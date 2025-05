“Transferimos talento en forma de personas bien formadas y altamente cualificadas a la empresa, a la administración pública y al tercer sector”

Raúl Ruiz Callado acaba de asumir el cargo de Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante con una idea clara: convertir este vicerrectorado en un motor de transformación para el alumnado, impulsando su éxito académico, personal y profesional. En esta entrevista, desgrana sus objetivos, retos y propuestas para una universidad más inclusiva, participativa y conectada con el mercado laboral.

¿Estrena mandato al frente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. ¿Cómo afronta estos 6 años?

Afronto este periodo como vicerrector con una mezcla de ilusión, responsabilidad y compromiso. Ilusión, porque me motiva profundamente contribuir al desarrollo personal y profesional de los estudiantes, en un entorno dinámico y lleno de energía como la universidad. Soy consciente de la relevancia que tiene un cargo como este y del impacto que pueden tener las decisiones que aquí se adoptan. Esa responsabilidad se transforma en compromiso, en la búsqueda del bienestar de la comunidad estudiantil, para lo que pongo mi trabajo y experiencia al servicio de los estudiantes y de la comunidad universitaria en general, siempre desde la escucha activa, continua y diaria para encontrar soluciones innovadoras. Creo que son muy importantes, en este reto, la comunicación y la empatía. A nivel personal, quiero ponerme en el lugar del estudiantado para conseguir que esta universidad siga siendo la mejor universidad posible. Para mí, estudiar en esta universidad ha sido de las mejores decisiones que he tomado en la vida y quiero que los estudiantes lleguen a la misma conclusión de su paso por ella.

¿Cuáles son sus principales retos y objetivos para el mandato en el apartado dedicado a estudiantes?

Crear un entorno universitario que fomente el éxito académico, el desarrollo personal y la empleabilidad de todos los estudiantes de la UA. Ese es el principal reto. A partir de ahí, se hace necesario especificar objetivos concretos como aumentar las ayudas de emergencia por situaciones sobrevenidas, que en ocasiones pueden condicionar la continuidad de los estudios. No podemos dejar a nadie atrás y para ello están las becas, las ayudas y el apoyo psicosocial que prestamos. De igual manera, trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades, potenciar espacios para el desarrollo de una adecuada vida estudiantil, como la creación de la Casa de Estudiantes, facilitar la participación y la comunicación con el estudiantado, porque presenta una gran diversidad y nos tenemos que adaptar a ella con inclusión y acompañamiento a esos perfiles diversos. Debemos fomentar un ambiente universitario inclusivo y respetuoso. Hay más retos, como reforzar los servicios de apoyo psicológico y emocional para abordar los desafíos de salud mental que enfrentan los estudiantes, como la promoción de un estilo de vida saludable y equilibrado, y también apoyar la participación estudiantil, involucrándoles en la toma de decisiones y respetando su autonomía. Reducir la burocracia, por ejemplo, es otro de nuestros principales objetivos y, por ello, ya trabajamos junto a otros vicerrectorados para continuar mejorando esta cuestión.

¿También hay objetivos concretos dirigidos al estudiantado?

Por supuesto. Me preocupa, por ejemplo, el éxito académico, que la acción tutorial personalizada incremente el rendimiento y se reduzcan las tasas de abandono es algo que no depende exclusivamente del vicerrectorado y que tenemos que trabajar junto a centros y departamentos, pero lo haremos. Otro objetivo es la conexión de la universidad y el sector empresarial para fomentar la empleabilidad, donde ya somos un referente, como demuestra que nuestros egresados estén altamente valorados por las empresas, pero tenemos que seguir avanzando en este aspecto.

Imagen de archivo del campus de la Universidad de Alicante. / INFORMACIÓN

¿Cómo pretenden conseguirlo?

Me consta, como decía, que nuestros egresados son altamente valorados por las empresas, pero no podemos por ello caer en la autocomplacencia. Tenemos que mantener las cosas que se hacen bien e implementar otras con las que mejorar. En ese sentido, queremos implantar medidas como el pasaporte de empleabilidad, que facilite la inserción laboral, y poner en marcha un nuevo portal de empleo que mejore la intermediación laboral, a lo que se sumará el trabajo de nuestro Centro de Empleo para ofrecer información, asesoramiento y oportunidades prácticas con las que mejorar la empleabilidad en general, ya que la universidad sirve, en gran medida, para marcar la diferencia y que nuestros egresados consigan un trabajo más satisfactorio y disfruten de más y mejores opciones. Creemos que hay que ser emprendedor, no sólo durante la etapa formativa, sino desde cualquier profesión o puesto de trabajo. Ser emprendedor no es únicamente crear una empresa, es incentivar y motivar un cambio social positivo. En este concepto es en el que queremos incidir.

¿Cree que el hecho de ocuparse de la recepción del estudiantado y de su empleabilidad, que en muchos casos es la finalización de la etapa universitaria con éxito, da especial importancia a su vicerrectorado?

Sin duda alguna. Coincido en que son dos momentos esenciales en la etapa universitaria, aunque más que una finalización o despedida, diría que es un «aquí seguimos para seguir formándote». Estos momentos son dos pilares fundamentales en la trayectoria universitaria. La bienvenida, porque marca el inicio de una etapa crucial en la vida de nuestro estudiantado, y la segunda, porque representa la culminación exitosa del paso por la universidad. El acompañamiento integral del estudiante es esencial y ahí es donde trabaja este vicerrectorado. Nuestra labor para ello es brindar al estudiantado las herramientas y apoyos necesarios para que pueda desarrollar al máximo su potencial y alcanzar sus metas profesionales. Es un ejercicio de transferencia de conocimiento y de mejora a la sociedad, transferimos talento en forma de personas bien formadas y altamente cualificadas a la empresa, a la administración pública y al tercer sector. Tenemos muchísimo talento en las aulas y desde este vicerrectorado hemos de liderarlo apoyando su tránsito a la vida laboral.

Recepción y despedida, sin olvidar su labor de acompañamiento durante toda la etapa. ¿Qué medidas se implementan para el desarrollo del talento durante todo el proceso?

Tenemos muy claro que hemos de prender la mecha del conocimiento en el estudiantado. Todos los días recibimos talento y hemos de potenciarlo siendo conscientes de nuevas necesidades que hemos de atender y de brechas comunicativas y generacionales que hemos de eliminar. Además, hay que desarrollar una labor ética para con los jóvenes. Los tenemos que formar para que transfieran su talento a la sociedad y que, además, puedan ser creadores de bienestar social. Para ello, tenemos que recibir bien al estudiantado, acompañarlo con el Programa de Acción Tutorial y con nuestros servicios de apoyo psicosocial, porque el talento también tiene necesidades emocionales y psicosociales y se tiene que cuidar para que accedan a las oportunidades en igualdad. Un buen ejemplo de estas medidas es la red Alumni, con todas las iniciativas organizadas con y para egresados, donde el actual estudiantado puede conocer ejemplos de éxito. Es muy importante tener modelos y referentes a seguir.

Una de las decisiones más importantes para el estudiantado es el paso de un grado a un máster. ¿Cómo le asesoran para ello?

La orientación académica es crucial. Nuestro estudiantado debe conocer de manera detallada la oferta académica que tiene a su disposición, tanto de la Universidad de Alicante como de otras instituciones. Hemos de contribuir a que sepan identificar las propuestas que mejor se adapten a sus inquietudes, a sus intereses, a sus habilidades y a sus objetivos profesionales. Hay canales para ello como nuestro Servicio de Información a Estudiantes, el Centro de Empleo, el Centro de Apoyo al Estudiante y el Gabinete de Iniciativas para el Empleo con programas, charlas y actividades específicas dedicadas a la orientación académica y a que conozcan tanto la oferta como las becas y ayudas de las que disponen, ya no solo para másteres, sino para programas doctorales también.

A grandes rasgos, una de sus principales metas es que el estudiantado aproveche todos los recursos que la universidad les ofrece. ¿En qué medida los aprovechan?

El aprovechamiento de las herramientas y oportunidades que se brindan a los estudiantes por parte de la Universidad de Alicante requiere de una atención constante desde este vicerrectorado, pero diría que varía significativamente dependiendo del tipo de recurso y también del perfil de estudiante. En ocasiones, no se aprovechan los recursos todo lo que me gustaría, pero sé que se utilizan mucho y bien. Podríamos decir que el aprovechamiento es bueno, pero, como he dicho antes, no debemos caer en la autocomplacencia y, por ello, debemos seguir trabajando más y mejor. Las bibliotecas, las aulas de informática y las plataformas virtuales de aprendizaje, entre otros ejemplos, son recursos que se aprovechan muchísimo. Pero también vemos seminarios, conferencias y talleres que tienen un uso desigual, según el colectivo. Para mejorar la utilización de estos recursos tenemos que mejorar su difusión, utilizar canales más efectivos y adaptados a las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, hemos creado una exitosa comunidad de mensajería instantánea, a través del Centro de Empleo, donde complementamos los mensajes unidireccionales de UACloud que, por supuesto, también usamos. Esto también nos permite mayor personalización de la información para llegar a cada estudiante con una mejor difusión y con información personalizada y útil. Queremos que, con ello, mejore la participación y consigamos un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles para estudiantes.

¿Considera indispensable esa bidireccionalidad en la comunicación institucional actual?

Hay varias premisas que me aplico en la gestión y que tengo muy en cuenta desde mi anterior etapa como decano, como director de departamento e, incluso, desde que comencé mi andadura como profesor universitario. La primera, la he comentado varias veces, es no caer en la autocomplacencia. Y, en relación a la bidireccionalidad de la comunicación, considero que una queja es un regalo. A mis estudiantes les digo que no los quiero adocenados, no quiero que digan a todo que sí, los quiero constructivamente críticos, que sugieran, que se quejen, que sean partícipes de la gestión de la universidad a la que pertenecen.

Raúl Ruiz Callado considera que "el egresado nos ofrece una perspectiva muy valiosa y realista para guiar y motivar a los estudiantes en su transición al mundo laboral". / Roberto Ruiz/UA

¿Por qué es tan importante que una universidad forme en empleabilidad a su estudiantado?

Considero que con el fomento de la empleabilidad contribuimos a que los estudiantes se perciban útiles, a que sepan que van a contribuir con su entorno gracias al trabajo que desempeñen. Pienso que una de las principales sangrías económicas para una sociedad es que sus jóvenes se vayan fuera a trabajar. Hay que incentivarles a que viajen, a que vivan experiencias internacionales, y también a que vuelvan y desarrollen su talento en su territorio, en su comunidad, para crear una sociedad mejor y devolver lo recibido.

¿Qué papel desempeña el estudiantado egresado como modelo para el actual?

El estudiantado egresado nos ofrece una perspectiva muy valiosa y realista para guiar y motivar a los estudiantes en su transición al mundo laboral. Puede guiar y motivar más, en algunos casos, que lo que pueda hacerlo un profesor en el aula o lo que podamos transmitir mediante otras iniciativas institucionales. Son mentores y modelos a seguir que comparten experiencias y conocimientos, ofrecen consejos y muestran su exitoso desempeño laboral. Son una inspiración para el estudiantado actual, además de servir de conectores entre la universidad y las redes empresariales. También es importante la función de promoción y prescripción de la Universidad de Alicante que realizan con su actividad profesional, por eso los tenemos que cuidar y ellos tienen que sentir que forman parte de la Universidad de Alicante estén donde estén y hagan lo que hagan. Todo ello forma parte del capital social y eso es un valor esencial de la institución.

¿Cómo le gustaría ver la labor del vicerrectorado dentro de seis años?

Quiero que el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo sea un motor de cambio positivo en la vida de los estudiantes, que contribuya a su éxito académico, personal y profesional. Tenemos que ser una palanca de cambio en positivo para la vida de los estudiantes y así me gustaría que se viese el vicerrectorado desde la perspectiva de gestión durante estos seis años. Queremos implementar políticas innovadoras, queremos ser transparentes, claros y accesibles, que todas las convocatorias del vicerrectorado sean de fácil acceso al estudiantado. Queremos ser un punto de encuentro para los estudiantes, que sepan que pueden venir aquí a tener reuniones con nosotros, a que nos presenten propuestas y sugerencias, que sepan que tienen las puertas abiertas. Me gustaría, también, que se reconozca al vicerrectorado como impulsor de la empleabilidad mediante la consecución de relaciones y alianzas con empresas y otras instituciones. Todo ello, sin olvidar que queremos que crezca la participación estudiantil y que vamos fortalecer los servicios de apoyo psicosocial al estudiantado. Quizás seamos demasiado ambiciosos, pero lo afrontamos desde la humildad, con ilusión y con espíritu de mejora constante.