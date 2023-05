La edición mundial 2022 del ranking Scimago incluye a dieciocho revistas científicas de la Universidad de Alicante (UA). Scimago Journal Ranking (SJR) es un portal de evaluación que mide la influencia científica de las revistas académicas, de ámbito nacional e internacional, recogidas en la base de datos Scopus según el número de citas. En esta última edición, el ranking de SJR incluye por primera vez la Revista Alicantina de Estudios Ingleses (RAEI).

Además, cinco de las revistas ya han alcanzado el primer cuartil. Se trata de Journal of New Approaches in Educational Research (NAER), una revista científica digital internacional en abierto sobre investigaciones del ámbito educativo. Publica artículos académicos basados en experiencias innovadoras que pueden contribuir al desarrollo de las Ciencias de la Educación y aportar nuevos enfoques a la enseñanza; Lucentum que publica, desde hace cuarenta años, trabajos originales e inéditos de calidad de las áreas de conocimiento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua; la Revista Alicantina de Estudios Ingleses/Alicante Journal of English Studies, publicación semestral impulsada por el Departamento de Filología Inglesa de la UA que tiene como objetivo proporcionar un foro para el debate y un vehículo para la investigación en el campo de los estudios ingleses; la Revista Mediterránea de Comunicación (RMC) / Mediterranean Journal of Communication (MJC) que publica artículos científicos relacionados con la comunicación comercial, persuasiva, periodística o audiovisual. Centra su interés en las investigaciones realizadas en países de la cuenca del Mediterráneo; y MonTI, Monografías de Traducción e Interpretación, una revista académica con vocación internacional promovida por las universidades públicas valencianas con docencia en traducción e interpretación (Universidad de Alicante, Universidad Jaume I de Castellón y Universidad de Valencia).

Por otro lado, la revista Anales de Literatura Española, la revista científica del Área de Literatura del Departamento de Filología Española de la UA, cuyo objetivo principal es el estudio de la literatura española, especialmente del siglo XX combinando las líneas de investigación del área con las aportaciones de reconocidos hispanistas, ha obtenido su indexación en Web of Sciencie. Esta prestigiosa plataforma online internacional reúne bases de datos de información bibliográfica multidisciplinar con acceso a las colecciones electrónicas de Clarivate Analytics. Con la inclusión de esta publicación, ya son veintiuna las revistas científicas de la Universidad de Alicante indexadas en esta base de datos.