«El patriarcado existe y cada vez que las mujeres avanzamos tiene reacciones brutales»

La Universidad de Alicante ha entregado este lunes el premio individual de Igualdad a Elena Simón Rodríguez, profesora y referente del feminismo alicantino. Fue cofundadora, en 1980, del Feminario de Alicante. La UA le ha otorgado este reconocimiento por ser una de las pioneras en el ámbito de la coeducación y por su larga trayectoria como activista y formadora en varias universidades españolas, en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en multitud de ayuntamientos e instituciones.

Pregunta: ¿Cómo valora este premio?

Respuesta: Me siento supercontenta, agradecida y muy satisfecha. Intento evitar la palabra orgullosa, no me gusta. Sin pertenecer laboral y profesionalmente a esta universidad, sí que estoy vinculada a ella funcional u emocionalmente.

P.: ¿Cómo ve la actual situación en el avance por la igualdad?

R.: Lo veo con luces y con sombras. Es verdad que cuando desde el feminismo hablamos del patriarcado, parece como si se hablara de un ente que no existe. Pero el patriarcado está impregnándolo todo y cada vez que hay tiempos en que las mujeres avanzamos en cosas, tiene relaciones brutales. Si necesita aliarse con gente del propio feminismo, se alía con quien se deja aliar. Y, por tanto, es un producto más de nuestra época, que es ceremonia de la confusión y que deslizan que las opiniones informadas y no informadas tienen el mismo valor. Y claro, eso no es así. La igualdad la veo como está, muy atacada por muchísimos flancos, a ver si nos cansamos y dejamos de alzar nuestras voces, de hacer nuestros estudios, de dar nuestras cifras. Pero sinceramente creo que acabar con el feminismo, va a ser muy difícil. Solo hay que ver lo ocurrido este año pasado. Toda la emergencia de las deportistas, que parecía que no había ni una. Toda la emergencia de las artistas, de las directoras de cine, de toda la literatura que tiene tintes de ocuparse de lo que la literatura de hombres nunca se ocupó. Hay muchas señales en el horizonte que nos invitan a pensar que seguiremos ganando terrenos para los derechos de las mujeres.

P.: ¿Se puede retroceder en lo avanzado?

R.: Retroceder, no se puede retroceder. No vamos a irnos a como estábamos en los años 50. Ni el mundo es el mismo, ni las personas son las mismas, ni las leyes. No retrocedemos, pero muchas veces nos hacen dar un parón en seco y a veces se nos invita a ir por caminos torcidos. Hay mucha ceremonia de la confusión, pero un retroceso creo que es imposible.

P.: ¿Hay más machismo en las nuevas generaciones?

R.: No son más machistas que las anteriores. Si piensas en sus padres y sus abuelos, no son más. Lo que pasa es que cabía esperar que fueran mucho menos. Algunas de las cosas que pasan con ellos se multiplican de una manera excesiva y nos parece que hay más de lo que hay. Pero cuando vemos las estadísticas, hay más chicos machistas y negacionistas de la violencia de género que chicas. Pero sus padres, que son los cincuentones y sesentones de ahora, eran mucho más. Envenenar a la opinión pública con prejuicios es muy fuerte y hoy en día muy barato y muy rápido y tiene éxito.

P.: ¿Cómo fue la creación del feminario de Alicante?

R.: Teníamos unas conferencias en el aula de cultura de la CAM que trataban el tema de mujeres. Empezamos a acudir y siempre había unas cuantas que repetíamos. Así que un buen día empezamos a pensar que estaría bien que nos juntáramos y que empezáramos a hablar sobre estas cosas de las que no teníamos ni idea, no teníamos ni libros, manejábamos fotocopias de papel térmico que se borraban y nos reunimos durante veinte años hasta 2005.