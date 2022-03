Tretze són els projectes que han superat els tràmits per a accedir a les ajudes que convoca el Centre de Gastronomia del Mediterrani UA-Dénia a través del seu Programa Propi per al Foment de l’R+D+I en l’àmbit de la gastronomia, dotat amb 30.000 euros, en el marc del conveni entre la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament de Dénia. Els projectes que Gasterra finançarà, en una clara i decidida aposta per a potenciar la investigació gastronòmica, aborden la investigació culinària des de diferents disciplines.

Tres dels projectes estudiaran temàtiques relacionades amb la Marina Alta, com són «El fomento de la gastronomía azul», la «Gastronomía y pesca en la Marina Alta: análisis de escenarios, posibilidades de mejora y sinergia» i «El turismo gastronómico en la Marina Alta: retos y oportunidades desde una perspectiva de desarrollo local sostenible». Sense perdre de vista el Mediterrani, altres dos treballs estudien la «Implantación de una zona experimental submarina para I+d+i en maduración de alimentos» i l’«Aplicación culinaria sostenible y segura de tres algas autóctonas del Mediterráneo procedentes de acuicultura». La convocatòria de Gasterra també ha atret investigacions que aborden temàtiques d’interès general en què s’analitzen les possibilitats de reutilització dels residus agroalimentaris derivats de la indústria del dàtil i de la pinya per a crear nous ingredients culinaris. O el projecte «Células vegetales cultivadas: ingrediente innovador para la gastronomía mediterránea», que aposta per la introducció de productes nous. Per part seua, el CIBIO al costat de l’Estació Biològica i Jardí Botànic de Torretes de la Universitat d’Alacant, han presentat un projecte per a obtenir la caracterització morfològica i quimiotípica de l’ecotip de pebrella Thymus piperella «Torretes», una planta aromàtica amb demostrada utilitat culinària i gastronòmica. Aliments tan presents en el nostre territori i en la nostra gastronomia, com l’arròs, seran igualment objecte d’estudi a través de la investigació «Evaluación de la calidad de cocción y organoléptica de diferentes variedades de arroz fortificado con hierro y zinc». En l’àmbit social i en la literatura gastronòmica s’han presentat els projectes «Laboratorio de Innovación Social e Inteligencia Gastronómica» i «La memòria dels menjars de les comarques d’Alacant en l’obra del folklorista Francisco G. Seijo Alonso (1925-2013). L’Alcoià-Comtat». La importància de les marques també és objecte d’estudi a través de les ajudes convocades per Gasterra, en l’«Análisis de los esquemas de calidad diferenciada en el ámbito gastronómico», que aborda aquesta qüestió a partir de les indicacions geogràfiques. Els resultats d’aquestes investigacions es presentaran al final d’aquest any a Dénia i s’espera que donen origen a publicacions en revistes internacionals d’impacte que permeten millorar la posició de la universitat en l’àmbit gastronòmic, com també generar un retorn immediat en forma d’innovació en les empreses alimentàries, gastronòmiques i turístiques de la zona.