Con el objeto de mejorar la enseñanza de la histología, es decir, del estudio de los tejidos y las células bajo un microscopio en las titulaciones de Medicina a nivel europeo, la Universidad de Alicante (UA), junto a cinco centros universitarios de Rumanía, Polonia, Bulgaria y Grecia, participan en el proyecto VM3.0 - Digital transformation of Histology and Histopathology by Virtual Microscopy (VM) for an innovative medical school curriculum.

Para avanzar en el desarrollo de un programa docente digitalizado y estandarizado para los países europeos, así como en el desarrollo de un microscopio virtual de acceso libre para transformar la enseñanza de la histología, los días 8 y 9 de junio los representantes del consorcio VM3.0 participan en la UA en una reunión de trabajo. El director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la Universidad de Alicante, Juan Llopis, ha sido el encargado de darles la bienvenida este jueves..

«Gracias a este proyecto que arrancó a finales de 2022 y finaliza el próximo año, en 2024, vamos a pasar de una enseñanza tradicional, a un modelo con microscopios virtuales que permiten observar lo mismo que se ve en el microscopio, pero a través de un móvil, tablet u ordenador facilitando así la calidad de los conocimientos del alumnado», explica el profesor del Departamento de Biotecnología de la UA, José Luis Girela. «El estudiante, una vez escaneada la preparación histológica, podrá hacer zoom o moverse por la muestra desde el dispositivo que utilice», detalla.

Además, desde el consorcio pretenden generar una biblioteca virtual de imágenes en histología e histopatología, así como una guía de formación y un curso en línea abierto para la enseñanza avanzada mediante microscopía virtual. «En definitiva, queremos aumentar las competencias de los estudiantes en microscopía y aumentar su interés por la histología y la histopatología, disciplinas fundamentales en el diagnóstico y evaluación del pronóstico de numerosas afecciones médicas muy importantes como el cáncer y las enfermedades multiorgánicas. Este tipo de materiales formativos será también aplicado en los procesos de especialización y de aprendizaje a lo largo de la vida, fundamentales para que los profesionales sanitarios adapten su actividad a las novedades tecnológicas», señala Girela.

El equipo de trabajo de la UA que forma parte de esta alianza europea está formado por los investigadores del Departamento de Biotecnología de la Facultad de Ciencias y profesores de histología, José Luis Girela y Noemí Martínez, junto a las investigadoras del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud María Flores Vizcaya y Rosa M. Pérez Cañaveras, expertas en aprendizaje en el ámbito clínico.

El proyecto VM3.0 cuenta con un presupuesto de 250.000 euros gracias a la convocatoria Asociaciones de cooperación en Educación Superior (KA220-HED) del programa Erasmus+ de la Unión Europea. Además de la UA, y liderados por la Universidad de Medicina y Farmacia "Grigore T. Popa" ubicada en Iași, Rumania, forman parte del consorcio las universidades de medicina de Gdańsk (Polonia), y Plovdiv (Bulgaria), la Universidad del Peloponeso (Grecia) y la Fundación EuroEd de Rumania.