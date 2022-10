Los estudiantes y el personal de la Universidad de Alicante tiene voz y voto en los presupuestos participativos de la institución alicantina. Hasta este sábado, la comunidad universitaria podrá dar su opinión sobre cuáles son los proyectos que consideran más importante para mejorar el campus entre las 39 propuestas que aparecen en la página web de la Universidad.

Entre las opciones se encuentran mejoras en las infraestructuras pero también de otro tipo. La mayoría de las opciones por las que pueden votar tienen que ver con la mejora de las instalaciones, como la instalación de enchufes en las mesas de estudio o el aumento de puntos para facilitar el uso de ordenadores y dispositivos personales en las aulas; pero también en el agua, con el cambio de los actuales grifos con pulsador por otros "eco" que contribuyan al ahorro de agua potable.

Gran parte de las medidas por las que pueden votar alumnos, profesores y personal de administración y servicios tienen que ver con la movilidad sostenible dentro del propio campus, como la instalación de medios sostenibles que permitan el alquiler de bicicletas y patines eléctricos o fomentar el uso de la bicicleta mediante un aparcamiento exclusivo para bicicletas que cuente con acceso restringido y esté vigilado durante todo el día.

Entre las propuestas, destaca también la posibilidad de construir los primeros baños sin género de la Universidad. La idea, señalan los autores de la propuesta, sería adaptar uno de los baños del Edificio I de la UA para convertirlos en baños que no estuvieran marcados por el género. Esta iniciativa, señalan, encaja en los Objetivos de desarrollo del milenio sobre igualdad y no discriminación, paz y justicia social y salud y bienestar e indican que ya funciona en facultades como las de la Universidad de Vigo o la Jaume I de Castellón. La propuesta, destacan, contribuiría al bienestar del alumnado trans y no binario y "es fundamental para que puedan desarrollar sus estudios sin tener que plantearse en qué servicio entrar o tener miedo de si alguien les llamará la atención por entrar en uno u otro".

El coste de cada una de las propuestas varía entre los 4.000 euros, para los proyectos de menor precio, y los 25.000 euros en el caso de los que tienen un coste más elevado. Las votaciones se cierran el próximo sábado 15 de octubre y cada miembro de la comunidad universitaria podrá votar hasta por tres opciones que le interesen.

Desde la Universidad de Alicante indican que los presupuestos participativos son un proyecto piloto impulsado por el consejo de dirección, cuya finalidad es "permitir que toda la comunidad universitaria pueda participar y decidir en la elección de las actuaciones a las que se destinará una parte del presupuesto de la Universidad". Los presupuestos participativos de la institución académica se configuran "como una importante herramienta para la consecución de uno de los objetivos estratégicos fundamentales del actual equipo de dirección: garantizar un gobierno abierto y participativo", remarcan.