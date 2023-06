Hugo fue uno de los 81 estudiantes españoles que estudian segundo de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos y que realizaron la semana pasada los exámenes internacionales de Selectividad en la UNED. Tres días de pruebas que creía haber dejado atrás y que ahora se ha encontrado con que va a tener que repetir después de que la universidad a distancia haya decidido anular el examen para todos los estudiantes debido a "una incidencia técnica". Hugo llegó desde la provincia de Alicante hace dos años a Estados Unidos con su familia, que participaba en un programa de intercambio cultural del Ministerio de Educación para profesores, y mediante la prueba en la UNED pensaba obtener la titulación que le permitiera matricularse en España en la Universidad a su regreso para estudiar Magisterio. Junto a él, son varias las familias de la provincia de Alicante que se han encontrado en su misma situación. El pasado sábado 10 de junio, la UNED detectó una incidencia técnica en la sede americana que "obligó a tomar la decisión de anular de inmediato" los exámenes celebrados allí los días 7, 8 y 9 de junio.

"Está destrozado. Llorando e histérico. Pensaba que ya había dejado atrás todo el examen y ahora se encuentra con que debe pasar por todo de nuevo", aseguró a este diario la madre de Hugo, Ana Peidro, que subrayó que "parece que la UNED se olvida que éste no es un examen más. Todo el que lo ha hecho sabe los momentos de tensión y de nervios que se pasan", aseguró. La familia está asentada en Colorado, donde aun iban a pasar un año más. "Nos daban la opción de hacer el examen en Seattle o en Nueva York. Escogimos Seattle y está claro que nos equivocamos", relató la madre a este diario. Cuando la UNED notificó que el examen se iba a anular avisó a los estudiantes que debían regresar a Seattle a volver a examinarse. "Algunos han venido desde puntos muy dispares del país y no todas las familias pueden pagarse este viaje", aseguró. Algunas de ellas habían viajado desde Canadá. De momento la UNED ha dado a esta familia poder volver a examinarse el 3, 4 y el 5 de julio en España cuando vengan a sus vacaciones de verano. Pero no se están dando las mismas respuestas para todas las familias. "Algunas se supone que se tienen que volver a examinar mañana jueves y aun no saben en qué circunstancias", explicó.

Las familias ya se han puesto en contacto con un abogado con la intención de demandar a la UNED ante los tribunales para reclamar una indemnización. "Nos ha recomendado que vuelva a hacer los exámenes y ya reclamaremos lo que tengamos que reclamar", relató la madre, que aseguró que se sentían "desamparados".

Respuesta de la UNED

Por su parte, desde la UNED se ha indicado que tendrá en cuenta las circunstancias personales y ofrecerá una solución individual a los 81 alumnos que tendrán que repetir la Ebau internacional. Según sus explicaciones, debido a "un error" en la aplicación informática que distribuye las pruebas y que provocó que los exámenes entregados no fueran los que correspondían. Se trató de "un error en la compleja aplicación informática que distribuye los exámenes para cada centro y que provocó que los exámenes entregados a los estudiantes no fueran los que les correspondían", explicí la Universidad Nacional a Distancia. Ello, añade, "pone en riesgo la fiabilidad, la objetividad y el rigor que caracterizan las pruebas de la UNED, de ahí que se decidiera anular los exámenes y buscar una solución que ocasionara el menor perjuicio a los estudiantes y que garantizara la igualdad de todos nuestros alumnos en las pruebas de acceso a la universidad".

Se ofrecerá a los estudiantes afectados la elección de una nueva fecha -14, 15 y 16 de junio o 3, 4 y 5 de julio- y se pondrá a su disposición tanto los centros de la UNED como las sedes de otras instituciones "en función de sus circunstancias personales, atendiendo así cada caso de una forma individual y personalizada". La decisión fue trasladada y ratificada por la Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU), que es el órgano que supervisa estas pruebas. La UNED dice comprender el malestar que todo esto ha ocasionado en los estudiantes y en sus familias, "pero el compromiso de UNEDassis, la unidad que coordina estas pruebas, con el rigor en la evaluación en el proceso de acceso a las universidades españolas ha obligado a tomar esta difícil decisión".