El nuevo estatuto asfixiará a las universidades por el pago de los traslados a los becarios

El nuevo estatuto del becario o el anteproyecto de ley del Gobierno que regula la formación práctica en el ámbito de la empresa, ha desatado una gran preocupación entre las universidades públicas de la provincia (las peores financiadas de la Comunidad Valenciana), como en el resto de la geografía española, por la papeleta de tener que asumir el pago de los gastos de traslado y manutención a los estudiantes que realizan prácticas.

Pese a que los campus universitarios comparten algunas de las medidas que plantea el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para garantizar los derechos de los estudiantes, la cuestión de abonar los kilómetros les supone un quebradero de cabeza porque creen que puede llegar a ser una carga económica más para unas instituciones académicas que, por contra, siguen teniendo como asignatura pendiente recibir una mayor financiación pública, equivalente al 1% del PIB español, tal y como establece la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).

Textualmente, la nueva norma, sobre la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha realizado la fase de consulta pública, contempla que tiene que haber «una compensación de gastos, por parte de la empresa o entidad en la que se desarrollen las actividades formativas, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención». Al hilo, sobre esta cuestión, el estatuto recoge que la empresa «no estará obligada a abonar dichos gastos si existen otras becas o ayudas que los cubran. Asimismo, esta compensación se entenderá resarcida por la puesta a disposición de la persona en formación práctica de todos los servicios necesarios o, en el supuesto de una formación práctica que lleve aparejada una asignación económica, cuando esta por sí misma, o unida en su caso a otras becas o ayudas, sea suficiente para su cobertura total».

Inasumible

Tanto la Universidad de Alicante (UA), como la Universidad Miguel Hernández (UMH) sostienen que el texto, tal y como está escrito, «está muy abierto y es muy es muy ambiguo», por lo que hay temor en el seno de las dos instituciones académicas a que pueda acabar repercutiendo en las arcas universitarias, como ocurrió con la cotización a la Seguridad Social. Vaticinan que tener que afrontar también estos gastos podría ser inasumible.

«Nos preocupa que las empresas no quieran compensar los gastos y que, sobre todo, la pequeña empresa diga que no», indican fuentes de la UA, desde donde también apuntaron al temor de que acabe bajando la oferta de prácticas y eso acabe repercutiendo a las universidades.

A esta incertidumbre se suma el hecho de que en un buen número de carreras, como son las sanitarias, los estudiantes realizan sus prácticas en hospitales, es decir, en administraciones públicas, lo que alimenta la intranquilidad en las universidades, según apuntaron desde la UMH, al verse abocadas a tener que acabar asumiendo este desembolso, que vaticinan que podría ser incluso mayor a lo que ya les cuesta la Seguridad Social de sus estudiantes.

Desde la Universidad de Alicante calculan que el coste anual para que sus más de 10.000 estudiantes en prácticas coticen ronda los 150.000 euros anuales, más los gastos del personal que tienen desplegado expresamente para realizar los cálculos. Mientras en la Miguel Hernández, estiman que el gasto es de unos 200.000 euros para sus casi 4.400 estudiantes en prácticas. Si bien, hay que tener en cuenta que las universidades tienen bonificado por ahora y sin saber hasta cuándo, por parte del Gobierno, el coste de la cotización de las prácticas formativas en un 95 %. De no ser así, el desembolso que tendrían que hacer cada año llegaría hasta los 4 millones de euros.

Sin embargo, además del agujero que pueda traer consigo para las universidades de la provincia hacer frente a los gastos de traslados y las dietas de los estudiantes, otra de las cuestiones que les preocupa es el quebradero de cabeza que puede suponer calcular los kilómetros que realizan sus alumnos para realizar prácticas, ya que habrá una diversidad de casuísticas: desde los que tienen jornada partida, hasta los que tienen que ir primero a la universidad y después a la empresa, hasta los que viven más cerca de la empresa que del lugar donde estudian.... Todo un dislate burocrático.

Otra de las cuestiones sobre las que discrepan las universidades es que no se ha negociado con ellas para abordar un asunto que les salpica directamente, pero que ha sido pactado por sindicatos, la patronal y el Ministerio de Trabajo.

Rechazo de la CRUE

En este sentido, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, CRUE, en la que están integradas la UA y la UMH, ha venido mostrando sus diferencias con este estatuto del becario porque sostiene que las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y no entiende por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico. «CRUE no cuestiona su capacidad —y la del Ministerio de Trabajo— para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo. Pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades», ha destacado en uno de sus últimos comunicados. El organismo ya ha presentado alegaciones al documento.

¿Qué dice la norma?

La normativa estatal busca delimitar as actividades formativas de las puramente laborales y, por otro lado, atar los derechos jurídicos de las personas durante el tiempo que desarrollan dicha actividad formativa en el ámbito de la empresa.

«Este estatuto constituye una norma clave para la igualdad de oportunidades en nuestro país, así como para que el acceso a la formación en las empresas no constituya una formula para degradar las condiciones de trabajo», reza el borrador.

El Ministerio de Trabajo avdvierte a lo largo del texto que el becario o la becaria ha sido en muchas ocasiones una forma poco considerada de referirse a personas que llevaban a cabo las tareas de otros trabajadores de la empresa a bajo coste y que además habían hecho un esfuerzo considerable para acceder a esas becas, muchas veces incluso pagando por las mismas e incurriendo en gastos que, en la práctica, alejaban a las personas con menos recursos del acceso a los sistemas de formación en el trabajo.

Este estatuto apunta a que los «falsos becarios» son una de las manifestaciones de la huida del Derecho del Trabajo que, junto con los «falsos autónomos» o los «falsos cooperativistas», y que lamentablemente han sido una constante en los últimos años, poniendo en peligro la integridad de los derechos laborales en nuestro país para colectivos de personas trabajadoras muy importantes, con los jóvenes a la cabeza.

Entre otras cuestiones, contempla que los estudiantes en prácticas tendrán derecho a la compensación de gastos, además de que el tiempo de desarrollo de la formación práctica en el ámbito de la empresa respete los límites y descansos, incluidos días festivos y vacaciones; a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras, como parking, zona de descanso; a un tutor (que tendrá como máximo a 5 alumnos); a una adecuada protección de su salud; a la protección frente a la violencia y acoso, entre otras cuestiones.

Los estudiantes

Desde el Consejo de Estudiantes de la UA ven positivo que se contemple la compensación de los gastos de traslado a los becarios, «ya que ello supone un reconocimiento del esfuerzo que realizan y una contribución a la igualdad de oportunidades en el acceso a estas experiencias formativas. Esta medida ayuda a aliviar la carga económica que, en muchos casos, puede disuadir a estudiantes con menos recursos de participar en programas de prácticas», destaca Abel Martínez, representante de los universitarios .

Sin embargo, consideran importante «equilibrar esta medida con un enfoque que no genere una carga excesiva o desincentivos para las empresas». Advierten de que la experiencia práctica en empresas es fundamental para la formación integral de los estudiantes y su transición al mercado laboral. «Si la regulación no considera el impacto en las empresas, existe el riesgo de que algunas decidan reducir su oferta de plazas de prácticas, lo que iría en detrimento tanto de los estudiantes como del propio tejido empresarial».

Desde el Consejo de Estudiantes de la UA aseguraron que «apoyan plenamente cualquier iniciativa que dignifique y ponga en valor la figura del estudiante en prácticas». Al mismo tiempo, los universitarios creen que «es esencial acompañar estas regulaciones con incentivos y apoyos adecuados para las empresas, como se recoge en las ayudas para la tutorización obligatoria (Disposición Adicional Segunda del Estatuto), garantizando así un sistema equilibrado que favorezca tanto a estudiantes como a empleadores».

Respecto a la posibilidad de que los gastos de kilometraje recaigan en las universidades, Martínez también mostró sus reticencias «y menos en una como la de Alicante, que es la peor financiada por número de estudiantes de toda la Comunidad».

Por su parte, la Delegación de Estudiantes de la UMH piensa que la compensación de los gastos de traslados y manutención puede ser un arma de doble filo. «Por un lado, entendemos que puede ser un proyecto de asimilar la situación de los trabajadores al uso al de los becarios, en el sentido de que no corran los gastos a su cuenta (aquel desplazamiento inusual o gasto en dietas o alojamiento puntual, por ejemplo, un viaje puntual fuera del centro habitual de la empresa), pero por otro lado, puede suponer que a todo aquel que esté realizando unas prácticas, se le vaya a tener que remunerar por el transporte y por las dietas, puede acabar suponiendo una desventaja en el sentido de que probablemente se prefiera al estudiante que más cerca se encuentre de la empresa o al esté dispuesto a no cobrar esas dietas», explica Alejandra Díez.

Los representantes estudiantiles de la UMH ven "muy adecuado asimilar los derechos de los becarios al de los trabajadores", pero advierten de que "el tener que remunerar unos gastos que a los otros no, puede dificultar el encontrar prácticas para muchos estudiantes". Alejandra Díez asegura que "muchas veces, las empresas prefieren no contratar a becarios por las trabas que esto supone. "¿Hasta qué punto puede la administración obligar a remunerar gastos a las empresas de este tipo? Quizás, nos volveremos a encontrar con que la administración propone pero son las universidades las que acaban asumiendo el gasto", lamenta.

