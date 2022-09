Con más de medio centenar de actividades para vivir la ciencia y la tecnología, la Universidad de Alicante (UA) celebra una nueva edición de la European Researchers’ Night- Nit de la Investigació. El evento, abierto a toda la sociedad y que tendrá lugar el próximo viernes 30 de septiembre, contará con experimentos, talleres, espectáculos, conferencias, exposiciones, rutas y observaciones astronómicas en el campus de la Universidad de Alicante, en estaciones científicas de la institución y en la Sede Universitaria Cuidad de Alicante.

Desde 2018, la UA participa en este evento europeo “conscientes de la importancia que tiene acercar la ciencia al público en general, demostrar de una forma práctica y lúdica la relación entre investigación y vida cotidiana, y despertar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes”, explica la vicerrectora Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA María Jesús Pastor. En este sentido, añade, “queremos animar a toda la población, sobre todo a las nuevas generaciones, a que se acerquen a la UA el viernes 30 de septiembre para disfrutar de todas las sorpresas que han preparado nuestras investigadoras, investigadores y estudiantes”.

Para hacer posible la European Researchers’ Night 2022- Nit de la Investigació, la UA cuenta con más de 600 personas en su organización entre personal investigador, alumnado y personal de administración y servicios que organizan el extenso programa de actividades.

Campus UA

De 18 a 22 horas, en la zona del hangar (entre la Torre de Control y La Mano), gracias a la colaboración de todos los centros de la UA, se podrá disfrutar de 37 stands con talleres, experimentos y demostraciones de todas las áreas del conocimiento: Arte y Humanidades, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. En uno de los stands, con la participación de la Facultad de Derecho de la UA, EURODESK (Concejalía de Juventud-Ayuntamiento de Alicante) y Europe Direct-Comunitat Valenciana, se colocará un European Corner con información sobre la Unión Europea y algunos proyectos de investigación.

Además, en distintos espacios alrededor de esta gran feria de la ciencia y la tecnología, los asistentes podrán visitar las exposiciones Viaje por el Sistema Solar a escala, en calle Laboratorios de Ciencias; Geógrafas y ciencia en los soportales del Aulario II; y Arte con ciencia: el sonido de las piedras, junto al Reloj Solar de la Escuela Politécnica Superior.

Por otro lado, desde las 18.30 horas en el Anfiteatro del Aulario II se llevarán a cabo varios espectáculos y talleres sobre fotografía científica submarina, lanzamiento de cohetes de agua, geometría y pompas de jabón, así como las últimas misiones espaciales de la NASA y la ESA para desviar asteroides.

Para los que deseen conocer el campus de San Vicente del Raspeig desde otra perspectiva, profesorado y estudiantes han preparado dos rutas a pie, una sobre geología y otra dedicada a especies vegetales. Ambas actividades comenzarán a las 18.30 horas: Geología para tod@as desde la Facultad de Ciencias (Fase II) y Rutas botánicas por el campus de la UA desde la Torre de Control.

Por último, a las 22 horas entre los edificios Torre de Control y Rectorado, tendrá lugar la observación astronómica con telescopios Noche de las estrellas para adentrarse en la Luna, Saturno, Júpiter, nebulosas o galaxias, entre otros fenómenos astronómicos.

Estaciones científicas y sedes

Fuera del campus, la Universidad de Alicante también ofrece varias actividades en sus estaciones científicas. En Ibi, de 8 a 15 horas en la Estación Biológica Torretes-Jardín Botánico de la UA, se llevarán a cabo talleres dedicados al cultivo, extractos y aromas de las plantas e insectos. En el mismo horario pero en la Estación Científica Font Roja Natura UA, en Alcoy, se podrá localizar, interpretar e identificar huellas y rastros de mamíferos forestales a través de un taller de fototrampeo.

Casi sobre el mar, el Centro de Investigaciones Marinas UA (CIMAR) de Santa Pola ofrece visitas de 10 a 12 y de 16 a 18 horas, para observar el arribazón en la playa y descubrir especies emblemáticas del ámbito mediterráneo como la Posidonia Oceánica y la Pinna Nobilis.

Por su parte, Ciencia a oscuras en el MUBIO, la otra cara de la biodiversidad es la exposición que albergará el Museo de la Biodiversidad UA de Ibi, de 18 a 20 horas, con el objetivo de acercar el conocimiento de la biodiversidad en general y el mundo de los insectos en particular.

Para finalizar la jornada, el Edifico San Fernando de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ San Fernando, 40) acogerá la charla de divulgación científica Bosques marinos desde las 19 horas para todos los públicos.

European Researchers’ Night 2022

La European Researchers’ Night - Nit de la Investigació 2022 forma parte del proyecto ‘Mediterranean Researchers’ Night Goes To School’ (MEDNIGHT GTS), financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens 2022. Participan una decena de universidades y entidades representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Las actividades organizadas en la UA por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UA.

Este es el programa

Feria: 37 stands para disfrutar de experimentos, talleres y demostraciones de todas las áreas del conocimiento.

Horario: 18.00-22.00. Zona Hangar, Torre de Control, Reloj de la Escuela Politécnica Superior y zonas aledañas.

Espectáculos científicos: Anfiteatro del Aulario II

18:30 Taller y lanzamiento de cohetes de agua

19:30 Taller de Fotografía científica submarina

20:00 Taller de Pompas de jabón

21:00 Las misiones espaciales DART y HERA en la UA: desviando asteroides

Exposiciones:

Viaje por el Sistema Solar a escala, en calle Laboratorios de Ciencias.

Geógrafas y ciencia: en soportales del Aulario II

Arte con ciencia: el sonido de las piedras, en Reloj solar de la Escuela Politécnica Superior.

Ciencia a oscuras en el MUBIO, la otra cara de la Biodiversidad, en el Museo de la Biodiversidad UA de Ibi (Glorieta Nicolás Payá Jover, 2, Ibi), 18.00-20.00

Rutas por el Campus:

Geología para tod@as: Inicio a 18.30. Punto de encuentro: Facultad de Ciencias, Fase II.

Rutas botánicas por el campus de la UA: Inicio 18.30,18.45,19.00 y 19.15 horas desde la Torre de Control.

Noche de las estrellas. Observación astronómica con telescopios:

Inicio: 22:00 h. Entre edificios Torre de Control y Rectorado

Estaciones Científicas de la UA:

De la teoría a la práctica: investigación, conservación y divulgación en la Estación Biológica Torretes-Jardín Botánico de la UA. Ibi, 8.00-15.00 h.

Rastreo de vertebrados para la educación ambiental. Estación Científica Font Roja Natura UA. Alcoi, 8.00-15.00 h.

Jornada divulgativa: ven a conocer el CIMAR y sus actividades. Centro de Investigaciones Marinas UA de Santa Pola, 10.00-12.00 y 16.00-18.00 h.

Sede Ciudad de Alicante de la UA:

Bosques marinos: Charla de divulgación científica para todos los públicos a cargo de la profesora Carmen Barberá Cebrián, Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA. Sala de Conferencias del edificio de San Fernando (C. San Fernando, 40. Alicante), 19.00 h.

