La Universidad de Alicante presenta una nueva edición de los Cursos de Verano Rafael Altamira con un programa integrado por casi medio centenar de propuestas formativas que se impartirán, de junio a septiembre, en los Campus de la UA en San Vicente del Raspeig y Alcoy, las sedes universitarias de Alicante, Benissa, Calp, Cocentaina, Elda, la Nucia, Petrer, Sax, la Vila Joiosa, Villena y Xixona, además de en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y en la sede del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI).

Para la Universidad de Alicante, un aspecto que resulta sumamente destacable de los Cursos de Verano Rafael Altamira es la colaboración institucional en la puesta en marcha del amplio y variado programa de formación que incluye la UA, el Centro de Formación, Innovación y Recursos para el Profesorado de la Generalitat Valenciana (CEFIRE), el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el ICALI.

Una relación que Larissa Timofeeva, directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la UA, califica como «fluida y fructífera que se mantiene en el tiempo» y destaca, además, que «este año retomamos los cursos del Cuerpo Nacional de Policía, que no se programaron los dos últimos años por la pandemia». Asimismo, Timofeeva añade que «también estrechamos la colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, con dos cursos programados en el MACA y con un acto inaugural que, por primera vez, celebraremos en el Castillo de Santa Bárbara en los primeros días de julio».

Como novedades, Timofeeva destaca también la vuelta de los cursos internacionales tras el parón pandémico, con dos propuestas: «Special Topics in Management/Global Enrichment Spain», en colaboración con Lamar University, y «Summer Business Program», con la University of Missouri. En el mismo sentido, otro aspecto relevante de los Cursos de Verano que subraya Timofeeva es la labor de extensión universitaria que la Universidad de Alicante realiza por toda la provincia. La oferta de este año incluye cursos en los dos Campus de la UA, San Vicente del Raspeig y Alcoy; así como en once de sus sedes universitarias, con unos cursos que se llevarán a cabo gracias a la colaboración entre la UA y los respectivos ayuntamientos, y al trabajo desempeñado por las direcciones de las sedes universitarias.

En lo que refiere al extenso programa de cursos verano, éste está integrado por 33 cursos presenciales, 4 semipresenciales, 3 no presenciales y 8 en modalidad dual, por lo que Juan Miguel Ortega, coordinador académico de Cursos de Verano Rafael Altamira, hace hincapié en la vuelta a la presencialidad de los programas docentes, que aumentan de 8 el pasado curso, por la situación sanitaria, a 33 en esta edición. Las líneas prioritarias de los cursos están marcadas por el estrecho vínculo con el mundo profesional, con ofertas formativas orientadas a perfiles diversificados y un carácter profesionalizante que ya ha ido potenciando en las últimas ediciones. También destaca la transversalidad de las nuevas tecnologías y la dimensión humanista. Esta diversidad temática abarca Ciencias de la Salud, Educación, Derecho, Medio Ambiente, Igualdad y Diversidad, Negocios y Empresa, Arte y Cultura, Ingenierías y Arquitectura, y Humanidades.

El comisario provincial de Alicante, Ignacio del Olmo Fernández, muestra satisfacción al retomar los cursos de verano del CNP con la propuesta que se incluye en el programa, titulada «Violencia juvenil en tiempos de pandemia» que se desarrollará en el Campus de San Vicente del Raspeig. Por lo que respecta al Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), ha organizado junto con la UA los cursos «Las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual ante el derecho penal: bases, problemas y alternativas»; «Legal tech: la inteligencia artificial al servicio del derecho», y «Nuevo derecho de insolvencia y segunda oportunidad tras la reforma del texto refundido de la ley concursal».

Ignacio Gally, vicedecano del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI), indica que «como desde hace más de una década, la colaboración entre el ICALI y la UA en los cursos de Verano Rafael Altamira nos permite ofrecer formación de máxima calidad y analizar temáticas de actualidad para el Derecho. Este año, además, sumamos un tercer curso, y nuestra sede vuelve a acoger a estudiantes y profesionales de la abogacía».

Los Cursos de Verano de la Universidad de Alicante Rafael Altamira son una propuesta educativa abierta a la sociedad con la que la Universidad de Alicante pretende lograr un acercamiento reflexivo y crítico a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y humanas y la cultura, mediante la aplicación de métodos pedagógicos adecuados a cualquier público, alumnado universitario o no, con inquietudes por adquirir conocimientos.

Con este objetivo, la institución académica alicantina pone al servicio del alumnado de los Cursos de Verano el campus universitario y su moderna infraestructura, la geografía y la riqueza cultural de las comarcas que la rodean, y organiza actividades culturales que se celebran durante los cursos. En definitiva, se ofrece un aprendizaje que combina el carácter multidisciplinar, abierto y actual con la posibilidad de un intercambio directo de impresiones con profesorado de reconocido prestigio nacional e internacional.

