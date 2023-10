Las universidades reclaman desde Alicante que la IA pueda acceder ya a cualquier investigación

La Universidad de Alicante acoge desde ayer a más de 140 representantes de escuelas de doctorado de toda España en la XI Conferencia de directores de estos centros para intercambiar experiencias académicas y organizativas. El uso de la inteligencia artificial en los proyectos de ciencia abierta, así como en los programas de tesis fue una de las cuestiones con las que se abrieron las jornadas, a cargo de la catedrática en Propiedad Intelectual de la Universitat Oberta de Catalunya, Raquel Xalabarder, y que alertó de los riesgos de la legislación española en dejar desfasada a este país en el uso de la inteligencia artificial para las investigaciones de ciencia abierta.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de gran utilidad en el trabajo de minería de datos, pero esta experta alertó de un problema en la transposición que había hecho España de la directiva europea que dice que los centros de investigación y universidades podrán utilizar la minería de texto y datos para fines de investigación científica y el titular de los derechos no lo puede impedir. En cambio, considera que la implementación que se ha hecho «nos va a poner en una situación menos privilegiada a las universidades y a los centros de investigación que la del resto de las universidades europeas». En España, sí que se ha permitido que el acceso podrá ser prohibida por el titular del derecho. Mientras en Europa sólo se restringe este libre acceso al caso de que no se trate de investigaciones científicas, en España ese veto con independencia de cuál iba a ser el uso. «No era eso lo que decía la directiva y corremos el riesgo de que en algún momento alguien acuda a la Justicia Europea y acaben echando atrás la legislación española», dijo.

El caso de Japón

La situación no es igual en otros países, como por ejemplo Japón, donde no se prevé restricciones para ninguno de estos casos. Un efecto que puede causar que España sea un lugar menos atractivo para los investigadores internacionales. «Pero este efecto no se limitaría sólo al investigador, sino también a las empresas que financian investigación porque la inversión que van a realizar está asegurado. No va a depender de que obtengan una autorización del titular para poder alimentar la máquina», dijo. Japón es un paraíso para los investigadores y para las empresas que invierten en inteligencia artificial.

Los sistemas de inteligencia artificial se nutren de los datos y cuánta más información dispongan mayor precisión tendrán. Aplicaciones como el ChatGPT tienen limitado el acceso a las bases de información a las que puede acceder, ante la negativa de los titulares de los derechos. Las disputas entre propiedad intelectual e inteligencia artificial van a ser una constante en los próximos años. Xalaberder planteó otra cuestión cómo quién sería el titular de los derechos de autor de una obra generada por inteligencia artificial, algo cuya respuesta dependería del papel desempeñado por la persona que introdujo los datos.

Ayudas al doctorado industrial

El director general de Universidades de a Generalitat, José Antonio Pérez Juan, anunció en la apertura del encuentro que se renovarán las ayudas a los doctorados industriales, que están dotadas con más de un millón de euros, una línea que está permitiendo reforzar la conexión entre la empresa privada y el mundo de la Universidad. La rectora de la UA, Amparo Navarro, inaguró la jornada, junto a la directora de la Escuela Internacional de Doctorados de Alicante Ángeles Sirvent.