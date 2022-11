La Universitat d’Alacant i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport van presentar la nova Càtedra de Multilingüisme en un acte que es va celebrar a la sala d’actes de l'edifici Germà Bernàcer i en què van participar el vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la UA, Francisco Torres; la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, i el director la càtedra, el professor Carles Segura-Llopes.

La Càtedra de Multilingüisme, que naix a la Universitat d’Alacant fruit d’un conveni signat amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, té com a finalitat l’estudi de la situació sociolingüística valenciana mitjançant la realització d’activitats relacionades amb la investigació, formació, difusió i divulgació de metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, especialment vinculades amb l’ensenyament del valencià i en el marc del model lingüístic del sistema educatiu valencià, així com l'anàlisi i l’estudi de la implementació d’aquest.

La conselleria aporta 70.000 euros anuals per al treball d’investigació i les activitats que es desenvolupen en el marc de la nova càtedra institucional de la Universitat d'Alacant.

Carles Segura-Llopes, doctor en Filologia Catalana, és el director de la nova càtedra institucional creada entre la UA i la Generalitat Valenciana d’acord amb els resultats i les conclusions del Consell d’Europa sobre la necessitat de millorar les competències plurilingües de la ciutadania europea i sobre la base de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries, la qual té com a objectiu la prevenció i el desenvolupament de les llengües minoritàries, com és el cas del valencià, en els àmbits públics.

El responsable de posar en marxa la Càtedra de Multilingüisme explica que «es vol crear un espai de reflexió, de recerca i de discussió per a contribuir a perfilar un discurs pedagògic que abrace tres propòsits clau com són afavorir la revitalització del valencià des de l'àmbit escolar amb fermesa, tenint en compte que la llengua continua mostrant una situació social injustament precària; millorar el domini de les llengües del nostre sistema educatiu i promoure amb convicció la convivència de totes les llengües que ens envolten».

En aquest sentit, Carles Segura-Llopes assenyala que «per a assolir-ho cal investigar i difondre reflexions i també pensar i avaluar actuacions, metodologies i materials docents perquè responguen amb més eficàcia als entorns escolars multilingües en què ens movem. I també concretar estratègies per a gestionar el component de minorització que s’hi instal·la i que s’ha de contrarestar».

El vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües, Francisco Torres, apunta que «és necessari continuar col·laborant per a garantir la creació d’estructures científiques i acadèmiques en l’àmbit universitari que proporcionen a les noves generacions un espai d’estudi i reflexió i crear, així, un discurs pedagògic més favorable a la normalització lingüística del valencià».

Per la seua banda, la directora General d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, ha explicat que la Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport aposta per «una educació plurilingüe i intercultural, els fonaments de la qual són la posada en valor de la riquesa de la diversitat lingüística, així com de la defensa i l’ús del valencià com a llengua pròpia, que ha patit un procés de substitució lingüística per fets històrics i factors sociopolítics».

L’ alumnat del CEIP Rafael Altamira del Campello, centre que participa en el programa d’innovació educativa Rapsodes de la Conselleria d’Educació, va ser l’encarregat de tancar la presentació de l’acte amb el «Rap de poble a poble».