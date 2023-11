La Universidad de Alicante presenta un amplio programa institucional con el que se suma a la reivindicación internacional del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como 25N por el día de celebración, el 25 de noviembre. Enmarcado en la campaña “UA activa contra la violencia machista”, el conjunto de iniciativas contempla un importante acto institucional junto a exposiciones, conferencias, jornadas, cursos y actuaciones culturales, entre otras propuestas organizadas desde distintos vicerrectorados, centros y unidades de la institución académica alicantina.

El primer y principal acto que celebrará la Universidad de Alicante para reivindicar la eliminación de la violencia machista es el acto institucional del 25N, que este año tendrá lugar el día 22 de noviembre, a las 13 horas, en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). Organizado por la Oficina de la Rectora y los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género y se hará lectura del manifiesto conjunto de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas (RUIGEU). Seguidamente, completará el acto la representación de la obra Bésame... hasta que tu muerte nos separe, un espectáculo de danza y teatro realizado por la artista Pepa Cases.

De igual manera, destaca en el programa la instalación de expositores y un Punto Violeta organizados por el Voluntariado contra la violencia machista de la UA, que informará a la comunidad universitaria de los protocolos de la UA para la prevención e intervención frente al acoso sexual, por razón de sexo y otras formas de discriminación y violencia machistas, y de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual. En la misma propuesta se realizará el concurso “Corta con la Violencia Machista” y el de “Relatos cortos... te animamos a formar parte de la historia". Todo ello tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre, de 10 a 13 horas y de 16 a 18 horas, en los aularios I y II, en la Facultad de Educación y en la Biblioteca General.

La programación sigue con actividades de diversa índole, como la presentación del libro Mujeres encadenadas, el 21 de noviembre a las 17:30 horas en el salón de grados Rector Ramón Martín Mateo, en la Facultad de Derecho. Del mismo modo, el 22 de noviembre, a las 9 horas, tendrá lugar la conferencia "La violencia contra las mujeres como problema político y social: recursos institucionales", en el aula seminario 2 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Será impartida por Modes Salazar Agulló, jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Alicante y colaboradora honorífica del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Alicante (IUIEG).

Otra presentación literaria será la de la obra Ada Lovelace, la condesa binaria: una mujer adelantada su tiempo, a cargo de Marisa Alemany, autora de la obra. Tendrá lugar el 22 de noviembre, a las 10 horas, en el salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras.

Un interesante ciclo de ponencias tendrá lugar en la Facultad de Ciencias bajo el título de “De la prisión a la libertad”. Reunirá las conferencias “Procesos psicológicos y defensas internas”, de la psicóloga Montse Cazcarra, “Conmigo al fin del mundo”, de la periodista y conferenciante Tatiana Rodríguez de la Paz, y “Respondiendo a la violencia sexual”, de Covadonga Peremarch y Mónica Carrasco. Será también el 22 de noviembre a las 10:30 horas en la sala de juntas de Ciencias.

El cine también tendrá su espacio dentro de la programación del 25N en la UA. Con el título de “La violencia de género en el cine”, Israel Gil Pérez, encargado del Aula de Cine, impartirá la ponencia. Será el 23 de noviembre a las 10 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Paralelamente, en la mediateca de la Biblioteca General tendrá lugar la proyección de “Cortos por el cambio: Sesión continua contra la violencia machista”, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Otra de las propuestas llamativas de la campaña “UA activa contra la violencia machista” es la que tendrá lugar el 23 de noviembre, a las 12 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata de la charla “Grafiti y violencia de género”, a cargo de la artista urbana Barbiturikills.

Concurso

Sobre haikus, microrrelatos y arte trata el concurso organizado con motivo del 25N. La recogida de contribuciones será hasta el 9 de diciembre a través de formulario online para los haikus y los microrrelatos, mientras que la exposición artística tiene como fecha de recogida de obras visuales hasta el 20 de noviembre en la conserjería de la Escuela Politécnica Superior I y en el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras. La exposición será del 24 de noviembre al 12 de diciembre en el atrio de la Escuela Politécnica Superior I.

También dentro del apartado expositivo destaca la dedicada a cartelería titulada ¡Recupera tu poder! Actúa para prevenir la violencia de género desde la educación, que tendrá lugar en el vestíbulo de la Facultad de Educación del 23 al 30 de noviembre, en horario de apertura del centro. La muestra está coordinada por Gladys Merma Molina, Diego Gavilán Martín, Mayra Urrea Solano y Rocío Díez Ros.

En el mismo sentido, se han programado diversas exposiciones itinerantes, como Humor Social: No sonrías a los malos tratos, del 8 al 30 de noviembre en el Ayuntamiento de Castalla, No tengo dueño (1), el 8 de noviembre al 2 de diciembre, en la Biblioteca Pública Municipal de Santa Pola, y No tengo dueño (2), del 15 al 28 de noviembre, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig.

En el apartado formativo destaca el curso de especialización "Visión integral de la violencia de género en 2023", con sesión presencial el 22 de noviembre, de 9 a 14:30 horas, y en sesión online asíncrona, el 23 de noviembre, de 10 a 13:30 horas, en el salón de grados Rector Ramón Martín Mateo.

También dentro del apartado académico destaca el seminario "Rompiendo el silencio. Aislamiento social y vulnerabilidad relacional en las mujeres víctimas de violencia de género. Principales estrategias para su abordaje”, que se celebrará el 23 de noviembre, de 16 a 20 horas, en el aula Vicens Vives de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con inscripción abierta hasta el 22 de noviembre a las 10 horas.

En el mismo sentido, tendrá lugar la presentación de ELPIDA, una guía de prevención, formación y sensibilización contra la violencia contra la mujer y el menor, el 1 de diciembre a las 17 horas en el salón de actos de la Facultad de Educación. Contará con los ponentes Antonio Manuel Asencio Frases, graduado en Enfermería por la UA y sargento jefe de la Guardia Civil especialista en trata de seres humanos y violencia de género, así como negociador en situaciones de toma de rehenes y situaciones críticas, y Aarón Asencio Lara, reconocido influencer que sufrió acoso en las redes sociales.