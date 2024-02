La UA otorga sus premios de Igualdad al proyecto Coeducart y a Elena Simón

El próximo 11 de marzo, el Proyecto Coeducart y Elena Simón Rodríguez recibirán el Premio Igualdad 2024 de la Universidad de Alicante después que este jueves, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Igualdad, haya aprobado por unanimidad sendas propuestas para la concesión del galardón institucional de la Universidad de Alicante. Con este premio la Universidad de Alicante reconoce a personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan destacado por sus actuaciones en defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, al mismo tiempo, busca fomentar la implicación del conjunto de la comunidad universitaria en el rechazo de todas las formas de discriminación de género y en la promoción de la igualdad. Desde el año pasado, la institución alicantina incorporó la doble modalidad en estos premios, uno para un colectivo y otro, a título individual.

En la modalidad colectiva, el Premio Igualdad 2024 será para el Proyecto Coeducart, una iniciativa educativa que, dirigida al alumnado de primaria, secundaria y ciclos formativos que tienen un componente artístico, está vinculado a la promoción del valor de la igualdad entre mujeres y hombres; al rechazo a la violencia de género y a la visibilización de las mujeres en la ciencia.

En el apartado individual, el galardón de esta edición premia el trabajo de Elena Simón Rodríguez, co-fundadora, en 1980, del Feminario de Alicante. Simón es un referente del feminismo en Alicante y también a nivel estatal. Es una de las pioneras en el ámbito de la coeducación y cuenta una larga trayectoria como activista y formadora en varias universidades españolas, en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en multitud de ayuntamientos e instituciones.

La entrega del Premio Igualdad 2024 tendrá lugar el próximo 11 de marzo a las 12.30 horas en la Sala Multimedia del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en el marco del acto institucional organizado en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se podrá seguir en directo en este enlace.

Dobles titulaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado también por unanimidad la incorporación a la oferta docente de la Universidad de Alicante del programa de doble titulación internacional del grado de Enfermería de la UA y Graduaçao en Emfermagem de la Universidad do Vale de Italia (UNIVALI), así como el del Máster Universitario en inglés y español para fines específicos de la UA y el Master´s degree of Arts in Foreign Laguages and Literature (oriented in Forensic Linguistics) de la East China University of Political Science and Law.

Con la incorporación de estos nuevos programas para el curso 2024-25 se elevan a 16 las propuestas de este tipo para estudios de grado y, a 4, en cuanto a dobles programas de máster internacional: con París, Lyon y Shanghai.

Otro economista en el claustro de ilustres

Otro de los temas destacados del orden del día del Consejo ha sido la aceptación unánime de la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa del economista William Thomson a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por su papel referencial tanto en docencia como en investigación. Destacado tanto por su faceta docente como investigadora, Thomson inició su formación académica con la obtención de su Diplôme d’Ingenieur de la Ecole Polytechnique en París en 1972, culminando con su Ph.D. en economía en la Universidad de Stanford en 1976. Posteriormente, continuó con su andadura profesional en la Universidad de Minnesota y en 1983, se integró en la Universidad de Rochester, donde actualmente desempeña el prestigioso cargo de Elmar B. Milliman Professor of Economics.

Su pasión por compartir conocimientos lo llevó a ser profesor visitante en instituciones de renombre como la Universidad de Harvard y la Universidad de Caen. El campo de investigación del profesor Thomson se ha centrado en el análisis axiomático y estratégico de la asignación de recursos, siendo líder indiscutible en este subcampo de la economía. Con más de un centenar de artículos en las publicaciones de referencia de todo el mundo y más de una decena de libros y monográficos, ha dirigido más de cincuenta tesis. Su vinculación con la UA se remonta a los años 80, sobre todo con el departamento de Fundamentos del Análisis Económico Aplicado de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde donde ha partido la propuesta.