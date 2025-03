Alimentación y diabetes tipo II: dos estudiantes de Enfermería desmontan los mitos más extendidos

Días después de la charla participativa "Mitos y realidades de la alimentación en pacientes con diabetes tipo II", impartida por Carla de Casimiro Baeza y Antonio Bleda López, estudiantes de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, conversamos con ellos sobre la importancia de combatir las falsas creencias y promover hábitos alimenticios saludables entre quienes conviven con esta condición . Así se lo expusieron a los integrantes de la Asociación de Diabéticos de Elche y Comarca (A.D.E.C.) .

¿Qué os llevó a impartir esta charla sobre nutrición y diabetes?

Carla y Antonio: Teníamos claro que era necesario ofrecer información contrastada que ayudara a derribar mitos que aún circulan sobre la diabetes tipo II. Muchas personas con esta condición toman decisiones nutricionales basadas en información errónea, lo que limita su calidad de vida. Nuestro objetivo principal era mostrar que vivir con diabetes no significa renunciar a comer bien o disfrutar, sino aprender a gestionar la dieta correctamente.

¿Qué es lo que más destacáis de vuestra experiencia con los asistentes a la charla?

Carla y Antonio: Nos impactó especialmente el gran interés mostrado por los asistentes. Nos encontramos con muchas preguntas tras finalizar la exposición, lo que confirmó la importancia de abordar estas dudas. Además, la interacción fue especialmente enriquecedora, ya que muchas personas compartieron experiencias personales, generando un espacio de aprendizaje colectivo que enriqueció aún más la charla.

¿Cuáles son los principales mitos nutricionales que perjudican a las personas con diabetes tipo II?

Carla y Antonio: Existe la falsa idea de que al tener diabetes se debe adoptar una dieta especial y estricta. Otros mitos comunes incluyen la creencia errónea de que el consumo moderado de alcohol es seguro, que la fibra no influye en los niveles de glucosa o que las frutas deben eliminarse de la dieta por su contenido de azúcar. También prevalece la falsa seguridad en el consumo ilimitado de edulcorantes artificiales, la prohibición absoluta de dulces, la necesidad de reducir radicalmente los hidratos de carbono y la confianza en alimentos ultraprocesados etiquetados como "sin azúcar". Finalmente, muchas personas subestiman el efecto perjudicial que tiene la sal en la diabetes, creyendo erróneamente que solo afecta a la presión arterial.

Entonces, ¿cuáles son las realidades nutricionales que deberían conocer las personas con diabetes tipo II?

Carla y Antonio: Las personas con diabetes pueden y deben consumir los mismos alimentos que cualquier otra persona, gestionando siempre adecuadamente las cantidades y combinaciones. Es conveniente resaltar que la fibra es beneficiosa porque ayuda a estabilizar la glucemia. Además, las frutas son imprescindibles para una dieta equilibrada, y los edulcorantes deben usarse con moderación. Por otra parte, se pueden disfrutar de dulces ocasionalmente, siempre de forma planificada. En cuanto a los hidratos de carbono son una parte necesaria de la alimentación equilibrada. Por último, es preferible elegir alimentos frescos y naturales, evitando ultraprocesados, y cuidado con el consumo excesivo de sal, ya que esta puede agravar complicaciones propias de la diabetes.

¿Qué peligros alimenticios son más frecuentes actualmente para estos pacientes?

Carla y Antonio alertan especialmente sobre la abundancia de alimentos ultraprocesados y comida rápida, cuyo alto contenido en azúcares y carbohidratos refinados genera picos peligrosos de glucemia y favorece el aumento de peso. Además, destacan como peligrosas las bebidas azucaradas, los zumos industriales y ciertos productos etiquetados como “light” o “sin azúcar”, ya que pueden contener almidones o grasas saturadas que perjudican gravemente la salud.

¿Qué importancia tiene el entorno social y familiar para el paciente diabético?

Carla y Antonio coinciden en que, aunque la responsabilidad principal recae sobre cada paciente, el entorno juega un papel decisivo. Un entorno familiar comprometido facilita enormemente la adopción de hábitos saludables, ofreciendo apoyo emocional y práctico. Promover una educación nutricional compartida y animar a la implicación del entorno es esencial para mantener estos hábitos de manera duradera.

¿Quién os apoyó durante la preparación de la charla y cómo valoráis esa experiencia?

Contamos con la ayuda y orientación de las profesoras Ana Belén Riera Rufete, Arantzazu Cámara Mogente, María José Navarro Lizcano y Nancy Vicente Alcalde. Trabajar con ellas fue enormemente enriquecedor, ya que además del contenido teórico, nos ofrecieron valiosos consejos para mejorar nuestras habilidades de comunicación e interacción con el público. La implicación y cercanía del profesorado facilitó mucho el aprendizaje.

Finalmente, ¿por qué decidisteis estudiar Enfermería y hacia qué área os gustaría enfocar vuestro futuro profesional?

Antonio: Mi experiencia previa en fisioterapia reforzó mi vocación por cuidar y ayudar a los demás. Enfermería me ofrece una visión más amplia del cuidado sanitario, y aunque aún no he decidido mi especialidad definitiva, hasta ahora me inclino por áreas relacionadas con urgencias o cuidados intensivos.

Carla: Procedo del ámbito de la podología y elegí Enfermería para ampliar mis conocimientos y seguir brindando cuidados cercanos a las personas. Todavía estoy explorando distintas áreas, pero sé que quiero trabajar en contacto directo con los pacientes, contribuyendo a mejorar su bienestar día a día.