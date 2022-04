"Que niñas gitanas digan 'Shally quiero ser como tú' significa que vamos cambiando"

Doctoras en ciencias de salud, trabajadores sociales, químicos, abogadas, universitarios gitanos que estudian o han cursado la carrera en la Universidad de Alicante cuentan las barreras que han salvado y les han convertido en orgullosos referentes de su cultura.

"Que niñas gitanas que me digan 'Shally quiero ser como tú', es que vamos cambiando", destaca Shally Cortés, escritora y estudiante de Filología Hispánica en la UA, a su vez mediadora social en Arakerando y la Fundación Faga.

Lloré y lloré porque mi hermano sí tenía posibilidades y yo tuve que parar de estudiar Shally Cortés - Escritora, estudiante de Filología Hispánica en la UA

"Mi trayectoria educativa fue muy corta, tuve que dejarlo a los 16 años por tradiciones y cultura. Lloré y lloré porque mi hermano sí tenía posibilidades y yo tuve que parar, pero él fue de los primeros gitanos que estudió Derecho en la UA e intentó que yo no parara", explica.

El miedo que le atenazó cuando por fin, embazada de ocho meses, logró el acceso a la Universidad tras varios intentos, se le pasó en cuanto vio que los que le rodeaban en el aula mostraban tanto temor como ella, les unía el vértigo por no saber si serían capaces de sacar adelante la carrera. "Se hace duro, pero ves que todos tienen ese miedo".

Referente ahora de nuevas generaciones de niñas gitanas, confía, como el resto de compañeros que participan en el documental Referentes de la Cátedra de Cultura Gitana de la UA, en contribuir a reducir los índices de fracaso escolar entre los alumnos romanís, y que la directora adjunta de la Fundación del Secretariado Gitano de la Comunidad, Mercedes Santiago, cifra en un 60%, veinte puntos menos que hace unos pocos años, lo que le lleva a concluir que "hemos mejorado mucho".

Yo pude seguir porque mis hermanos se sacrificaron por las necesidades en la familia Aquilino Jiménez - Graduado en Trabajo Social por la UA

Aquilino Jiménez, graduado en trabajo social y técnico de apoyo en Faga, es de los que repitió varias veces en la ESO e intentó reengancharse hasta que lo logró. "No fue fácil pero lo sentí como un éxito, porque superé bastantes obstáculos", recuerda.

Orgullo

Ahora proclama con orgullo que "el conocimiento es gitano también, si no nos ven no es porque no existamos", y reconoce que si pudo seguir es "porque mis hermanos se sacrificaron adoptando los roles que exigían las necesidades en la familia. Cuantos más conocimientos adquiría, más gitano me sentía, la universidad es muy gitana" subraya.

Este martes el campus se ha teñido del verde y azul de la bandera romaní para celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano con ellos y el resto de protagonistas del documental recién estrenado: Antonio Rodríguez, licenciado en Química por la UA; Fabiola Moreno, abogada por la UA y alumna de master; Itamar Da Fonseca, estudiante de Trabajo Social; Pilar Fernández en Sociología; Marife Rodríguez en el doctorado de Ciencias de la Salud; y Shakira Martínez, en cuarto de Cante flamenco en el Conservatorio de Murcia.

Manifiesto

Los estudiantes han leído el manifiesto conjunto del movimiento asociativo gitano que forman los colectivos Faga, Arakerando, Fundación del Secretariado Gitano y Juristas Gitanos; y previamente la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Eva Espinar, expresó que el "deseo de la Universidad de Alicante de incorporar la presencia gitana en sus aulas es un compromiso ético, que asumimos con el convencimiento de que supone una mayor riqueza para la sociedad".

La directora de la Cátedra de Cultura Gitana, Clarisa Ramos, agradeció el trabajo constante y la lucha de las asociaciones en defensa de los derechos del pueblo gitano, y en particular de los de las mujeres gitanas; y la directora general de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, Rita Bosaho, al hilo del manifiesto que denuncia que “la guerra ha exacerbado la desigualdad y hace retroceder décadas de logros en la defensa de los derechos humanos", quiso recordar que "parece que haya refugiados de primera y de segunda", en referencia a los gitanos en Ucrania y a los "afrodescendientes".

Con la presencia a su vez de la rectora, Amparo Navarro, el acto institucional concluyó con la interpretación del himno romaní "gelem, gelem" y la celebración de la Ceremonia del Río, plagada de memoria, respeto y alegría en homenaje a las víctimas gitanas de la segunda guerra mundial en la inmediaciones del Anfiteatro del aulario II.