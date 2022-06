El jurado del VII Premio “Antonio Aldaz” a la mejor Tesis Doctoral en el ámbito de la Electroquímica, defendida durante el año 2020, ha concedido este galardón al alumno de la Universidad de Alicante Javier Quílez Bermejo por su tesis titulada “Design of N-doped carbon materials for ORR electrocatalysts through the combination of computational modelling and chemical synthesis”.

La tesis ha sido dirigida por los profesores Emilia Morallón Núñez y Diego Cazorla Amorós, de los departamentos de Química Física y Química Inorgánica, respectivamente. Morallón explica que la tesis premiada “tiene como aplicación práctica la fabricación de baterías de hidrógeno obtenido de energías renovables, con lo que ello implica para el proceso de descarbonización del planeta”. La profesora destaca, a su vez, la importancia de este premio, el único que hay de electroquímica en España, que lleva el nombre del que fue Catedrático de Química-Física de la Universidad de Alicante. El premio se entregará durante la celebración de la XLII Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química, que tendrá lugar en Santander del 6 al 8 de julio de 2022.