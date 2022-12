Los profesores del departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante José A. Sánchez Fajardo y Remedios Perni Llorente han recibido sendos galardones en la 45 conferencia de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos), que se celebró en pasado mes de noviembre, como reconocimiento a dos de sus publicaciones.

En concreto a Sánchez Fajardo le han otorgado el “Premio Leocadio Martín Mingorance in English Language and Linguistics” por la publicación del monográfico Pejorative Suffixes and Combining Forms in English (John Benjamins, 2022) y, por otra parte, Perni Llorente ha recibido el Premio de Traducción por su traducción del libro Lexicón para el Análisis Cultural, de Mieke Bal (Akal, 2021).

Mieke Bal es una videoartista, teórica y crítica cultural, profesora emérita de la cátedra de Teoría Literaria de la Universidad de Ámsterdam, cuyas obras se caracterizan por sus juegos de palabras, su creatividad y su ingenio, tal y como cuenta la profesora Remedios Perni, como en el particular ‘léxico’ objeto de la traducción. No es la primera vez que esta investigadora, cuyo ámbito de especialización es la presencia de la obra de Shakespeare en las artes visuales, se ha enfrentado al reto de traducir a esta autora, ya que lo hizo previamente con otra de sus obras, Tiempos trastornados.

El ámbito de estudio de Sánchez Fajardo, en el que se centra su obra galardonada, es completamente distinto al de su compañera de facultad. Su investigación gira en torno a las palabras peyorativas en la lengua inglesa y, en concreto, en su libro premiado expone una metodología que permite estudiar este tipo de términos desde un punto de vista cognitivo.

“Es una metodología muy innovadora en el que se identifican 15 sufijos que se utilizan en la formación de peyorativos ingleses y recoge casi 1.000 de estas palabras recopiladas de diccionarios y corpus. A través de esta metodología multifacética, mi análisis muestra el hecho de que las propiedades universales de "disminución", "exceso", "semejanza" y "metonimia" son las que subyacen en la creación del significado peyorativo”, explica el investigador de la UA.