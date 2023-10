La Universidad de Alicante ha conseguido el primer y tercer premio de la categoría Start Up y uno de los premios de la categoría Start Up Junior en el concurso interuniversitario 5uCV Start Up, organizado por la Generalitat Valenciana, y en el que participan investigadores de las cinco universidades públicas.

