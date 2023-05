El mundo de los videojuegos ha dejado sagas icónicas que van desde el Mario al Sonic y que ya empiezan a tener sus propias adaptaciones a serie de televisión, como es el caso de The Last of Us, uno de los últimos éxitos de HBO. Diez grupos de estudiantes del Grado de Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante han tenido la ocasión de experimentar cómo es el proceso de creación de un videojuego, en un momento dulce para la industria en España, donde han experimentado en primera persona cuáles son las rutinas laborales de una empresa del sector. Tras nueves meses de intenso trabajo, presentaron los videojuegos que han creado a partir de ideas originales, en un evento bautizado como los UAGames.

