La Universidad de Alicante, a través de Alumni, se ha sumado a la celebración del Scratch Week y al Day of AI con la organización de un taller en familia de programación e inteligencia artificial dirigido a jóvenes de entre 8 y 12 años el próximo sábado 13 de mayo.

El taller cuenta con la participación de profesores de educación primaria y de la Universidad de Alicante y está pensado para que los más jóvenes tengan un primer contacto con el mundo de la programación o para que puedan perfeccionar sus habilidades.

La Scratch Week es un evento promovido por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), institución creadora de este lenguaje de programación visual. La iniciativa nació con el objetivo de introducir en la programación a los más pequeños a través de una red mundial de eventos en la que los estudiantes se pudieran reunir durante varios días del mes de mayo para aprender Scratch.

Te puede interesar: Benidorm La brecha digital, un escollo diario para los mayores de 70 años de la provincia

Al mismo tiempo también se celebra el Day of AI otra iniciativa del departamento RAISE (Responsible AI for Social Empowerment and Education) del MIT que pretende facilitar herramientas a los más jóvenes para desarrollarse en un mundo con Inteligencia Artificial.

El taller tendrá lugar en el Aulario I de la Universidad de Alicante el sábado 13 de mayo entre las 10.30 y las 12.30 horas y para participar es necesario inscribirse en este enlace. Para participar, los jóvenes deberán estar acompañados de una persona adulta que permanecerá con ellos durante la realización del taller y es imprescindible que lleven su propio ordenador portátil o tablet al aula.