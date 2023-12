«Nuestro reto es situar el grado de Medicina de Alicante en los rankings mundiales»

Rocío Julia Sanchís ha relevado esta semana como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante a José Antonio Hurtado que había tenido dos mandatos. El desarrollo del grado de Medicina tras su vuelta a la UA y los nuevos estudios de Logopedia son dos de sus retos más inmediatos. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Alicante en 2004, en el momento de ganar las elecciones al decanato, al que concurrió como única candidata, era coordinadora académica de Alumnado y Prácticas del grado en Enfermería. La salud mental es una de sus especialidades.

Pregunta: ¿Cómo se presenta el mandato?

Respuesta: Estamos en una etapa que va a ser ilusionante porque tenemos muchos retos que vencer. No sólo mantenernos en los rankings con los estudios de Enfermería, sino también poder posicionar el Grado de Nutrición Humana y Dietética de Nutrición y por supuesto los estudios de Medicina y Logopedia en los próximos años. Según el ranking de Shangai, nuestra facultad se posiciona en el rango de las 201 a las 300 mejores centros donde cursar los estudios de Enfermería a nivel internacional. Nuestro reto es que todos nuestros estudios se puedan situar en los rankings mundiales y para eso necesitamos no sólo que los futuros docentes se incorporen a Medicina, y el año que viene a Logopedia, sean los mejores en la clínica, sino que además cuenten con estudios de doctorado y se mantengan activos en investigación.

P.: ¿Podremos ver un nuevo edificio para la Facultad ?

R.: No sé si podremos verlo este mandato. Son tiempos económicamente difíciles. Eso no impide que sí que haya proyectos en marcha. Contaremos con un nuevo edificio de simulación en el aulario uno, una torre de cuatro pisos, donde todos los estudiantes de grado y de máster podrán hacer simulación clínica. Nos va a dar muchísimo juego. Después la construcción del o aula de anatomía estará para el próximo semestre.

P.: ¿Avanzan a buen ritmo las obras del aula de anatomía?

R.: Marchan bien. Van conforme al tiempo establecido con lo cual para el próximo semestre que es cuando se necesitan utilizar, porque ya hay docencia de anatomía en los estudios de Medicina.

P.: ¿Cómo están marchando estos primeros meses de Medicina tras su regreso a la UA?

R.: Están funcionando bien. Ha habido un seguimiento muy cercano a cómo se iba adaptando. Los estudiantes están muy contentos, los profesores también con el nivel de los estudiantes. Son alumnos con las ideas muy claras de qué es lo que esperan de la UA, y qué esperan de su propia formación. Todos están contentos. No ha habido quejas, los espacios se adaptan totalmente a sus necesidades, tanto los espacios de aula teórica como los de las prácticas de laboratorio.

P.: ¿En qué situación está ahora mismo el conflicto judicial con la Miguel Hernández de Elche por la vuelta de Medicina a Alicante?

R.: No tengo conocimiento sobre el conflicto judicial ahora mismo, pero por lo que a este nuevo equipo compete la cuestión es establecer alianzas. El objetivo de las dos universidades es que haya transferencia a la sociedad alicantina. Creo que el objetivo debe estar ahí, lo que pase judicialmente considero que es algo que no nos debe desviar del objetivo.

P.: ¿Plantearán alianzas con la UMH para temas de salud?

R.: Sí, porque el objetivo está puesto en que haya transferencia de conocimiento a la sociedad. Que sea útil a quienes lo vayan a recibir. Es donde tenemos que poner el punto de mira. Lo demás es simplemente ruido.

P.: ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de las UMH de que hay un exceso de médicos?

R.: No lo creo. En todo el grupo de sanitarios en todos los niveles, desde el comunitario al hospitalario hay un déficit. En España en los años 70 hubo un gran boom en el que se abrieron todos los grandes hospitales, entre ellos los de la provincia de Alicante, con facultativos y enfermeras que o ya están jubilados o están en proceso. Eso es una advertencia que ha hecho tanto el Colegio de Médicos como el de Enfermería. Con lo cual, considero que debemos seguir formando profesionales capaces de cubrir diversidad de puestos. No podemos pensar en los sanitarios solo como clínicos, tienen más salidas profesionales. Necesitamos un cuerpo profesional amplio para cubrir puestos de investigadores y de docentes, que también es una carencia que empezamos a sentir.

P: ¿Podemos esperar grandes fichajes para los nuevos estudios de Medicina?

R.: No, todavía no. Pero es algo inminente. Tenemos cubierto todo el primer curso de Medicina con los departamentos preexistentes de la Facultad de Ciencias, porque esas asignaturas pertenecían a esa facultad, pero en el momento en que comencemos a incorporar las asignaturas relacionadas con la clínica van a tener que generarse nuevas unidades predepartamentales que necesitarán nutrirse de esos poppers, personas referentes en sus diferentes ámbitos. No sólo que sean buenas en lo suyo, sino que sepan transmitirlo a los estudiantes, que esa es una parte muy importante.

P.: Como experta en cuestiones de salud mental, ¿en qué situación estamos ahora mismo?

R.: En estos últimos años fue devastador ver a los compañeros de cualquier ámbito, daba igual el entorno en el que trabajaban, geriátricos, hospitales… estaban devastados. Cuando te cruzabas con ellos por la calle, no había día en que, al hablar con ellos, no se rompieran. Debemos tener en cuenta que el Covid impactó en ellos a nivel biológico, social y psicológico. Es verdad que en algunos casos la Administración o grupos de voluntarios ofrecieron ayuda temprana, pero, después de lo vivido y de lo perdido, deben superar unas condiciones laborales todavía muy mejorables. No ayuda que no puedan disponer de días libres por falta de alguien que les cubra por problemas económicos o estructurales de la Administración que todos conocemos. Y no podemos mirar a otro lado, porque los profesionales sanitarios ya eran uno de los colectivos con la salud mental más alterada y altas tasas de suidicio; la situación postcovid no ha hecho más que agravarlo. Es la peor de las consecuencias, perder compañeros porque no tienen recursos para sobreponerse o sobrellevarlo.

P.: ¿Cómo valora la falta de profesionales en salud mental?

R.: Si se ampliara el número de psicólogos, psiquiatras y enfermeras de salud mental en las unidades de nuestro sistema público, se reduciría la espera. Pero la cuestión es ¿es la única solución? Que haya más traumatólogos en el servicio de urgencias no hace que haya menos accidentes de tráfico. Lo importante es que haya cambios estructurales que ayuden a que estos compañeros no lleguen a ese punto. La solución no es sólo que haya más profesionales de la salud mental, sino reducir la percepción de presión asistencial, poder disponer de días libres cuando lo necesiten, que se combata la lacra de las agresiones a los profesionales por parte de pacientes y familiares que a su vez están sufriendo esa situación de larga espera. Es una pescadilla que se muerde la cola, que también vemos en el ambiente comunitario. La población está siendo citada en dos o tres semanas para que le atienda su médico de cabecera. Esas son las condiciones que deben revisarse. No hay una solución sencilla para algo tan complejo.

P.: ¿Cómo marchan los preparativos para empezar el grado de Logopedia el próximo curso?

R.: Ya hemos revisado que tenemos la dotación de espacios y de profesorado necesario para su implantación el próximo curso. El profesorado que va a participar en la docencia del primer curso ya está prácticamente en plantilla, porque al igual que pasa con todos los estudios de salud, los primeros cursos incluyen asignaturas básicas, las cuales son materias con las que la facultad tiene mucho bagaje. Con lo cual consideramos que estamos preparados.