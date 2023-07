La convocatoria extraordinaria de julio de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad reunieron este lunes a cerca de un millar de alumnos en la Universidad de Alicante. Una prueba a la que se presentan tanto alumnos que en junio no pudieron presentarse por no tener aprobadas todas las asignaturas o bien aquellos que buscaban subir nota en una o en algunas de las materias. Menos gente y mucho menos nervios en una prueba que ha arrancado este lunes en el Aulario II de la UA y que se prolongarán hasta el jueves. Todos los protocolos en materia de seguridad para evitar la filtración de exámenes se mantienen, exactamente igual que en la prueba celebrada el pasado junio.

El número de alumnos que se presentaron para celebrar los exámenes ha sido sensiblemente inferior a los del año pasado, al menos en el caso de la Universidad de Alicante. Un total de cincuenta estudiantes menos, según indicó Mariola Molina, coordinadora de la Prueba de Acceso a la Universidad en la UA. De esta manera, de los 880 que se presentaron el año pasado, este julio se ha descendido a un total de 840.

Como el pasado mes de junio, la prueba de Historia marcó el inicio del examen. Mientras que en aquella ocasión los textos entre los que debían elegir trataban sobre declaraciones de derechos frente a otros documentos históricos de corte más fascita; en esta ocasión había dos textos del siglo XIX, un fragmento de la Constitución de Cádiz de 1812 y otro decreto por el que se derogaba; frente a otros dos del siglo XX, un manifiesto de El Socialista frente a otro del general Primo de Rivera en 1923. Los exámenes continuaron con la prueba de valenciano

"Ha sido bastante fácil, como en el otro examen ya cayó la Guerra Civil sabíamos que en éste no iba a volver a salir, así que que me he centrado en el siglo XIX", dijo Victor Real. "Matemáticas es la asignatura que màs te preparas, si vas a hacer Ciencias porque te pondera frente a otras optativas", aseguró Juan José Galiana. "No había estudiado mucho y por eso no estaba nervioso. Como filosofía es lo que mejor llevo preparado podía sacar las respuestas", aseguró Víctor Mira otro de los estudiantes.

En toda la Comunidad Valenciana, un total de 4.571 estudiantes se presentaban a la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2023 (PAU). De ellos, 4.280 proceden de cursar Bachillerato en cualquiera de sus tres modalidades, mientras que el resto del alumnado accede a las PAU a través de ciclos formativos. Casi el 56 % del estudiantado que se presenta son mujeres y el 44 %, hombres.

Por universidades, las dos universidades de la provincia de Valencia son las que tienen un mayor número de estudiantes, con 1.228 alumnos en la Universitat de València y 1.133 en la Universitat Politècnica de València. Le siguen las dos universidades de la provincia de Alicante con 1.760, de los que 919 realizarán las pruebas en la Universidad Miguel Hernández de Elche y 841 en la Universidad de Alicante. Por último, en la Universitat Jaume I de Castelló se examinan un total de 450 alumnos y alumnas.

Las pruebas finalizarán el próximo 6 de julio, con la celebración, a las 15.30 horas, de los exámenes correspondientes a las asignaturas de Griego, Artes Escénicas II, Idioma Alemán, Idioma Francés e Idioma Italiano. Las notas podrán conocerse el día 11 de julio a partir de las 17.00 horas a través del portal de alumno. El plazo para solicitar revisiones abarca desde el día 12 al 14 de julio hasta las 14.00 horas.

El 98,15% del estudiantado de la Comunidad Valenciana que se presentó a las Pruebas de Acceso a la Universidad 2023 el pasado junio las ha superado, mejorando el porcentaje del año pasado, que fue del 97,79%. La cifra global de estudiantes presentados a la PAU este año fue de 22.840 alumnos y alumnas entre las tres provincias, según informó en su día la Conselleria de Innovación y Universidades, de ellos 20.278 en fase obligatoria. Resultaron aptos 19.905, superando las cifras del año pasado.