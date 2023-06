Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de rechazar la petición de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para frenar la puesta en marcha del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante, deja el escenario para que estos estudios regresen a Alicante en septiembre veinticinco años después de la segregación. La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, defiende la calidad educativa de la UA tras los ataques de la UMH y considera que los enfrentamientos deben quedar atrás. En esta línea, asegura que las dos universidades han colaborado desde hace 25 años y que en lugar de desperdiciar esfuerzos en enfrentarse en los juzgados, deberían estando generando sinergias y buenas relaciones de colaboración.

Pregunta: ¿En qué situación queda la carrera de Medicina en Alicante tras la decisión del TSJ de denegar las medidas cautelares que pedía la Miguel Hernández?

Respuesta: Se ha despejado absolutamente el panorama para que Medicina empiece a funcionar en septiembre. Por lo tanto, seguimos con el plan original que es empezar, como el resto de titulaciones, en septiembre de este año. Este curso hemos estado muy centrados en prepararlo todo. Ya nos han propuesto los profesores que van a impartir en primero de Medicina, hay una comisión de grado que ya ha elaborado las fichas docentes, tenemos los horarios, el aula de teoria, las aulas de prácticas y ya están en marcha las 86 plazas para la preinscripción que empezará la semana que viene. Esperábamos esa resolución y el juez ya ha planteado que la decisión por la que se autorizaron estos estudios es plenamente ejecutiva y, por lo tanto, podemos empezar con ella.

P.: ¿Qué mensaje le plantearía a los estudiantes que planean estudiar Medicina en Alicante?

R.: A mí me gustaría tranquilizar a todos esos estudiantes. Hasta ahora, la UA ofrecía 86 plazas para el grado de Medicina. A partir de la semana que viene, ya no serán unas plazas, sino que tendrá 86 estudiantes en el grado de Medicina de esta Universidad. Y por lo tanto, nuestro compromiso con ellos y con sus familias es ofertarles la mejor calidad posible en el grado de Medicina. Tal como hacemos con el resto de los estudiantes, con el mismo compromiso que desde hace 44 años. Que nadie tenga la menor duda de que estamos absolutamente comprometidos con la calidad de ese grado y que, por lo tanto, estamos deseando recibirlos, darles la mejor calidad posible y que no haya ningún temor respecto a la calidad de las enseñanzas que van a recibir.

P.: ¿Considera que es arbitrario que se imparta Medicina en Alicante?

R.: Por supuesto que no. El concepto de arbitrariedad es cuando un poder público o alguien toma una decisión no ajustada a la competencia que le corresponde o a razones políticas o académicas que la justifiquen. En nuestro caso, la UA solicitó el título de Medicina y llevó a cabo todo el procedimiento necesario para implantarlo, con la aprobación de las diferentes agencias que tienen la competencia para acreditar su calidad. Por lo tanto, nosotros estabámos a la espera de la autorización de la Generalitat Valenciana, que es lo que se exige para cualquier título. Una vez obtenida la autorización, y una vez publicado el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado, a partir del 14 de noviembre de 2022, la Universidad Alicante contaba con dos años para implantarlo. Por lo tanto, estamos en plazo para hacerlo. Lo digo porque reiteradamente el rector de la Miguel Hernández dice que está caducado. No hay ningún plazo de caducidad desde que se aprobó por parte de la Aneca. Además, una vez ya creado, cada seis años hay unos plazos de revisión de los grados que se imparten y se renuevan o se retiran. Nunca se ha suprimido ningún grado en esta Universidad, ni tenido informes desfavorables.

P.: Desde la Universidad Miguel Hernández se asegura que van a seguir peleando judicialmente, ¿a que atribuye esta actitud?

R.: A mí ya me sorprendió que judicializaran este tema. Me sigue sorprendiendo que sigan manteniendo el procedimiento Contencioso Administrativo, a pesar de que en la resolución de las medidas cautelares el juez ya viene avanzando que no hay perjuicio para la UMH y que hay apariencia de buen Derecho. Desde la UA, estamos muy tranquilos respecto a la resolución de este recurso, pero creemos que el tiempo que se pierde en la judicialización de este asunto lo deberíamos ganar en generar sinergias y buenas relaciones entre las dos universidades, como siempre hemos tenido.

«Confiamos en poder contar con los títulos de Ingeniería Aeroespacial y Logopedia para el curso 2024/2025»

P.: ¿Cómo son las relaciones con la Universidad de Miguel Hernández?

R.: Durante 25 años hemos convivido excepcionalmente con ellos, compartimos grupos de investigación, compartimos titulos que tenemos ya en las dos universidades. Incluso, titulos interuniversitarios. Confío y deseo que esa buena interrelación entre las dos universidades, vecinas, amigas, colegas, continúe y sigamos dedicando el tiempo a favorecerlo y y a trabajar en plena armonía y concordía como hemos hecho con éste y con muchos otros titulos que compartimos. Creo que no hay ningún problema en que convivamos, porque la pregunta es ¿qué ganaría esta provincia o qué ganaría la UMH si nosotros no tuviéramos Medicina?

P.: ¿Considera que los estudios de Medicina en Alicante deberían haberse puesto en marcha mucho antes de lo que van a empezar? ¿Se podría haber acortado esta espera?

R.: Si se refiere a la espera de 25 años, desde que dejamos de impartirlos, pues ya ha sido una espera muy larga. Pero yo sí que quiero poner de manifiesto que cuando la Universidad de Alicante decidió volver a pedir el grado de Medicina no estaba pensando ni mucho menos en lo que pasó hace 25 años, sino en que había una necesidad de médicos, como así se ha puesto de manifiesto por el Ministerio de Sanidad, por la Organización Médica Mundial, por el problema de las jubilaciones de los médicos en un futuro próximo y por la presión sanitaria. Considerábamos que la UA podía ayudar de alguna manera en ese contexto a ofertar la formación de médicos. Esta provincia, siendo la quinta en población de España, es la que menor oferta de titulados en Medicina tenía y consideramos que teníamos cabida todos y que, por lo tanto, podíamos solicitar el título. La UA no partía de cero, sino que cuando se produjo hace 25 años la segregación de Medicina muchas áreas de conocimiento y parte del profesorado de aquella facultad se quedó y, por lo tanto, nosotros ya contábamos con profesores, titulares y catedraticos en muchas especialidades del ámbito de la medicina. Pues Biología Celular, Histología, Microbiología, Estadística, Salud Pública, Psicología de la Salud, Historia de la Ciencia y que, por lo tanto, partíamos de una situación tanto de infraestructuras como de recursos humanos, incluso mucho mejor que cuando en los años 80 la UA ofrecía los estudios de Medicina.

P.: ¿Puede haber un temor a que haya fuga de profesionales de una Universidad a otra?

R.: Yo no lo creo, porque los profesionales que tienen sus plazas en una universidad no se suelen mover. Pero sí es verdad que cuando la UMH se puso en marcha, muchos jóvenes que no tenían a lo mejor plaza o no tenían posibilidades en la UA hicieron su carrera académica y profesional con mucho de éxito en la UMH. Como a su vez, cuando la UA se puso en marcha, muchos jóvenes profesores de la Universidad de Valencia, de Murcia, de Valladolid vinieron a la de Alicante. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad para captar talento para nuestra provincia y para tener nuevas posibilidades de profesionales del ámbito de las Ciencias de la Salud. De momento contamos con los titulares y catedraticos en los diferentes departamentos de las asignaturas para los primeros cursos. Todos son de la casa, pero hemos tenido que contratar a dos profesores en el caso de Anatomía. A pesar de que tenemos un departamento y profesores titulares, queríamos reforzar la visión práctica con profesores que además fueran médicos en ejercicio. Y por lo tanto, hemos sacado dos plazas de profesores asociados con ese perfil médico. El resto de profesores estaban ya en nuestras áreas y en nuestros departamentos.

P.: ¿Cómo está el proyecto del nuevo edificio de la facultad de Ciencias de la Salud?

R.: Tenemos el edifício de Facultad de Ciencias de la Salud, de la que dependen este nuevo grado de Medicina, y tenemos aularios. La Universidad de Alicante optó hace muchos años porque en las facultades sólo hubiera departamentos y los estudiantes estuvieran en aularios para las clases. Porque además nos parece que así pueden interrelacionar mejor con otros compañeros y otras titulaciones. De hecho, los estudiantes del Grado de Medicina van al Aulario 1 donde convivirán con otros compañeros también de la misma facultad, con los compañeros del Grado en Enfermería, o en el Grado de Nutrición, o más adelante, el Grado en Logopedia, porque nos parece bueno que los estudiantes interrelacionen entre sí en diferentes titulaciones. Lo que ocurre es que la facultad como edificio, de Ciencias de la Salud ha crecido mucho en los últimos años, en profesorado. También la Facultad de Ciencias con los departamentos implicados en la carrera de Medicina, es decir los departamentos de Biomedicina, y se nos ha quedado pequeña, por lo tanto necesitamos más espacio, un nuevo edificio. También necesitamos muchas otras infraestructuras y por eso peleamos por un plan de financiación que nos permita planificar toda nuestra inversión en infraestructuras a lo largo de los años. No es un problema sólo de Alicante, todas las universidades hemos reclamado un plan de infraestructuras. Porque evidentemente, son muy costosas, y hay que mantenerlas en el estado en el que están, y por otro lado, porque las nuevas necesidades, la nueva incorporación de títulos, la incorporación de jóvenes profesores, los proyectos de investigación que obtenemos genera que necesitemos más espacio y mantener esta bonita universidad. Es un tema que teníamos pendiente con o sin Medicina, o sea, que es algo con lo que nos tendremos que poner en marcha cuando tengamos un plan plurianual de financiación. De momento, hemos podido construir el aula de Anatomía Humana, que necesitábamos para este primer año de Medicina, aunque también se va a utilizar, para otros grados, como el de Enfermería o el de Criminología.

P. :¿La llegada de un nuevo gobierno a la Generalitat puede suponer alguna alteración en la implantación del nuevo grado de medicina?

R.: Pues no, en mi opinión no, porque la Generalitat Valenciana es una institución pública, que evidentemente tiene que respetar los acuerdos y las normas que se hayan aprobado en el período anterior. Además, esta cuestión está judicializada, y la Generalitat es parte demandada, por lo que acatará, al igual la Universidad de Alicante, las decisiones judiciales. En este caso también, el auto de medidas cautelares.

P.: ¿Qué esperan del nuevo Consell en financiación de la Universidad?

R.: Esperamos lo mismo que esperábamos de éste, que abogue por un plan plurianual de financiación, suficiente y equitativo. Suficiente en cuanto que tengamos los recursos necesarios para poder dar una docencia de calidad y una investigación de excelencia. Y equitativo para que en el reparto nos veamos representadas todas las universidades de la Comunidad, que somos diversas en cuanto a número de alumnos, en cuanto a titulaciones impartidas, y en cuanto a infraestructuras.

P.: Este empieza a aplicarse la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ¿hay alguna cuestión que se preocupe para poder para aplicar la nueva ley?

R.: El claustro de la UA aprobó una comisión para la reforma de los estatutos para adaptarse a esta ley, porque hay algunas cuestiones de la LOSU, que ya son de aplicación directa por la propia ley, y otras que necesitan un desarrollo reglamentario a través de los estatutos. Sin embargo, hay algunas cuestiones, como lo relacionado con la estructura, que necesitan un desarrollo reglamentario, un Real Decreto, que era el que relativo a ámbitos de conocimiento y departamentos. Este decreto ha quedado parado, ya que al gobierno actual no le daba tiempo a aprobarlo. Mientras no tengamos un desarrollo reglamentario de esas estructuras por el Gobierno que salga de las urnas, no podremos avanzar en nuestra reforma estatutaria.

P.: Otra de las novedades del próximo curso es el nuevo grado en Inteligencia Artificial, ¿consideran que con esta nueva titulación van a ser pioneros en España?

R.: Un tema importante es el de la empleabilidad de los estudiantes, y eso es algo en lo que la Universidad de Alicante está muy bien posicionada en el informe del año 21. Alcanzamos una media de más del 96% de empleabilidad, en algunos casos al 100%, en el ámbito de la salud. Y siempre apostamos por que la formación que demos a nuestros estudiantes, aun manteniendo las titulaciones clásicas de cualquier universidad pública, también estén a acordes con la demanda de la sociedad y del tejido productivo en estos momentos. Contamos con una Escuela Politécnica Superior de máxima calidad, con un claustro de profesores excepcional, y, por lo tanto, creo que la apuesta de la Politécnica, refrendada por la UA y por el Consejo Social, de un grado de tal actualidad como es el de inteligencia artificial, pues creo va a ser un éxito y vamos a poder ofertar profesionales a la vanguardia de lo que ahora, necesitan las empresas y la sociedad. Además de lo que se trabaja la inteligencia artificial en el ámbito de la ingeniería, hay otros ámbitos, como por ejemplo el Derecho, en que la mayoría de nuestros departamentos están muy volcados en las relaciones entre la inteligencia artificial y la regulación necesaria de esta materia o sus aspectos éticos. De hecho, hay grupos muy punteros que trabajan en estos ámbitos en muchas facultades de la Universidad.

P.: ¿Hay otras titulaciones para próximos cursos en los que ya está trabajando la Universidad de Alicante?

R.: Hemos estado centrados en cuatro nuevas titulaciones. Dos que ya van a empezar en este septiembre, Medicina e Ingenería en Inteligencia Artificial, y para el curso siguiente esperamos contar con Logopedia y con Ingenería Aeroespacial. Creemos que estas cuatro titulaciones son de tal entidad que nos van a ocupar mucho trabajo en los próximos años para ofertarlas con calidad. Al mismo tiempo, lo que sí queremos trabajar muy profundamente con el vicerrectorado de estudios es el tema de los másters. Son muy importantes en la especialización y en la empleabilidad de los estudiantes de grado y creemos que hay que hacer una política de másters muy atractiva para nuestros estudiantes y trabajar también tal como la LOSU favorece, con las llamadas microcredenciales y, por lo tanto, los titulos a lo largo de la vida, la formación permanente y, por lo tanto, el atender las demandas de la sociedad en titulos de posgrado. Esa va a ser ahora nuestra principal preocupación.

P.: ¿Cuándo esperan poner en marcha las titulaciones de Logopedia e Ingeniería Aeropespacial?

R.: Ambos están en curso de aprobación. El de logopedia ya está aprobado por la Aneca, y el de ingeniería aeroespacial está pendiente de la aprobación definitiva de Aneca. Si nos llega el informe favorable en los próximos meses puede estar en marcha para el curso 2024/25.

P.: ¿A qué retos se enfrenta el Parque Científico este nuevo curso?

R.: Es un curso muy importante porque vamos a contar con un edificio emblemático en el Parque Científico en el que se van a alojar nuestras Empresas de Base Tecnológica (EBT), tanto las nacidas de la propia Universidad como aquellas que se han vinculado al Parque. Ya tenemos 32 empresas vinculadas a nuestro Parque Científico. Estará en la zona de ampliación de la Universidad, y ya se han trasladado las oficinas del Parque, el gerente y el personal. En breve, lo inauguraremos formalmente y creemos que el Parque se está posicionando muy bien en el ecosistema empresarial de la provincia. Nuestros estudiantes son muy activos en emprendimiento. Somos un referente y, por lo tanto, creemos que va a ser también un curso muy relevante en relación a la transferencia y al Parque Científico.