El Ministerio de Ciencia e Innovación ha distinguido al químico de la Universidad de Alicante Javier García Martínez con el Premio Nacional de Investigación ‘Juan de la Cierva’, en el área de Transferencia de Tecnología. El galardon se le ha concedido por su destacada trayectoria investigadora e Innovadora con contribuciones fundamentales en el ámbito de química de nanomateriales, entre las que destaca el diseño y la fabricación de celdas solares de baja temperatura con el récord de eficiencia, nuevas técnicas de incorporación de nanoporosidad en catalizadores y una nueva ruta sintética para la producción de nanomateriales multifuncionales. Es el segundo año consecutivo que un catedrático de la UA gana este premio, ya que el año pasado fue distinguido el biólogo Fernando Maestre. Un premio con un toque alicantino, ya que Casa Mediterráneo fue el escenario para entregar los galardones el pasado mes de marzo en un acto presidido por el Rey Felipe VI.

García Martínez es Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y es presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Javier García ha recibido este viernes por la mañana la llamada de la Ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant para comunicarle que había recibido este premio. "Ha sido un mensaje muy cariñoso y que me ha hecho mucho ilusión. Porque no es un premio solo para mi, se da a todo el grupo, todo el equipo que me acompaña". El catedrático ha resaltado que este premio "es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo desde hace veinte años". "Es el premio más importante de investigación en este país y para mi es un honor inesperado", ha subrayado. García ha insistido que el galardón "es un reconocimiento al equipo. Ya no se hacen trabajos investigación por una sola persona, como en los tiempos de Ramón y Cajal. Y en este caso el premio es a todo el departamento de Química Inorgánica de la Universidad". Entre sus logros destaca la creación de una empresa que comercializaba tecnología para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. García ha subrayado que se haya valorado la importancia de llevar los descubrimientos que hace la ciencia al mercado. "Es una manera de llevar empleo y riqueza para todos a través de la ciencia", ha dicho.

Desde 2019, dirige la Cátedra Ciencia y Sociedad y el informe 10 Tecnologías para Impulsar España. En esta obra que se publica anualmente se identifican, explican y ponen en contexto las 10 tecnologías que, en opinión de un panel expertos, son claves para mejorar la competitividad del sector productivo español. Fundador de Rive Technology, empresa de base tecnológica que comercializa catalizadores nanoestructurados que reducen significativamente las emisiones de CO2 mientras aumentan la energía eficiencia. También es fundador y Presidente de Celera, un programa de aceleración de talento que apoya y brinda recursos y tutoría a 10 miembros jóvenes cada año. 80 jóvenes ya han beneficiado con este programa. Han financiado más de 10 empresas valoradas en 500 millones dólares. El diario INFORMACIÓN también le distinguió hace diez años con uno de sus premios Importantes.

Hasta 114 candidaturas

La ministra de Ciencia e Innovación en funciones, Diana Morant, ha anunciado las personas galardonadas con los Premios Nacionales de Investigación 2023, que son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica.

Morant ha manifestado que estos galardones ponen en valor a científicos y científicas que, con su labor, contribuyen al avance de la ciencia y por ende a que la sociedad tenga una vida mejor.

Los Premios Nacionales de Investigación, dotados con 30.000 euros para cada modalidad, distinguen a aquellas personas investigadoras de España que destacan por su trayectoria y relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación. También reconocen el mérito de jóvenes -con edad máxima de 40 años- que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras.

De las 114 candidaturas admitidas de los Premios Nacionales de Investigación, 90 han sido de hombres y 24 de mujeres. La edad media de los premiados es de 61 años.

En el caso de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, de las 185 candidaturas admitidas, 97 han sido de hombres y 88 de mujeres. La edad media de los premiados es de 37 años.

Los jurados que han fallado las modalidades de los premios han estado formados por un total de 32 mujeres y 28 hombres. En concreto, el jurado de cada modalidad estaba integrado por tres hombres y tres mujeres salvo en las modalidades de Humanidades, y Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, que estuvieron compuestos por cuatro mujeres y dos hombres.

Área de Biología

El Premio Nacional de Investigación ‘Santiago Ramón y Cajal’, en el área de Biología, se ha concedido a José López Barneo por su brillante trayectoria vital y contribuciones pioneras a avances de gran impacto en el campo de la fisiología y neurobiología celular y molecular, tales como la comprensión de los mecanismos de regulación de la respiración por el oxígeno, el descubrimiento de células madre en el cuerpo carotídeo y el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Lopez Barneo es profesor emérito de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Senior Group Leader del Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBiS (Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Margarita Salas’, en el área de Biología, se ha concedido a Miguel Ángel Mompeán García por su visión innovadora y multidisciplinar de la biología, aplicando técnicas en la vanguardia de la química y biología estructural. Ha sido pionero en combinar la espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear en disolución y de biosólidos para caracterizar la formación de condensados biomoleculares y su conversión a amiloides. Sus descubrimientos sobre la estructura y función de amiloides tienen un gran impacto, abriendo nuevas vías de diagnóstico y tratamiento de patologías asociadas al envejecimiento celular e infecciones virales.

Mompeán es investigador ERC Starting Grant en el Instituto de Química Física ‘Blas Cabrera’ del CSIC.

Área de Ingenierías y Arquitectura

El Premio Nacional de Investigación ‘Leonardo Torres Quevedo’, en el área de Ingenierías y Arquitectura, se ha concedido a Francisco Javier Llorca Martínez por el carácter pionero y liderazgo de su investigación en el campo de la Ingeniería de Materiales Computacional, destacando sus contribuciones al desarrollo de estrategias novedosas de modelado multi-escala que han tenido un gran impacto en diferentes sectores industriales.

Llorca es Catedrático de Ciencia de Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Matilde Ucelay’, en el área de Ingenierías y Arquitectura, se ha concedido a Daniel García González por la originalidad y el carácter disruptivo e interdisciplinar de sus contribuciones fundamentales en la conceptualización de materiales multifuncionales e inteligentes, así como sus aplicaciones en bioingeniería.

García es profesor titular en el Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Carlos III de Madrid.

Área de Humanidades

El Premio Nacional de Investigación ‘Ramón Menéndez Pidal’, en el área de Humanidades, se ha concedido a Felipe Criado Boado por sus contribuciones pioneras e innovadoras a la arqueología que han contribuido a nuestra comprensión de cómo las sociedades humanas han interactuado y modificado el paisaje en el transcurso de la historia. Destacan también sus estudios recientes que examinan cómo el mundo que construimos y habitamos modifica nuestra mente y nuestra forma de procesar la información. Sus singulares líneas de investigación dieron lugar a cambios paradigmáticos en la arqueología y la incorporación de nuevos conceptos y aplicaciones.

Criado es Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘María Moliner’, en el área de Humanidades, se ha concedido a Idoia Murga Castro por su brillante trayectoria y liderazgo interdisciplinar y transdisciplinar en Humanidades. El jurado ha destacado especialmente su figura como referente en los estudios de la danza, siendo pionera en la apertura de un Laboratorio Coreológico, y su trayectoria internacional.

Murga es científica titular en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC.

Área de Medicina y Ciencias de la Salud

El Premio Nacional de Investigación ‘Gregorio Marañón’, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, se ha concedido a Luis Enjuanes Sánchez por la excelencia y repercusión de su trabajo que lo convierten en un referente en el campo de la virología. Su excelente trayectoria que se complementa con el impacto de sus contribuciones al conocimiento de la replicación y transcripción del coronavirus, así como su continua investigación e innovación en el área de las vacunas le hacen merecedor de este reconocimiento.

Enjuanes es profesor vinculado Ad Honorem de Virología y director del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Gabriella Morreale’, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud, se ha concedido a Rodrigo Fernández Jiménez por la calidad y relevancia de su labor investigadora en medicina preventiva y los retos actuales en el campo de la cardiología. Se ha destacado el elevado nivel de aplicabilidad de sus contribuciones, el liderazgo que ya desarrolla, así como el carácter innovador y potencial de su investigación en tecnología de la imagen cardiovascular.

Fernández es Assistant Health Scientist-Group Leader en el Departamento de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Materiales

El Premio Nacional de Investigación ‘Alejandro Malaspina’, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Materiales, se ha concedido a Josep Peñuelas Reixach por su dilatada trayectoria científica como referente internacional en la investigación del cambio global, así como su liderazgo en la innovación tecnológica y labor divulgativa en esta área.

Peñuelas es director de la Unidad de Ecología Global en el Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Ángeles Alvariño’, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Materiales, se ha concedido a Marta Martínez Sanz por la excelencia de su investigación multidisciplinar que está teniendo una destacada relevancia social y económica desde el punto de vista medioambiental.

Martínez es científica titular de OPIs en el grupo de Proteínas Alimentarias del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), centro mixto CSIC-UAM.

Área de Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra

El Premio Nacional de Investigación ‘Blas Cabrera’, en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra, se ha concedido a Ángel Rubio Secades por su extraordinaria trayectoria y excelencia científica, destacando sus trabajos en física computacional del estado sólido, prediciendo nuevas propiedades de los materiales a nanoescala y, más recientemente, nuevas fases de no equilibrio de la materia. Los avances conceptuales y metodológicos de su trabajo han transformado la ciencia de materiales computacional, abierto nuevos campos de investigación experimental e impulsado el desarrollo de materiales con propiedades novedosas.

Rubio es director del departamento de Teoría del Instituto Max Planck Gesellschaft en Hamburgo. Asimismo, es Investigador Distinguido en el Simons Foundations Flatiron Institute (New York) y en la Universidad del País Vasco (San Sebastián).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Felisa Martín Bravo’, en el área de Ciencias Físicas, de los Materiales y la Tierra, se ha concedido a Francisco Pelayo García de Arquer por sus contribuciones pioneras e interdisciplinares a los campos de la física, química y ciencias de materiales, con aplicaciones relevantes en la generación de energía limpia y en el desarrollo de elementos optoelectrónicos. Sus aportaciones a la manipulación de materiales nanoestructurados, controlando sus propiedades estructurales, fisicoquímicas, ópticas y electrónicas, han abierto nuevas aproximaciones al diseño de celdas solares, fotodetectores y diodos emisores de luz altamente eficientes.

García de Arquer es Jefe de Grupo de Investigación en el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO).

Área de Ciencia y Tecnologías Químicas

El Premio Nacional de Investigación ‘Enrique Moles’, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, se ha concedido a Jesús Jiménez Barbero por su excelente trayectoria científica, destacando sus contribuciones a la comprensión de los mecanismos que regulan los procesos de reconocimiento molecular entre carbohidratos y proteínas. Su visión interdisciplinar y el desarrollo de experimentos innovadores en el uso de técnicas de resonancia magnética nuclear, para el estudio de interacciones entre moléculas, han permitido obtener un estudio detallado de las interacciones de glicanos grandes y complejos. El jurado ha destacado también la transferencia de estos resultados que ha dado lugar al diseño de nuevas aproximaciones clínicas para tratar diversas patologías.

Jiménez Barbero es Director Científico en CIC BIOGUNE.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘María Teresa Toral’, en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas, se ha concedido a Silvia Osuna Oliveras por su excelente trayectoria científica, su impacto y alto reconocimiento internacional y por su recorrido curricular, al haber obtenido proyectos competitivos del más alto nivel. El jurado ha resaltado sus aportaciones novedosas y originales en el desarrollo de nuevos protocolos computacionales para el diseño de nuevas enzimas, que tienen un gran potencial de transferencia al tejido productivo.

Osuna es profesora de investigación ICREA en el Institut de Química Computacional i Catàlisi de la Universitat de Girona (UdG).

Área de Transferencia de Tecnología

El Premio Nacional de Investigación ‘Juan de la Cierva’, en el área de Transferencia de Tecnología, se ha concedido a Javier García Martínez por su destacada trayectoria investigadora e Innovadora con contribuciones fundamentales en el ámbito de química de nanomateriales, entre las que destaca el diseño y la fabricación de celdas solares de baja temperatura con el récord de eficiencia, nuevas técnicas de incorporación de nanoporosidad en catalizadores y una nueva ruta sintética para la producción de nanomateriales multifuncionales.

García Martínez es Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Ángela Ruiz Robles’, en el área de Transferencia de Tecnología, se ha concedido a Gonzalo Murillo Rodríguez por la calidad y originalidad de su producción científica y su transferencia y divulgación. El jurado destaca su contribución a la generación de conocimiento y transferencia en el ámbito del uso de nanogeneradores electromecánicos, así como la recuperación de energía ambiental y materiales inteligentes.

Murillo es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona del CSIC.

Área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Premio Nacional de Investigación ‘Julio Rey Pastor’, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha concedido a Diego Córdoba Gazolaz por la originalidad y el impacto de sus investigaciones y métodos introducidos en el área de las ecuaciones de la mecánica de fluidos, así como su extraordinaria labor formativa. En particular, sus estudios pioneros sobre la formación de singularidades en fluidos incompresibles han abierto el camino para una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Córdoba es profesor de Investigación del CSIC y Director Científico SO del ICMat.

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘María Andresa Casamayor’, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha concedido a Xavier Ros Otón por el desarrollo de técnicas nuevas y fundamentales en el área de las ecuaciones en derivadas parciales, entre las que destacan su estudio de los problemas de frontera libre que modelan la transición entre distintos estados de la materia.

Ros-Otón es profesor de investigación ICREA y catedrático en el Departamento de Matemáticas e Informática de la Universitat de Barcelona.

Área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales

El Premio Nacional de Investigación ‘Pascual Madoz’, en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, se ha concedido a Manuel Arellano González por sus contribuciones al campo de la econometría. Su trabajo metodológico ha tenido un profundo impacto en la comprensión y uso de los datos de panel y permitido avanzar el conocimiento en diversos campos de la economía aplicada. Sus hallazgos han sido fundamentales para comprender mejor la dinámica del empleo, la productividad de las empresas y el crecimiento económico, entre otras aplicaciones.

Arellano es profesor de Economía en la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

El Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘Clara Campoamor’, en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, se ha concedido a Mónica Martínez Bravo por sus contribuciones originales e influyentes a retos candentes en las áreas del desarrollo económico y la economía política. Su labor investigadora, brillante desde el inicio, destaca por su impacto en ámbitos como la democratización y calidad de las instituciones políticas y la formulación de políticas sociales basadas en la evidencia.

Martínez Bravo es profesora de Economía en la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).