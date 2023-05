El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante (CENID), está desarrollando un mapa digital de turismo deportivo en la provincia de Alicante. A través de esta actividad, de la que investigadores de la UA han elaborado el proyecto básico, se busca ayudar a promover la cultura de la digitalización de todos los municipios de la provincia, vertebrando el territorio para mejorar la atracción del turismo deportivo. El CENID está impulsado por la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Desde el CENID se ha destacado que "la integración de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las personas, ha modificado la forma en la que desarrollamos nuestras actividades diarias. En el ámbito del turismo deportivo, los municipios presentan la necesidad de disponer de una herramienta de información digital capaz de visualizar correctamente los diferentes eventos que se organicen, así como las distintas instalaciones y los núcleos de práctica de cada una de las modalidades deportivas".

Para ello, investigadores de la UA han desarrollado un proyecto basado en la digitalización del turismo deportivo, con el objetivo de tener una visión real y medible de la situación de transformación digital en la que se encuentra la provincia de Alicante, proponiendo un plan de evaluación para digitalizar los eventos e instalaciones deportivas, así como todos los elementos que participan en el proceso para dar visibilidad a nuestra provincia a través del deporte.

“Hoy en día lo que no tiene presencia digital casi no existe. Nosotros tenemos una ventaja considerable con respecto a los demás, y es que nuestros municipios son muy potentes en el ámbito de la actividad física y el deporte. Sin embargo, esta ventaja no viene acompañada con el avance tecnológico, la visualización y la transparencia de la digitalización. Por ello, con este proyecto buscamos alinear la presencia digital de los distintos municipios para que puedan tener un mayor alcance en sus futuros visitantes”, señala José Antonio Pérez Turpin, responsable del proyecto.

Cuatro actividades

Para llevar a cabo el desarrollo y la aplicación de esta iniciativa, se ha estructurado el proyecto en cuatro actividades: La primera es un documento que recoge todas las instalaciones deportivas del municipio, junto a todos los eventos deportivos que se realicen en el mismo durante todo un año. La segunda consiste en la preparación de una encuesta digital para descubrir los hábitos de práctica deportiva de los turistasque visiten el municipio. En tercer lugar, el lanzamiento, realización y análisis de encuestas al municipio seleccionado. Y en cuarto y último lugar, la comunicación y presentación de los datos obtenidos, análisis e informe de recomendaciones.

Te puede interesar: Alicante El Cenid impulsa un proyecto para reducir la brecha digital a través de la inteligencia artificial

“Actualmente hemos aplicado el proyecto en Calpe, donde hemos alineado 114 estructuras digitales unificadas entre instituciones públicas, centros deportivos, hoteles, restaurantes, lugares de práctica deportiva, senderos y eventos deportivos”, añade el investigador. A través de esta prueba piloto, los investigadores han podido observar cuáles son las necesidades del municipio, donde han creado un contenedor digital para poder visualizar correctamente todas estas estructuras digitales.

“Gracias a todas estas aplicaciones digitales en el ámbito del turismo deportivo, vamos a poder obtener toda aquella información que el visitante necesite para que pueda planificar su desplazamiento de una forma práctica, interactiva y visualmente atractiva”, concluye José Antonio Pérez Turpin.