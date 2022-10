El campus de la Universitat d’Alacant va acollir durant els passats dies 18 i 19 d’octubre la campanya de tardor de donació de sang. El resultat, una vegada més, va ser el d’una comunitat universitària implicada en aquesta important labor social i sanitària amb 905 persones que van fer una donació, de les quals 372 ho van fer per primera vegada.

A més, el Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana es va sumar a la proposta amb la seua campanya «Plasma la teua generositat», amb la qual tracten d’aconseguir donants de plasma. Amb un vistós estand situat a la plaça de la Igualtat van informar la comunitat universitària d’aquesta forma de donació que, complint quasi amb els mateixos requisits, es pot fer amb menor espai de temps entre donació i donació. En concret, l’estand d’aquesta campanya va aconseguir registrar 166 persones.

Des del Secretariat Universitat Saludable, organitzadors de la campanya al campus, manifesten a través del seu director, José Ramón Martínez Riera, que «la immensa solidaritat de la comunitat universitària es manifesta en cada campanya de donació al campus, on sempre aconseguim grans xifres de nous donants». «Al costat del Consell d’Estudiants i el Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana treballem per promoure les donacions i ens sentim orgullosos dels resultats», hi afig.

Per part seua, des del Centre de Transfusió de la Generalitat Valenciana agraeixen l’estreta col·laboració dels organitzadors, fet que es manifesta en «el gran resultat de nous donants registrats» dins de la campanya «Plasma la teua generositat». «És fonamental la col·laboració entre entitats per al bon funcionament de les col·lectes i la comunitat universitària de la UA ha tornat a mostrar el seu gran exemple solidari i de suport a la donació de sang, per la qual cosa estem molt agraïts», manifesten.