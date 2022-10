El experto hidrogeólogo Josep Mas-Pla, invitado por el Aula de la Ciencia de la Universidad de Alicante, alerta del riesgo de toxicidad que implica desechar fármacos veterinarios y más concretamente antibióticos, por las elevadas concentraciones de las complejas moléculas que los componen y que se han detectado en un estudio de campo en pozos del Ampurdá .

“Existe preocupación porque se trata de concentraciones elevadas. La mayoría de la muestras de agua subterránea presentan concentraciones elevadas de más del 40%” concreta.

Advierte de que se trata de un nuevo modo de contaminación “emergente” que depende precisamente del volumen de concentración, tal y como adelantara Paracelso en su tiempo al señalar que la peligrosidad del veneno radica precisamente en la dosis. Y los primeros estudios científicos llevados a cabo al respecto concluyen con una “preocupación” real, asevera.

Mas-Pla añade que a la contaminación de las aguas subterráneas contribuyen en elevado porcentaje los antibióticos desechados a través de los purines de los cerdos, con los que también se les trata y cuyo volúmenes de concentración posterior usados como fertilizantes entrañan un riesgo importante.

Cita otros contaminantes tóxicos como la cafeína, al nicotina, productos que usamos para la higiene personal como el gel, los repelentes de insectos, la anfetaminas o los pesticidas, aunque sus cantidades resultan menores.

Los antibióticos, explica Mas-Pla, se detectan gracias a los avances químicos en nuevas tecnologías “y aunque sean de origen industrial se encuentran diseminados y son tóxicos, porque son muy persistentes”, insiste.

Doctor en Geología por la Universidad de California, especialista en Ciencias Ambientales e investigador del Instituto Catalán de Recursos del Agua, Icra, este científico concreta de forma coloquial que son tan persistentes que “no se van ni con agua caliente” porque se absorben tanto en los suelos como en el agua. “Se quedan ahí y llegan a generar metabolitos más tóxicos que el original, muchos de ellos poco conocidos y muy perjudiciales”, precisa.

Insiste en que se trata tanto de fármacos veterinarios como agrícolas por los residuos de la industria ganadera principalmente, que utilizados como fertilizantes junto a pesticidas para el mayor rendimiento de las cosechas, se filtran y van a para a los pozos hasta el punto de que se integran “en el ciclo de uso de agua de consumo”.

El próximo reto, admite, es calcular el volumen de contaminación para poder determinar el grado de toxicidad. “Si esos antibiótico se absorben, de la contaminación de agua pasan al suelo y es un problema no son moléculas sencillas, sino orgánicas y complejas, con una gran variabilidad, que se degradan y se absorben, y podemos suponer que generan un riesgo, por la elevada incertidumbre”, concluye.

Sin legislación

“Podemos empezar a decir al legislador por los estudios de campo y en laboratorio que algunos antibióticos presentan problemas para la salud, aunque exista incertidumbre”, sopesa Josep Mas-Pla. Porque en las aguas subterráneas se han detectado genes en microorganismos de resistencia a los antibióticos “y ese es el factor de riesgo”.

Este científico admite que el estudio de los compuestos químicos es complejo, y que esto no contribuye a que se legisle con concreción, pero también subraya que la falta de regulación no exime de cumplir extremos que se sabe que resultarían nocivos, como tampoco vamos a superar los 120 kilómetros por hora por el hecho de que no haya una señal de tráfico que lo indique.

Su preocupación radica en que al crearse una resistencia microbiana, hace suponer el riesgo de patógenos que pueden causar problemas de salud. “De los purines que vierten al campo no pude salir nada bueno”, lamenta al tiempo que admite que habrá que trabajar todavía mucho más para poder aconsejar sobre qué se puede hacer con estos tipos de contaminación emergente.