En el ámbito empresarial altamente competitivo de hoy en día, contar con una formación de calidad y prestigio se ha convertido en un requisito fundamental para destacar y alcanzar el éxito.

ENAE Business School, con sus 35 años de experiencia en el sector, ha consolidado su posición como una de las mejores escuelas de negocios a nivel internacional. Su compromiso inquebrantable con la excelencia académica y la innovación tecnológica la ha convertido en una referencia destacada en el sureste de España y más allá.

La apuesta de ENAE por la tecnología y la innovación se manifiesta en su enfoque educativo de vanguardia. La escuela ofrece una amplia gama de másteres universitarios en áreas clave como logística, comercio internacional, agronegocios y gestión del riesgo en las organizaciones. Estos programas se imparten tanto en inglés como en español y son impartidos por profesores altamente cualificados y con una valiosa experiencia empresarial.

La innovación y la tecnología son los pilares del éxito en ENAE

La escuela ha abrazado plenamente el poder de la transformación digital y se ha convertido en una institución líder en la adopción de tecnologías avanzadas en el ámbito educativo. Su enfoque innovador ha sido reconocido con el prestigioso premio a la Innovación y Desarrollo Tecnológico otorgado por la Cámara de Comercio de Murcia.

Este reconocimiento destaca la sólida apuesta de ENAE por la modernización y digitalización de sus aulas, así como su uso inteligente de la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza.

Sus modernas instalaciones están equipadas con terminales de reconocimiento facial, pantallas táctiles, cámaras 4K con seguimiento inteligente y altavoces premium, proporcionando un entorno de aprendizaje estimulante y de vanguardia.

Como prueba de su compromiso con la transformación digital y el crecimiento empresarial, ENAE lidera en la Región de Murcia el programa "Generación Digital Pymes", en estrecha colaboración con la Fundación EOI, una entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Este innovador programa, respaldado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU, está diseñado especialmente para directivos y mandos intermedios, brindando una formación integral en áreas clave que impulsan el éxito empresarial en la era digital. Liderazgo, toma de decisiones, gestión de proyectos, marketing digital, gestión de datos, ciberseguridad y transformación digital son solo algunos de los temas abordados en este programa pionero.

El exclusivo entorno de aprendizaje

El edificio se encuentra en el campus de la Universidad de Murcia y cuenta con más de 2.200 metros cuadrados de instalaciones modernas y espaciosas. Pero la innovación no se limita solo a las instalaciones físicas. ENAE ha dado un paso hacia el futuro al adoptar Canvas como su nuevo Campus Virtual, una plataforma de última generación utilizada por prestigiosas instituciones educativas como Harvard y Oxford. Esta herramienta se convierte en el nexo que une a los estudiantes con materiales de estudio, actividades interactivas y herramientas de colaboración en un entorno virtual intuitivo.

Además, ENAE ha implementado diplomas notarizados digitales mediante la tecnología Blockchain, garantizando la autenticidad de las titulaciones de máster y facilitando su verificación por parte de potenciales empleadores.

Esta innovadora solución ayuda a los estudiantes de ENAE a destacar en el mercado laboral y acredita de manera sólida su competencia y logros académicos. Asimismo, la escuela reconoce la importancia de preservar la integridad de los exámenes y ha incorporado Proctorio, una herramienta de realización de exámenes que garantiza la seguridad y la confiabilidad de las pruebas. Mediante el uso de cámaras web, grabación de audio y video, y análisis de los movimientos del ratón, se asegura la transparencia en los procesos evaluativos.

Reconocimiento más allá de las fronteras

El prestigio internacional de ENAE Business School no se basa únicamente en su infraestructura y tecnología de vanguardia. La calidad de su modelo educativo está respaldada por numerosas certificaciones internacionales y su afiliación a prestigiosas organizaciones como el Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración (CLADEA) y la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Estas afiliaciones demuestran el compromiso de ENAE con los más altos estándares de calidad y su enfoque global en la formación empresarial.

Además, los resultados hablan por sí mismos. Los estudiantes de ENAE Business School disfrutan de una tasa de inserción laboral del 94% en las empresas más destacadas de España. Esta cifra refleja el reconocimiento y la alta valoración que las empresas tienen hacia la formación de calidad que reciben los alumnos de ENAE.

Por otro lado, la escuela ofrece un sistema de becas que permite a los estudiantes acceder a másteres universitarios de alta demanda y calidad, como el Máster en Executive MBA, el Máster en Marketing y Negocios Digitales o el Máster en Data Science for Business, entre otros.

Más información

ENAE Business School