La Universitat d'Alacant i els Clubs Rotaris d'Alacant i Alacant Port van fer lliurament la setmana passada d'un xec solidari per valor de 4.820 euros a l'Associació Comunitat de Persones Marginades d'Alacant (ACOMAR). La donació és fruit de la recaptació del concert solidari oferit per l'Orquestra Filharmònica de la UA (OFUA) a l'Auditori Provincial de la Diputació d'Alacant, ADDA, el passat Nadal organitzat per les tres institucions.

La vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, Catalina Iliescu, va lliurar el xec a Salvador Silva Nuño, en representació d'ACOMAR, en una reunió celebrada en l'edifici de rectorat del campus alacantí. L'acte va comptar també amb la presència de Juan Soler, president del Rotary Club Alacant, i José Pascual Poveda, president del Rotary Club Alacant Port. Sota la direcció de Tobias Gossmann, el concert va comptar amb la col·laboració dels clubs rotaris i el suport dels patrocinadors anuals de l'OFUA: la Fundació Manuel Peláez i Cajamar Caixa Rural.