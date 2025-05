Carmen Herrero ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La economista Carmen Herrero Blanco, profesora emérita de la Universidad de Alicante e investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), ha sido elegida Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP), una institución con más de 160 años de historia dedicada al estudio y reflexión de las ciencias sociales, económicas, jurídicas y filosóficas.

Herrero, Premio Rey Jaime I de Economía 2017, será la titular de la medalla número 37, vacante desde el fallecimiento de Juan Miguel Villar Mir. Su elección fue aprobada en el pleno celebrado el pasado 1 de abril, aunque el acto oficial de ingreso tendrá lugar a finales de año, en una fecha aún por concretar.

Decreto de Isabel II

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue fundada en 1857 con la finalidad de “cultivar las ciencias morales y políticas”, según consta en el decreto firmado por la reina Isabel II. Está compuesta por 44 académicos numerarios y mantiene una actividad regular que incluye sesiones semanales, mesas de debate, coloquios y otros eventos académicos. Su labor se enmarca dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Con esta incorporación, Carmen Herrero suma un nuevo reconocimiento a su carrera centrada en la economía como herramienta para el progreso social. La investigadora ha defendido con firmeza la importancia de la inversión en conocimiento, investigación e innovación como pilares del desarrollo futuro. “Para mí ha sido una sorpresa. Me produce una gran satisfacción porque significa también la apertura a una nueva etapa de mi vida como miembro de una institución que reúne a personas de tanto prestigio”, asegura.

Igualdad de oportunidades

La economista cuenta con una destacada trayectoria académica y científica centrada en la justicia y la equidad, con especial atención a temas como igualdad de oportunidades, pobreza, desigualdad, discriminación y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. Su trabajo ha tenido un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en organismos internacionales, incluyendo colaboraciones con diversas agencias de Naciones Unidas en la elaboración de índices de desarrollo.

Licenciada y doctora en Matemáticas por la Universitat de València, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la UA, doctora Honoris Causa en Economía por la Universidad de Granada, Herrero ha sido también asesora del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, ha ejercido como profesora visitante en universidades de prestigio como Oxford, Manchester, Rochester, California, París, Bielefeld, Copenhague, Viena, y en centros de estudios avanzados en Viena y Marsella (IMERA).

80 artículos científicos

Sobresale, además, su aportación a la creación y consolidación del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Alicante, uno de los más dinámicos e internacionalizados de España.

La profesora es autora de 15 monografías y más de 80 artículos científicos en revistas de referencia internacional como Health Economics, Journal of Health EconomicsSocial Choice and WelfareJournal of Economic Inequality, entre muchas otras.