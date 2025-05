“Tu talento merece oportunidades”: Descubre cómo funciona el sistema de becas del CEU UCH

Clara, estudiante de segundo curso de Enfermería, recuerda el momento en que le comunicaron que había sido seleccionada para una de las becas por excelencia académica del CEU. “Mi nota de acceso era alta, pero no sabía si me lo podría permitir. Esa ayuda me dio no solo tranquilidad económica, sino también motivación”, explica. Como ella, cada año decenas de estudiantes acceden a los estudios universitarios en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) gracias a un sistema de becas y ayudas que busca combinar mérito académico, compromiso personal y apoyo a las situaciones económicas más diversas.

Un abanico de oportunidades para distintos perfiles

Lejos de limitarse a los expedientes más brillantes, el programa de becas de la CEU UCH se despliega como un abanico de posibilidades que atienden a distintos perfiles de estudiantes. En un momento en que el coste de los estudios puede marcar la diferencia entre estudiar o no hacerlo, la Universidad pone en marcha mecanismos de compensación económica que buscan garantizar que el acceso a la formación no sea un privilegio.

Un enfoque integral: más allá de lo económico

El enfoque de las becas en la CEU UCH no se limita a reducir el coste de las tasas: forma parte de un proyecto educativo integral, que entiende la universidad como una etapa de crecimiento personal, académico y social.

"Ayudar económicamente a un estudiante es el primer paso, pero queremos también acompañarlo en su desarrollo personal y profesional", explican desde el Vicerrectorado de Estudiantes.

Por eso, muchas de las becas incluyen seguimiento académico, programas de mentoring o participación en actividades complementarias, como voluntariado o iniciativas culturales.

Un sistema articulado en torno al mérito, la colaboración y la equidad

1. Beca CEU Merit Program: excelencia académica con reconocimiento económico

Uno de los programas estrella es el CEU Merit Program, una beca pensada para los estudiantes de nuevo ingreso con expedientes sobresalientes. Dependiendo de la nota de acceso, la ayuda puede cubrir desde el 75% hasta el 100% del coste de la matrícula del primer año.

"No se trata solo de premiar el esfuerzo, sino de crear un entorno de compromiso con la formación desde el primer día", explican desde el área de Becas del CEU UCH.

La ventaja de esta modalidad es que no solo recompensa a los perfiles más académicos, sino que plantea una progresión: muchos estudiantes que inician su carrera con una beca parcial pueden ampliar el porcentaje de ayuda en cursos posteriores si sus resultados mejoran.

2. Becas por Matrícula de Honor: un reconocimiento automático

Otra vía que premia el rendimiento previo son las becas por Matrícula de Honor. Si un estudiante ha obtenido esta calificación en el Bachillerato o en módulos de Grado Superior, puede acogerse a una reducción directa del importe de la matrícula.

“Me lo comunicaron en la matrícula, ni siquiera sabía que existía esa ayuda. Fue un alivio”, cuenta Álex, estudiante de Derecho.

Estas ayudas suponen también un impulso moral y económico en el paso del instituto o ciclo formativo a la vida universitaria, un momento en que muchas familias afrontan gastos significativos.

3. Becas de Colaboración: estudiar y participar en la vida universitaria

Frente a otras becas más tradicionales, la beca de colaboración ofrece un planteamiento original: los estudiantes reciben una ayuda económica a cambio de participar en distintos servicios de la universidad. Puede tratarse de tareas en servicios internacionales, laboratorios, actividades culturales, voluntariado o apoyo administrativo.

"Yo estuve apoyando al equipo de comunicación en actividades del campus de Elche y aprendí muchísimo sobre gestión de eventos", señala una estudiante de Publicidad.

Además, este tipo de colaboración suele reflejarse positivamente en el currículo del alumno y en su relación con la comunidad universitaria.

4. Becas para familias numerosas, discapacidad o deportistas de élite

La CEU UCH contempla también ayudas específicas para estudiantes con situaciones personales o familiares concretas, desde reducción de matrícula para familias numerosas, hasta ayudas dirigidas a personas con discapacidad reconocida, pasando por Becas para deportistas de alto nivel, que permiten compatibilizar el rendimiento académico con el entrenamiento y la competición.

Estas líneas de ayuda reconocen que la equidad no significa lo mismo para todos, y que hay contextos en los que es necesario ir más allá del mérito académico para garantizar el acceso a la formación superior.

Cómo solicitar una beca: pasos, plazos y acompañamiento

El proceso de solicitud de becas se articula a través del área de Becas del CEU UCH, que cada año abre el calendario con suficiente antelación para que los estudiantes puedan planificar su matrícula.

👉 En la propia web oficial de la Universidad puedes encontrar toda la información.

Allí se detallan cada tipo de ayuda, formularios de solicitud, requisitos académicos y económicos, y los criterios de renovación en cursos posteriores.

Además, el servicio de becas ofrece asesoramiento personalizado, tanto a los estudiantes como a sus familias, para resolver dudas o encontrar la ayuda más adecuada en cada caso.

¿Y si ya tienes una beca oficial del Ministerio?

Una ventaja importante del modelo del CEU UCH es que sus becas son compatibles con las oficiales del Ministerio de Educación, lo que significa que un alumno puede beneficiarse de ambas si cumple los requisitos. De este modo, el impacto económico puede reducirse notablemente, sobre todo en casos donde el coste total del grado supone un reto para la economía familiar.

Becas para estudiantes internacionales

Con una comunidad estudiantil cada vez más internacional, el CEU UCH ofrece también programas específicos para alumnos de otros países. Estas becas tienen en cuenta las necesidades propias de quienes se desplazan a estudiar en España, y en muchos casos, incluyen también apoyo lingüístico o programas de adaptación al entorno universitario.

En grados como Medicina, Odontología o Veterinaria, donde la presencia internacional es especialmente alta, estas ayudas tienen un papel clave para que la diversidad no se convierta en una barrera.