació d’aliments per a persones vulnerables. Aquests punts tindran un límit setmanal amb la finalitat que els ciutadans no sols reciclen més i millor els envasos, sinó que consumisquen d’una manera responsable.

Ecoembes

Ecoembes és l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, les llandes i els brics (contenidor groc) i els envasos de cartó i paper (contenidor blau) a Espanya.

L’any 2020, es van lliurar a instal·lacions recicladores 1.490.283 tones d’envasos domèstics procedents dels contenidors grocs i blaus del carrer, de recollides selectives en llocs d’una gran afluència i de plantes de residus municipals. Gràcies a això, es van obtenir nombrosos beneficis ambientals com evitar l’emissió de 1,67 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera o estalviar 20,29 milions de m3 d’aigua i 6,37 milions de Mwh d’energia.